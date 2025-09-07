Khải Anh trước khi nghỉ VTV: Có loạt phim giờ vàng, hạnh phúc với MC Đan Lê

Sau hơn 20 năm làm việc ở VFC, đạo diễn Khải Anh xác nhận với phóng viên Dân trí, anh đã chính thức nghỉ việc tại đơn vị này được 5 tháng.

NSƯT Lê Mạnh - quyền Phó Giám đốc VFC - cũng cho biết, Khải Anh đã nghỉ việc ở VFC từ tháng 4.

Đạo diễn Khải Anh đã nghỉ việc tại VFC từ hồi tháng 4 (Ảnh: VFC).

Trên trang cá nhân, Khải Anh có bài chia sẻ dài về việc kết thúc hành trình hơn 20 năm gắn bó với VFC và khởi đầu chặng đường mới.

Anh viết: “Hai mươi lăm năm làm nghề, tôi đã có cơ hội đứng giữa trung tâm của nhiều câu chuyện, nhiều bộ phim, nhiều khoảnh khắc được khán giả nhớ đến. VFC là nơi tôi rèn nghề, là bệ phóng để tôi đi xa. Nhưng cũng như mọi cuộc chơi, đến lúc bạn cần qua màn...”.

Anh nhấn mạnh rằng, 4 tháng qua là khoảng thời gian cần thiết để nhìn lại, suy ngẫm và tự đặt câu hỏi liệu mình có dám chọn con đường khó hơn nếu được làm lại từ đầu.

Câu trả lời, theo Khải Anh, là một cái gật đầu đầy quyết tâm: “Thậm chí còn muốn đường khó hơn, cam go hơn vì tôi tin thử thách càng lớn, phần thưởng càng xứng đáng: Tự do sáng tạo, dám mạo hiểm”.

Không gọi đây là một cuộc chia tay, đạo diễn Khải Anh ví von: “Vẫn là trò chơi quen thuộc - kể chuyện bằng hình ảnh - nhưng luật chơi mới, bản đồ mới, đối thủ mới. Và tôi thích thế”, anh bày tỏ.

Đạo diễn Khải Anh khẳng định niềm đam mê với nghề vẫn còn nguyên vẹn: “Ở lại mãi một chỗ mới là chuyện đáng lo. Nếu tim còn đập nhanh khi nghĩ đến tương lai, nghĩa là mình chưa hết yêu nghề. Nếu chưa ai làm, càng đáng để mình thử trước”.

Những dòng trạng thái này không chỉ thể hiện sự dứt khoát mà còn cho thấy khát vọng đổi mới và tinh thần sẵn sàng đối mặt với thử thách của anh.

Trước khi nghỉ việc, Khải Anh là Phó Giám đốc Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam. Anh sinh năm 1982 tại Hà Nội, là con trai của NSND Khải Hưng - một trong những người đặt nền móng cho phim truyền hình Việt Nam.

Khải Anh đến với nghệ thuật từ rất sớm. Sau khi tốt nghiệp Trường THPT Thăng Long (Hà Nội), anh nối nghiệp cha theo học nghề đạo diễn. Ra trường, anh đầu quân cho VFC - cũng là nơi bố mình làm việc.

Trong hơn 2 thập kỷ gắn bó, Khải Anh đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét với các tác phẩm truyền hình nổi bật, là người đứng sau nhiều bộ phim được chiếu trên giờ vàng VTV.

Phim của anh thường mang hơi thở hiện đại, cách kể chuyện mới mẻ và chú trọng khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật.

Một trong những dấu ấn đầu tiên là Nhật ký Vàng Anh (năm 2007), bộ phim giúp anh làm quen với thị hiếu khán giả trẻ. Tiếp theo là Bà nội không ăn pizza (năm 2010, 22 tập, đồng đạo diễn với Bùi Tiến Huy), mang đến câu chuyện gia đình hài hước, nhận được phản hồi tích cực.

Năm 2012, anh ghi dấu ấn với phim Ba đám cưới, một đời chồng. Năm 2013 là phim Hoa nở trái mùa (22 tập, đồng đạo diễn với Nguyễn Đức Hiếu), tiếp tục củng cố phong cách kể chuyện gần gũi của anh.

Cho đến nay, nhiều khán giả vẫn nhắc Khải Anh cùng bộ phim Tuổi thanh xuân (74 tập, hai phần), dự án hợp tác Việt - Hàn đồng đạo diễn với Bùi Tiến Huy và các đạo diễn Hàn Quốc như Myung Hyun Woo năm 2014. Bộ phim mở rộng đối tượng khán giả trẻ, tạo sức hút ở cả hai nước với câu chuyện tình yêu lãng mạn, vượt biên giới.

