LHP Cannes 2024: Chương Tử Di lộ diện xinh đẹp, hưởng biệt đãi trên thảm đỏ

Sự xuất hiện của Chương Tử Di tại LHP Cannes 2024 (Pháp) đánh dấu sự trở lại của cô sau khi công khai ly hôn vào năm ngoái. Trên mạng xã hội Trung Quốc, những hình ảnh và thông tin liên quan tới Chương Tử Di lập tức "chiếm sóng".

Chương Tử Di tham dự LHP Cannes 2024 (Ảnh: Getty Images).

Chương Tử Di được Ban Tổ chức LHP Cannes biệt đãi (Ảnh: Getty Images).

Được biết, Chương Tử Di được Ban Tổ chức LHP Cannes biệt đãi khi dành tới 3 phút cho cô tỏa sáng và đi một mình trên thảm đỏ. Nữ diễn viên Trung Quốc nhận được đặc quyền vì có nhiều cống hiến, giải thưởng và sức hút với truyền thông quốc tế.

Có mặt tại Pháp, Chương Tử Di diện bộ váy màu tím xinh đẹp. Vẻ ngoài rạng rỡ và lộng lẫy của mỹ nhân U50 thu hút sự quan tâm của các phóng viên. Trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời khen cho vẻ ngoài sang chảnh của đại hoa đán.

Được biết, đồng hành cùng Chương Tử Di tại sự kiện còn có đạo diễn Trần Khả Tâm và dàn diễn viên của phim Tương Viên Lộng như Lôi Giai Âm, Dương Mịch, Đại Bằng, Lý Hiện, Thử Sa.

Bộ phim She's Got No Name (Tương Viên Lộng) có sự tham gia của Chương Tử Di nhận được sự quan tâm của khán giả tại LHP Cannes 2024 dù không tham gia tranh giải.

Chương Tử Di và dàn diễn viên của "Tương Viên Lộng" tại LHP Cannes 2024 (Ảnh: Getty Images).

Dương Mịch tại LHP Cannes 2024 (Ảnh: Getty Images).

Lý Hiện tại LHP Cannes 2024 (Ảnh: Getty Images).

Phim được xây dựng dựa trên một trong những vụ án giết người nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Vụ án diễn ra trong một con hẻm nhộn nhịp trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Thượng Hải thập niên 1940.

Bộ phim xoay quanh người vợ Chu Chiêm Thị (Chương Tử Di đóng) bị buộc tội chặt xác chồng mình. Vụ giết người đẩy Chu Chiêm Thị trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Để đưa tác phẩm này lên màn bạc, đạo diễn Trần Khả Tân đã tiêu tốn gần 9 năm, từ quá trình khởi quay vào năm 2015.

Với bản thân Chương Tử Di, Tương Viên Lộng là một bước ngoặt, đánh dấu sự trở lại của cô với điện ảnh sau thời gian nghỉ ngơi giải quyết việc gia đình.

Nhiều năm qua, Chương Tử Di là một trong "tứ đại hoa đán" đình đám của màn ảnh Hoa ngữ và nổi tiếng trên thế giới. Một loạt những tác phẩm ghi dấu ấn của cô có thể kể tới Thập diện mai phục, Hồi ức của một geisha, Dạ yến, Nhất đại tông sư...

Sau khi kết hôn vào năm 2015, Chương Tử Di không còn đóng phim nhiều. Thay vào đó, người đẹp tận hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ và chăm sóc gia đình, trở thành hậu phương cho ông xã tập trung xây dựng sự nghiệp.

Tháng 10/2023, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Chương Tử Di và Uông Phong đưa ra thông báo ly hôn trên trang cá nhân, kết thúc cuộc hôn nhân 8 năm. Cặp đôi có 2 con chung và mỗi người được cho là nuôi một con sau khi chia tay.

Chương Tử Di công khai ly hôn Uông Phong vào năm 2023 (Ảnh: Weibo).

Nữ diễn viên và chồng cũ cho biết, họ chia tay trong hòa bình và hy vọng khán giả không "đào bới", suy diễn hay tung tin thất thiệt. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, cuộc hôn nhân của Chương Tử Di và Uông Phong đã không còn hạnh phúc từ vài năm gần đây.

Hậu ly hôn, sự nghiệp của Uông Phong được cho là tụt dốc khi anh thường xuyên dính những bê bối tình ái, tin đồn thất thiệt. Về phần Chương Tử Di, cô ít xuất hiện trên truyền thông, tập trung cho sự nghiệp nhưng mỗi lần lộ diện, mỹ nhân Trung Quốc đều tỏa sáng rực rỡ.

Một nguồn tin thân cận cho hay, Chương Tử Di đang cố gắng tổ chức lại cuộc sống và giành lại ánh hào quang mà mình "tạm đánh mấ"t trong những năm qua.

Theo nhiều nguồn tin trên Weibo, nhiều thương hiệu lớn đã tìm tới Chương Tử Di ngay sau khi cô ly hôn. Nữ diễn viên cũng không còn kén chọn kịch bản và muốn thử sức với nhiều dạng vai.