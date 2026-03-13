Khánh Vân sau kết hôn: Chồng hơn 17 tuổi cưng chiều, chăm nấu ăn cho vợ

Khánh Vân sinh năm 1995, đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2019. Cô lên xe hoa với nhiếp ảnh gia Nguyễn Long hồi cuối năm 2024. Hơn một năm qua, cuộc sống vợ chồng son của Khánh Vân và chồng hơn 17 tuổi luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Dịp 8/3, Khánh Vân khoe ông xã vào bếp làm những món ăn cô thích để chiêu đãi vợ. Hoa hậu gọi chồng là "anh Long tạp dề", bày tỏ niềm hạnh phúc khi được chồng yêu thương, chiều chuộng. "Anh sẽ làm mọi điều, miễn là em vui", nhiếp ảnh gia Nguyễn Long nhắn nhủ bạn đời.

Hôm 28/2, khoảnh khắc nhiếp ảnh gia Nguyễn Long tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Hoa hậu Khánh Vân cũng gây sốt mạng xã hội. Trong loạt hình được chia sẻ, Khánh Vân rưng rưng xúc động khi biết ông xã bí mật lên kế hoạch, chuẩn bị hoa tươi trang trí, nấu bữa tối từ trước và không quên chọn chiếc bánh kem lãng mạn.

"Anh ấy nói tôi sửa soạn để đi nhà hàng, hóa ra là tặng tôi món quà bất ngờ này. Sinh nhật năm nay thật đặc biệt và hạnh phúc. Một buổi hẹn hò lãng mạn tại nhà. Cảm ơn anh "Long tạp dề" đã tặng em món quà, em thật sự rất vui và xúc động. Cảm ơn anh đã luôn yêu thương, đồng hành cùng em", Khánh Vân chia sẻ.

Thời gian qua, vợ chồng Khánh Vân thực hiện nhiều video ghi lại cuộc sống đời thường, những món ăn hai người cùng vào bếp. Hôm 10/3, video "tiểu phẩm đời thường" của Khánh Vân và chồng hút 2,4 triệu lượt xem. Trước đó, hôm 4/3, video chồng nhiếp ảnh gia vào bếp suốt 10 tiếng để nấu phở cho Khánh Vân cũng nhận được gần 3 triệu lượt xem. Đầu tháng 1, video Nguyễn Long trổ tài làm món xôi cua cho bà xã đạt gần 6 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận.

Dịp Tết Bính Ngọ, Khánh Vân và chồng tự tay làm nhiều món ăn đón Tết như mứt gừng, thịt kho trứng, canh khổ qua, củ kiệu chua, chả giò ngũ sắc, bắp bò cuộn tai heo ngâm mắm... Khánh Vân chia sẻ, cô ngày càng mến mộ khả năng nấu ăn của chồng. Không gian căn bếp cũng là nơi gắn kết hoa hậu và bạn đời, giúp hai người ngày càng thấu hiểu, "giữ lửa" hôn nhân.

Tháng 12/2025, Khánh Vân tổ chức bữa tiệc ấm cúng bên gia đình để kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Trong ngày đặc biệt, hoa hậu chia sẻ cô "đã lấy đúng người". "Một năm qua, không có gì ngoài lời cảm ơn anh. Trong mọi lúc, mọi nơi, anh luôn yêu thương, đồng hành cùng em", Khánh Vân nhắn nhủ chồng.

Về phía nhiếp ảnh gia Nguyễn Long, anh nói vui từ khi cưới vợ, anh "chụp hình thì ít, nấu ăn thì nhiều". "Nói đùa vậy thôi, nhưng tôi thấy hạnh phúc. Tôi không cần chạy theo điều gì, chỉ cần làm vợ mình vui là đủ", ông xã Khánh Vân nói.

Trong mắt Khánh Vân, chồng vốn hướng nội, ngại máy quay. Tuy nhiên, ông xã luôn cố gắng chiều vợ, sẵn sàng lên hình mỗi ngày. Khánh Vân cũng từng lo sợ khi kết hôn sẽ không thể tập trung cho sự nghiệp. Nhưng nhờ sự đồng hành của chồng, cô trút bỏ nhiều áp lực và được thoải mái làm chính mình.

“Chúng tôi học cách hạ cái tôi. Trong cuộc sống, nếu như không cân bằng được cảm xúc sẽ có hành động không đúng. Trước khi quyết định làm điều gì, chúng tôi giữ sự bình tĩnh, từ đó mới giữ được gia đình êm ấm”, hoa hậu nói.

Khán giả nhận xét Khánh Vân hiện có cuộc sống viên mãn, hôn nhân đồng điệu cùng chồng. Tổ ấm bình yên, nhẹ nhàng của cặp sao được nhiều người ngưỡng mộ.

Sau hôn lễ, Khánh Vân khẳng định cô không "theo chồng bỏ cuộc chơi". Hơn một năm qua, cô vẫn đi diễn thời trang, tham gia nhiều chương trình, sự kiện giải trí. Chồng nhiếp ảnh gia cũng đồng hành, hộ tống Khánh Vân tham dự nhiều sự kiện. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, cặp sao đều chọn trang phục đồng điệu.

Năm qua, Khánh Vân cũng quay trở lại học tập để trau dồi thêm kiến thức. Cô quan niệm việc học không quan trọng độ tuổi bởi đây là nền tảng giúp mỗi người có thêm cơ hội, động lực cố gắng và hướng đến điều tốt đẹp cho tương lai.

Ở tuổi 31, Khánh Vân nói cô trưởng thành, chín chắn hơn và chọn cách sống chậm lại. “Tôi sống cho hiện tại, tận hưởng từng phút giây. Đôi khi tôi chỉ ở nhà để xem phim hay nghe một bài nhạc, làm bài tập của cô giáo nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc. Với những điều không mong muốn, tôi học cách chấp nhận và cho qua để đón nhận những điều tốt đẹp hơn”, Khánh Vân chia sẻ dịp đón năm mới.

Khánh Vân tên đầy đủ là Nguyễn Trần Khánh Vân, sinh năm 1995 tại TPHCM. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, sau đó đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2021 và vào đến top 21. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Khánh Vân lập công ty riêng, mở học viện đào tạo người mẫu. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, dạy catwalk, Khánh Vân cũng là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang, đảm nhận những vai trò quan trọng của nhiều NTK. Khánh Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long gắn bó cùng nhau từ năm 2019, công khai mối quan hệ từ hồi tháng 8/2024 và làm đám cưới vào tháng 12/2024. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Long sinh năm 1978, hơn Khánh Vân 17 tuổi. Anh hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh từ năm 2004, từng hợp tác với nhiều diễn viên, người mẫu, hoa hậu trong làng giải trí Việt.

Ảnh: Facebook nhân vật