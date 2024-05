Bình An - Phương Nga tiết lộ lý do được dự Liên hoan phim Cannes

Trong ngày thứ 11 của Liên hoan phim (LHP) Cannes 2024, Bình An - Phương Nga là cặp sao Việt duy nhất tham dự buổi công chiếu phim hoạt hình La Plus Precieuse Des Marchandises (The Most Precious Of Cargoes) bên cạnh nhiều nghệ sĩ quốc tế.

Trên thảm đỏ của sự kiện, cặp đôi sóng bước và nắm tay nhau tình tứ. Á hậu Việt Nam 2018 lộng lẫy và kiêu sa với bộ cánh đặt hàng riêng từ NTK Lê Thanh Hòa, ông xã cô chọn vest bảnh bao, có tone đen - trắng matching với trang phục của vợ.

Bình An - Phương Nga trên thảm đỏ LHP Cannes ngày thứ 11 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Bình An cho biết, vợ chồng anh góp mặt tại LHP Cannes 2024 theo lời mời của một thương hiệu xe hơi nổi tiếng và chi phí cho chuyến đi hoàn toàn được tài trợ. Cả hai đều hồi hộp, thậm chí có chút lo lắng bởi đây là lần đầu tiên được xuất hiện trên thảm đỏ của một trong những liên hoan phim danh giá nhất thế giới.

Trong sự kiện chiều 24/5 (giờ địa phương), Bình An - Phương Nga đã có 2 tiếng thưởng thức phim, sau đó dự tiệc mừng của thương hiệu xe hơi tại một khách sạn sang trọng. Bình An nói Cannes là thành phố biển xinh đẹp, sôi động với rất nhiều du thuyền, trực thăng cá nhân.

Trước đó, cặp sao khởi hành vào tối 23/5 và trải qua 2 chuyến bay liên tiếp từ Hà Nội đến Paris, từ Paris đến Nice, sau đó di chuyển bằng xe hơi để kịp có mặt tại Cannes vào đầu giờ chiều.

Vợ chồng Bình An gặp sự cố nhỏ khi không thể lấy được phòng khách sạn đúng giờ và phải chờ đợi khá lâu. Hơn một tiếng trước giờ lên thảm đỏ, cặp đôi mới có phòng để kịp chỉnh trang lại, make-up (trang điểm), thay đồ cho sự kiện họ mong đợi. Phương Nga tâm sự, cô "thở phào nhẹ nhõm" bởi cuối cùng cũng kịp xuất hiện trên thảm đỏ vào những phút cuối cùng.

Bình An - Phương Nga đã có những trải nghiệm quý giá trong lần đầu tiên tham dự LHP Cannes (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với tư cách là diễn viên, Bình An coi đây là trải nghiệm quý giá để quan sát, học hỏi. Còn riêng Phương Nga, trước khi đi Cannes cô có hồi hộp, lo lắng nhưng sang đến nơi thì bớt căng thẳng hơn do được Ban Tổ chức - thương hiệu xe - đón tiếp chu đáo. Vì vậy, cả Phương Nga và Bình An chỉ chuẩn bị một tinh thần thoải mái để bước lên thảm đỏ và có những trải nghiệm thú vị tại LHP Cannes.

Á hậu Phương Nga chia sẻ thêm, để chuẩn bị cho sự xuất hiện tại LHP Cannes, từ khi nhận được lời mời vào đầu tháng 5, cô đã cùng NTK Lê Thanh Hòa và stylist (nhà tạo mẫu) Nguyễn Đức Thạnh trao đổi về ý tưởng của trang phục. Đội ngũ thiết kế của Lê Thanh Hòa dành hơn 100 giờ làm việc để cho ra đời chiếc váy đen - trắng dành riêng cho cô.

Bộ cánh lộng lẫy với hai gam màu đen trắng được lấy cảm hứng từ những nét bút "như rồng bay, phượng múa" của thư pháp Việt. Mỗi nét chữ thư pháp đều ẩn chứa tinh thần, ý chí và văn hóa Việt Nam. Và dáng dấp sông núi đất nước còn được gói gọn trong "nét mực" ông đồ. Với thiết kế váy này, Á hậu muốn gửi gắm câu chuyện về văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Chiếc váy ball gown là sự kết hợp giữa chất liệu satin và tulle cao cấp. Các chi tiết tạo hình uốn lượn mềm mại được tạo hình kỳ công. Điểm nhấn là bông hoa được tạo hình nổi bật mang ý niệm về sự hội tụ của những giá trị thẩm mỹ.

Trong lần đầu tiên dự LHP Cannes, Á hậu Phương Nga đã để lại hình ảnh đẹp và ấn tượng khi diện chiếc váy ball gown của NTK Lê Thanh Hòa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bình An - Phương Nga kết hôn vào năm 2022 sau nhiều năm gắn bó. Hành trình tình yêu của cặp đôi được ví như "chuyện ngôn tình" khi cả hai yêu nhau từ lúc Phương Nga chưa đăng quang Á hậu Việt Nam 2018.

Sau gần 2 năm kết hôn, cặp đôi vừa vun vén tổ ấm vừa phát triển sự nghiệp riêng. Bình An được khán giả đánh giá về sự lột xác trong diễn xuất qua các phim: Đừng làm mẹ cáu, Biệt dược đen...

Bà xã của anh vừa học văn bằng 2 tại Đại học Swinburne Vietnam vừa làm MC cho VTV. Cả hai đều đắt show quảng cáo và là gương mặt được nhiều nhãn hàng lựa chọn.