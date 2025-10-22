Khán giả nhí TPHCM hào hứng xem phim khoa học

Những năm gần đây, phim khoa học ngày càng được khán giả nhí yêu thích. Thông qua những thước phim sinh động, trẻ em có thể bước vào thế giới diệu kỳ của tự nhiên, khám phá vũ trụ, môi trường. Những bộ phim này còn khơi dậy trí tò mò, niềm đam mê học hỏi trong thế hệ trẻ.

Mới đây, chương trình Science fair 2025 tại TPHCM trình chiếu loạt phim khoa học, thu hút hàng trăm khán giả nhí. Đây là sự kiện đánh dấu 15 năm Liên hoan phim Khoa học (Science film festival) do Viện Goethe (TPHCM) phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Đức và các đối tác tổ chức.

Các bộ phim khoa học được chiếu miễn phí cho trẻ em trong khuôn khổ chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Các em được xem những bộ phim giàu ý nghĩa như Người mẹ của biển cả (Umi no oya), Bong bóng phù du (Bubbles) hay Bộ bảy hợp lực (Forever seven). Đây đều là những bộ phim nói về thế giới tự nhiên, đề cập đến những tác động của con người đối với hành tinh xanh.

Trong đó, phim Bộ bảy hợp lực được nhiều bạn nhỏ quan tâm. Tác phẩm thuộc thể loại hoạt hình, có thời lượng gần 10 phút. Phim được đạo diễn bởi họa sĩ hoạt hình và minh họa Antje Heyn đến từ nước Đức.

Nội dung phim xoay quanh một chiếc hộp gỗ bình thường, nhưng khi đến tay 7 người bạn với cá tính, sự sáng tạo khác nhau, chiếc hộp đã thay đổi với nhiều diện mạo và công dụng bất ngờ.

Thông qua hoạt động chiếu phim miễn phí, chương trình mong muốn khơi dậy niềm yêu thích khoa học và thúc đẩy tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, lan tỏa tinh thần đổi mới, học hỏi cho những mầm non tương lai.

Phim "Bộ bảy hợp lực" (Ảnh: Chụp màn hình).

Không chỉ trình chiếu phim, chương trình còn có không gian học hỏi, trải nghiệm đa dạng với chủ đề “Nuôi dưỡng trí tò mò hôm nay - Kiến tạo đổi thay bền vững ngày mai”.

Nhiều khán giả và phụ huynh thích thú khi tham quan khu đọc sách rộng rãi do Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM và Nhà xuất bản Trẻ phối hợp thực hiện.

Tại đây, trẻ em và phụ huynh được khám phá loạt đầu sách về khoa học, môi trường, kết hợp cùng các thí nghiệm, giúp những nguồn tri thức vốn khô khan lại trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn.

Chương trình cũng đã giới thiệu 18 đầu sách chọn lọc xoay quanh nông nghiệp sinh thái, năng lượng tái tạo và bảo tồn thiên nhiên. Hoạt động “Viết thư gửi tương lai” được tổ chức nhằm khơi gợi tình yêu và ý thức gìn giữ Trái đất xanh - sạch - đẹp đối với từng bạn nhỏ.