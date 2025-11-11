JINS khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam

Thương hiệu kính mắt tiên phong của Nhật Bản

JINS khai trương cửa hàng flagship Saigon Centre, đầu tiên tại Việt Nam (Ảnh: JINS).

Ra đời tại Tokyo, JINS là một trong những thương hiệu kính mắt hàng đầu Nhật Bản, nổi tiếng với việc kết hợp chất lượng cao cấp, thiết kế tinh giản và trải nghiệm dịch vụ chuẩn Nhật.

Từ khi thành lập, JINS theo đuổi mô hình SPA - hình thức bán lẻ mà thương hiệu tự chủ toàn bộ chuỗi giá trị từ thiết kế, sản xuất đến phân phối bán lẻ. Nhờ kiểm soát trọn vẹn quy trình, JINS có thể đảm bảo chất lượng đồng nhất, giá bán cạnh tranh, đồng thời mang đến trải nghiệm nhất quán ở mọi cửa hàng trên thế giới.

Tính đến tháng 9/2025, thương hiệu đã sở hữu 810 cửa hàng toàn cầu, hiện diện tại các thị trường lớn như Nhật Bản, Trung Quốc đại lục, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Philippines và Mông Cổ. Việt Nam là thị trường thứ 8 trong hành trình mở rộng toàn cầu của hãng.

Việc JINS đặt chân vào Việt Nam ngày 8/11 với cửa hàng flagship JINS Saigon Centre nối tiếp làn sóng các thương hiệu Nhật Bản đẩy mạnh đầu tư bán lẻ tại Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam - thị trường được đánh giá cao nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh, tầng lớp trung lưu tăng mạnh và sự yêu thích phong cách sống Nhật Bản.

Khu vực trưng bày những mẫu kính được ưa chuộng nhất của JINS (Ảnh: JINS).

Chiến lược thâm nhập thận trọng

Thay vì mở rộng ồ ạt, JINS chọn bước đi thăm dò bằng cách ra mắt cửa hàng pop-up tại trung tâm thương mại cao cấp Saigon Centre (TPHCM). Chỉ trong thời gian ngắn, cửa hàng thử nghiệm này đã thu hút hàng nghìn lượt khách ghé thăm, với hơn 2.000 đơn đặt hàng trước, vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Ngay trong ngày khai trương, cửa hàng đã ghi nhận lượng lớn khách ghé thăm, minh chứng cho sức hút của thương hiệu kính mắt Nhật Bản (Ảnh: JINS).

Theo đại diện thương hiệu, JINS hướng đến nhóm khách hàng trẻ Gen Z và Millennials, cùng người làm việc trong môi trường công nghệ, sáng tạo, những người đề cao tính tiện lợi, phong cách cá nhân và sự chính xác của sản phẩm.

Được định vị ở phân khúc trung và cận cao cấp, JINS mang lại giá trị vượt trội nhờ khả năng tối ưu chi phí qua mô hình SPA, giúp chất lượng sản phẩm cao hơn nhiều so với mức giá tương đương trên thị trường.

Một trong những điểm thu hút của JINS là tốc độ dịch vụ trong khoảng 30 phút. Toàn bộ quy trình từ đo mắt, chọn gọng, lắp tròng đến nhận sản phẩm đều được thực hiện nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác cao.

Cận cảnh khu vực JINS 360° với bản lề chuyển động đa hướng, mang đến trải nghiệm đeo linh hoạt, thoải mái và độ bền vượt trội (Ảnh: JINS).

Hai dòng sản phẩm nổi bật nhất của thương hiệu Airframe và JINS 360° đã tạo nên danh tiếng cho JINS trên toàn cầu. JINS Airframe là dòng kính “nhẹ như không”, được làm từ vật liệu PPSU và β-titanium vốn thường dùng trong thiết bị y tế. Thiết kế ôm sát khuôn mặt, đệm mũi silicon mềm và đầu gọng cao su giúp đeo thoải mái cả ngày.

Trong khi đó, JINS 360° lại ứng dụng bản lề chuyển động đa hướng, cho phép gọng kính linh hoạt theo mọi chuyển động khuôn mặt. Mỗi chiếc kính trải qua kiểm định độ bền nghiêm ngặt, chịu được lực nén 150kg và hơn 100.000 lần gập mở.

Ngoài ra, JINS còn phát triển các dòng kính chuyên biệt như JINS Home dành cho sinh hoạt, làm việc tại nhà; Combination Titanium kết hợp kim loại titanium cao cấp với nhựa nhẹ, hướng đến phong cách thanh lịch, hiện đại…

Trải nghiệm chuẩn Nhật tại TPHCM

Cửa hàng JINS Saigon Centre đã khai trương ngày 8/11, với không gian 200m² thiết kế theo triết lý “Magnify Life - Cùng mở tầm mắt”. Toàn bộ không gian lấy cảm hứng từ thẩm mỹ Nhật Bản, cân bằng giữa trật tự và sự tự nhiên, loại bỏ nhiễu thị giác để tôn lên vẻ đẹp của sản phẩm.

Khách hàng đến JINS có thể trải nghiệm dịch vụ đo mắt miễn phí, tư vấn chọn tròng phù hợp và nhận kính chỉ trong nửa giờ, tất cả đều được thực hiện theo tiêu chuẩn Nhật.

Với sự ra mắt của cửa hàng đầu tiên tại Saigon Centre, JINS khẳng định cam kết dài hạn tại Việt Nam và dự kiến sẽ mở rộng thêm chuỗi cửa hàng tại các thành phố lớn trong thời gian tới.

“Việt Nam là thị trường trẻ, năng động và có gu thẩm mỹ ngày càng cao. Chúng tôi tin rằng những giá trị về chất lượng, sáng tạo và tinh thần Nhật Bản sẽ được người tiêu dùng Việt đón nhận tích cực”, ông Atsushi Ogawa - Tổng giám đốc JINS Việt Nam - chia sẻ.