Năm 2016, bộ phim Những ngọn nến trong đêm phần 2 (36 tập) của anh làm thổn thức nhiều khán giả đã yêu phần 1 của phim. Tác phẩm nhận giải Phim truyền hình yêu thích nhất tại giải Ngôi sao xanh 2016, nhận nhiều đề cử tại giải Mai Vàng 2016.

Bộ phim "Người phán xử" do Khải Anh đồng đạo diễn, ghi dấu ấn diễn xuất của NSND Hoàng Dũng, NSND Trung Anh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Năm 2017 đánh dấu đỉnh cao của Khải Anh với phim hành động Người phán xử (47 tập, đồng đạo diễn với NSƯT Nguyễn Mai Hiền và NSƯT Nguyễn Danh Dũng), chuyển thể từ phim của Israel.

Bộ phim hình sự này trở thành "bom tấn" truyền hình, gây sốt thời gian dài với dàn diễn viên đình đám như: NSND Hoàng Dũng, NSND Trung Anh, NSƯT Việt Anh, Thanh Hương, Hồng Đăng... Phim đã giành giải Phim truyền hình ấn tượng tại VTV Awards cũng như Phim truyền hình của năm tại WeChoice Awards năm 2017.

Tại lễ trao giải Cánh diều 2018 - giải thưởng thường niên của Hội điện ảnh Việt Nam - Khải Anh vinh dự nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất phim truyền hình với phim Ngày ấy mình đã yêu.

Năm 2020, anh làm bộ phim Nhà trọ Balanha (35 tập, chuyển thể từ phim Nhà trọ Waikiki) mang màu sắc hài hước. Tác phẩm đã giúp anh nhận bằng khen tại giải Cánh diều 2020.

Bộ phim Yêu hơn cả bầu trời của anh cũng nhận vinh danh Cánh diều bạc ở giải Cánh diều vào năm 2020.

Ngoài phim dài tập, Khải Anh còn đạo diễn chương trình giải trí như Gặp nhau cuối năm và các phim ngắn. Các tác phẩm của anh không chỉ đạt rating (lượng người xem) cao mà còn góp phần nâng tầm phim truyền hình Việt, thu hút thế hệ khán giả trẻ, tạo nên thương hiệu của phim VTV.

Về đời tư, đạo diễn Khải Anh còn được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn với MC Đan Lê.

Trải qua sóng gió để có cái kết đẹp, câu chuyện tình yêu của MC Đan Lê và đạo diễn Khải Anh được người hâm mộ nhận xét là "giống như một bộ phim truyền hình".

Đan Lê và Khải Anh quen và yêu từ hồi học sinh. Họ là tình đầu của nhau từ khi cùng ngồi trên ghế nhà trường. Khi mới 21 tuổi, Khải Anh đã muốn cưới Đan Lê làm vợ. Thế nhưng, vì một vài lý do đã khiến tình cảm của anh và Đan Lê rẽ sang ngả khác.

Đan Lê tập trung vào sự nghiệp dẫn chương trình thời tiết tại VTV, trở thành "mỹ nhân thời tiết" được yêu mến. Số phận đưa đẩy khi Đan Lê và Khải Anh tình cờ gặp lại tại rạp phim, dẫn đến việc họ tái hợp.

Sau đó, Khải Anh quyết định gắn bó với Đan Lê. Họ tổ chức đám cưới vào năm 2011. Cuộc hôn nhân của họ ngày càng viên mãn với sự ra đời của hai con trai: Khải Minh và Khải Nguyên.

Đạo diễn Khải Anh và vợ là MC Đan Lê (Ảnh: Facebook nhân vật).

Từ khi kết hôn, Đan Lê lui về làm hậu phương để Khải Anh chuyên tâm công việc đạo diễn ở VFC. Cô thỉnh thoảng tham gia một số vai nhỏ trong phim do chồng đạo diễn. Ngoài ra, cô điều hành công ty riêng về dịch vụ dành cho mẹ và bé.

Trên trang cá nhân, MC Đan Lê thường xuyên chia sẻ những câu chuyện vui vẻ, ấm áp về gia đình mình. Trong các câu chuyện ấy, đạo diễn Khải Anh xuất hiện là một người chồng tâm lý, người bố luôn quan tâm, hiểu chuyện khiến cho nhiều người ngưỡng mộ.

Trong dịp sinh nhật ông xã mới đây, Đan Lê đăng một bức ảnh tình tứ của hai vợ chồng và hé lộ về thời mới quen nhau cách đây 25 năm: "Chúng mình đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, khó khăn, thành tựu... Và dù thay đổi thế nào, vẫn có thể ở lại bên nhau, chuyện trò thâu đêm suốt sáng".