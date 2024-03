Khán giả "không rời mắt" xem nhóm nhạc nữ thần tượng Billlie Hàn Quốc

Tối 30/3, hàng chục ngàn người dân, du khách đã đổ về sân khấu tại đầm Thị Nại để tham dự đêm nhạc với sự xuất hiện của các ca sĩ nổi tiếng trong nước và thế giới. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Amazing Bình Định 2024".

Khán giả không rời mắt trước màn xuất hiện đầy ấn tượng của nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc (Ảnh: Ban Tổ chức).

Đêm nhạc mang đến nhiều tiết mục đặc sắc như: It's my life, Hotel California, Highway to hell, Anak, Sweet child of mine, Summer of 69…

Đặc biệt, khán giả thích thú và không rời mắt trước màn xuất hiện đầy ấn tượng của nhóm nhạc nữ thần tượng Billlie đến từ Hàn Quốc.

Nhóm nhạc nữ mang đến không khí sôi động trên sân khấu (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhóm nhạc với 7 thành viên, tuy mới thành lập và ra mắt công chúng được gần 3 năm, nhưng những sản phẩm âm nhạc của nhóm này đã thu hút sự chú ý của công chúng nhờ giai điệu độc đáo, concept (ý tưởng) điện ảnh...

Đến với đêm nhạc tại Quy Nhơn, nhóm nhạc đã khiến khán giả mãn nhãn trước các tiết mục đặc sắc, kết hợp giữa chất giọng đầy nội lực và những điệu nhảy đẹp mắt. Có thể kể đến các tiết mục: Dang, Byob, Flipping a coin, Ring ma bell…

Sự xuất hiện của "cỗ máy nhảy" Taemin làm bùng nổ không khí đêm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Điểm nhấn của chương trình còn là sự xuất hiện của "cỗ máy nhảy" Taemin. Nam ca sĩ, vũ công, diễn viên người Hàn Quốc là thành viên nhóm nhạc nam Shinee.

Đây là lần thứ 2, Taemin trình diễn tại Việt Nam sau sự xuất hiện đầy ấn tượng cách đây 4 năm.

Trong đêm nhạc, Taemin trình diễn các tiết mục: Move, Black Rose, Criminal, Hypnosis… thực sự "đốt cháy" sân khấu, để lại những cảm xúc và ấn tượng khó quên trong lòng khán giả.