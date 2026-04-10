Jun Phạm gỡ bỏ MV sau khi Sở Văn hóa thẩm định yếu tố phản cảm

Sau khi MV Truth or Dare vấp nhiều ý kiến tranh luận về hình ảnh phản cảm, công ty quản lý của ca sĩ Jun Phạm thông báo gỡ bỏ video trên các nền tảng trực tuyến vào tối 9/4.

Phía Jun Phạm ghi nhận tất cả quan điểm với tinh thần cầu thị, tôn trọng. Ê-kíp cũng sẽ chủ động làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM trong những ngày tới.

Jun Phạm gây tranh cãi khi phát hành MV "Truth or Dare" (Ảnh: Chụp màn hình).

"Quyết định gỡ bỏ MV xuất phát từ mong muốn của nghệ sĩ Jun Phạm cùng ê-kíp: Mang đến một sản phẩm âm nhạc không chỉ đảm bảo tính sáng tạo mà còn phải nhận được sự đồng thuận và cảm xúc trọn vẹn từ công chúng.

Chúng tôi tiếp tục giữ vững tinh thần phối hợp chặt chẽ và sẽ chủ động liên hệ làm việc với Sở Văn hóa & Thể thao TPHCM cùng các cơ quan liên quan ngay trong những ngày làm việc tiếp theo. Việc chủ động ngừng phát hành MV cũng là cách chúng tôi thể hiện sự tôn trọng đối với quá trình thẩm định đang diễn ra của cơ quan quản lý", ê-kíp thông báo.

Những chi tiết nấu ăn trong MV bị cho là mang ẩn ý tình dục (Ảnh: Chụp màn hình).

Phía nam ca sĩ cũng chia sẻ quan điểm về ngôn ngữ nghệ thuật, thông điệp của MV Truth or Dare. Theo đó, MV là thế giới được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, mọi bối cảnh chỉ là lớp vỏ cho những câu chuyện cảm xúc phía sau. Mỗi khung hình mang một dụng ý riêng, hướng đến cảm xúc và trải nghiệm thị giác.

"Chúng tôi tin rằng nghệ thuật luôn có nhiều cách tiếp cận và diễn giải, nhưng trong mọi trường hợp, ê-kí không hướng đến việc cổ súy hay đi ngược lại các giá trị tích cực của cộng đồng", phía Jun Phạm cho hay.

Theo phía Jun Phạm, thời điểm này nam ca sĩ và ê-kíp tập trung tối đa vào việc kiến tạo những giá trị mới phù hợp với định hướng phát triển dài hạn. Phía ca sĩ xem đây là cơ hội quý báu để tối ưu hóa sự kết nối giữa tư duy sáng tạo của nghệ sĩ và cảm xúc của khán giả trong những dự án kế tiếp.

Trước đó tại họp báo chiều 9/4, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM cho biết sở đã nắm về những ý kiến tranh luận xoay quanh MV Truth or Dare của ca sĩ Jun Phạm. Sở đang trong quá trình thẩm định, đánh giá MV và sẽ lấy ý kiến chuyên môn từ Hội đồng Nghệ thuật cùng các cơ quan, chuyên gia liên quan. Kết luận chính thức sẽ được công bố trong thời gian tới.

Về vấn đề phân loại độ tuổi, Sở VH&TT TPHCM nói hiện nay chưa có quy định gắn nhãn phân loại độ tuổi cho các MV phát hành trên nền tảng số. Tuy nhiên, các MV phát hành trên không gian mạng đang chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật, bao gồm quy định về nghệ thuật biểu diễn, an ninh mạng và sở hữu trí tuệ.

Khán giả cho rằng MV không phân loại độ tuổi sẽ ảnh hưởng đến giới trẻ (Ảnh: Chụp màn hình).

Jun Phạm phát hành ca khúc Truth or Dare ngày 28/3. Sản phẩm đánh dấu sự thay đổi về âm nhạc lẫn phong cách của nam ca sĩ theo hướng táo bạo, mới mẻ hơn. Tuy nhiên, màn "lột xác" của Jun Phạm trong MV do đạo diễn Kiên Ứng thực hiện vấp nhiều ý kiến chỉ trích.

Cụ thể, trong MV xuất hiện các phân đoạn ca sĩ thực hiện động tác nhào, cán bột, tẩm ướp nguyên liệu trong không gian bếp với góc quay cận. Khán giả cho rằng cách dàn dựng và ngôn ngữ hình ảnh ở những cảnh này “ám chỉ về tình dục”, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Ngoài ra, MV không có nhãn cảnh báo giới hạn độ tuổi, làm dấy lên lo ngại về khả năng tiếp cận của khán giả trẻ.