Khám phá Thủ đô đổi mới tại triển lãm "Hà Nội trong tôi” 2025

Sáng 8/10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức khai mạc triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi lần thứ 20 với chủ đề Hà Nội trong Kỷ nguyên vươn mình.

Sự kiện được xem là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025), đồng thời chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban tổ chức triển lãm phát biểu khai mạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban tổ chức triển lãm cho biết, với chủ đề Hà Nội trong Kỷ nguyên vươn mình, triển lãm giới thiệu tới công chúng 80 bức ảnh, ghi lại những cột mốc đáng nhớ và thành tựu rực rỡ, toàn diện trên các lĩnh vực của Hà Nội qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

“Triển lãm cũng phản ánh sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở trong việc vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hướng tới phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Qua đó, công chúng có thể cảm nhận rõ nét một Hà Nội luôn tiên phong đi đầu, dẫn dắt, truyền cảm hứng cho cả nước, một Thủ đô ngàn năm văn hiến, giàu bản sắc văn hóa đang bứt phá mạnh mẽ trong Kỷ nguyên mới của dân tộc”, ông Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh.

Tác phẩm "Hoa gạo "thắp lửa" bên tháp Rùa - Hồ Gươm" trưng bày tại triển lãm (Ảnh: Trương Quang Hải)

Tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhận định rằng, Hà Nội trong tôi không chỉ là một triển lãm nghệ thuật mà còn là điểm hẹn văn hóa mang giá trị tinh thần sâu sắc, ghi lại những dấu mốc đáng nhớ của Thủ đô và lan tỏa tình yêu Hà Nội tới người dân cả nước.

Sau 20 năm tổ chức, Hà Nội trong tôi đã trở thành một hoạt động văn hóa thường niên. Với chủ đề Hà Nội trong Kỷ nguyên vươn mình, triển lãm năm nay được chia làm 2 phần.

Phần 1, Hà Nội vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, phản ánh những chuyển biến tích cực kể từ khi 126 xã, phường mới chính thức hoạt động theo mô hình chính quyền hai cấp từ ngày 1/7. Qua các khung hình về buổi họp dân, công trình hạ tầng khang trang, người xem dễ dàng cảm nhận tinh thần đổi mới trong quản lý đô thị và phục vụ người dân.

Triển lãm thu hút du khách nước ngoài tới tham quan, tìm hiểu về vẻ đẹp văn hóa, lịch sử và sự đổi thay của Thủ đô (Ảnh: Ban tổ chức).

Phần 2, với chủ đề Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030: Mốc son trong Kỷ nguyên mới, ghi lại không khí sôi nổi chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố cùng những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ trước.

Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm về Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được trưng bày, tái hiện không khí rực rỡ, tự hào của Hà Nội trong những ngày hội lớn của dân tộc.

Triển lãm diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ 8/10 đến 12/10, sau đó tiếp tục tại Hoàng thành Thăng Long từ 12/10 đến 21/10.