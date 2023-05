Phạm Băng Băng chiếm sóng LHP Cannes 2023, hy vọng trở lại đường đua

Tại lễ khai mạc LHP Cannes 2023, ngày 17/5 (giờ Việt Nam), nhiều ngôi sao Trung Quốc xuất hiện trên thảm đỏ. Tuy nhiên, chỉ có Củng Lợi và Phạm Băng Băng là hai gương mặt nổi bật nhất, được truyền thông quốc tế quan tâm đặc biệt.

Phạm Băng Băng chiếm sóng truyền thông phương Tây trong lễ khai mạc LHP Cannes 2023, ngày 17/5 (giờ Việt Nam) (Ảnh: Getty Images).

Hình ảnh ngọc nữ họ Phạm của Trung Quốc còn xuất hiện trên trang chủ của LHP Cannes 2023. Theo thống kê, Phạm Băng Băng thuộc top sao châu Á hàng đầu, có nhiều ảnh chụp nhất trên thảm đỏ trong lễ khai mạc LHP Cannes 2023, với 108 bức.

Nữ diễn viên được giới thiệu từng là giám khảo của LHP Cannes 2017 và là khách mời thường xuyên của sự kiện này. Trong lễ khai mạc năm nay, ngôi sao 42 tuổi diện chiếc váy cúp ngực có phần tà lớn, nổi bật với hình ảnh mãnh hổ xuống núi đến từ nhà thiết kế Christopher Bu.

Người đẹp kết hợp chiếc váy lộng lẫy với đôi hoa tay ngọc phỉ thúy sang trọng và kiểu tóc búi rẽ ngôi giữa. Phạm Băng Băng được truyền thông quốc tế đánh giá là một trong những ngôi sao mặc đẹp nhất thảm đỏ lễ khai mạc LHP Cannes 2023.

Mỹ nhân Trung Quốc được Thierry Frémaux, giám đốc nghệ thuật của LHP Cannes, đón tiếp trước khi lên thảm đỏ. Cô được Ban Tổ chức hỗ trợ người căn chỉnh váy áo và có góc quay cận cảnh trong 1 phút. Tờ Sina tiết lộ, Phạm Băng Băng và Củng Lợi là hai nghệ sĩ gốc Hoa được Ban Tổ chức Cannes đưa đón bằng xe riêng từ lúc đặt chân xuống sân bay Pháp đến khi bước lên thảm đỏ sự kiện.

Hình ảnh Phạm Băng Băng xuất hiện trên trang chủ của LHP Cannes 2023 và trở thành nghệ sĩ có nhiều ảnh chụp nhất trên thảm đỏ lễ khai mạc LHP Cannes 2023 (Ảnh: Getty Images).

Cùng Củng Lợi, Phạm Băng Băng là nghệ sĩ Trung Quốc nổi bật và được truyền thông chăm sóc đặc biệt tại Cannes (Ảnh: News).

Sau màn xuất hiện ấn tượng tại lễ khai mạc LHP Cannes 2023, Phạm Băng Băng tiếp tục thu hút truyền thông quốc tế khi tham dự tiệc mừng lễ khai mạc LHP Cannes 2023. Cô diện chiếc váy bó màu đen được trang trí bằng những bông hoa màu vàng khổ lớn. Thiết kế này nằm trong bộ sưu tập thu đông 2022 của thương hiệu Yanina. Kiểu tóc búi cao rẽ ngôi giữa của Phạm Băng Băng vẫn được giữ nguyên như trong lễ khai mạc.

Nữ diễn viên Trung Quốc được phóng viên bao vây và khán giả tiếp cận xin chữ ký. Sau 5 năm vắng bóng tại Cannes vì bê bối trốn thuế khiến cô bị phong sát tại Trung Quốc, sức hút của Phạm Băng Băng với truyền thông quốc tế dường như không giảm sút.

Theo Sina, như mọi lần, Phạm Băng Băng đầu tư lớn cho vẻ ngoài khi đến tham dự LHP Cannes. Trang sức ngọc phỉ thúy mà cô đeo lên thảm đỏ có giá trị lên đến hàng triệu USD. Thông qua trang phục ở một sự kiện phim ảnh tầm cỡ, Phạm Băng Băng chứng minh cô vẫn xứng đáng với danh xưng "nữ hoàng thảm đỏ".

Chiếc váy Phạm Băng Băng mặc được nhiều trang báo quốc tế đánh giá là đẹp nhất lễ khai mạc LHP Cannes 2023 (Ảnh: Instagram).

Phạm Băng Băng sinh năm 1981 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Từ nhỏ, cô đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật được di truyền từ cha mẹ. Năm 17 tuổi, cô bắt đầu tham gia phần một của Hoàn Châu cách cách và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Phạm Băng Băng được xem là ngôi sao hạng A của làng giải trí Trung Quốc, là gương mặt châu Á được truyền thông quốc tế yêu thích.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Phạm Băng Băng có dấu hiệu chững lại khi cô vướng scandal trốn thuế năm 2018 và bị phạt 130 triệu USD, cấm sóng tại Trung Quốc. Dù không có các sản phẩm điện ảnh ra mắt tại Trung Quốc trong 5 năm qua, chỉ có thể tham dự các sự kiện nhỏ tại quê nhà nhưng Phạm Băng Băng vẫn là ngôi sao lượng người theo dõi khủng trên nền tảng Weibo (Trung Quốc) với hơn 63 triệu người hâm mộ.

Sau bê bối trốn thuế, Phạm Băng Băng sống khép kín, ít gặp mọi người và không còn giữ nhiều liên hệ với các đồng nghiệp. Cô tập trung kinh doanh mỹ phẩm trên nền tảng số và dành thời gian cho các hoạt động thiện nguyện.

Tối 17/5 (giờ Việt Nam), Phạm Băng Băng tham dự tiệc mừng LHP Cannes 2023 (Ảnh: News).

Ngọc nữ họ Phạm khoe dáng vóc ấn tượng và cân đối với thiết kế của thương hiệu Yanina (Ảnh: News).

Làn da phát sáng không tì vết của ngôi sao 42 tuổi (Ảnh: Getty Images).

Phạm Băng Băng ký tặng người hâm mộ (Ảnh: Instagram).

Đầu năm 2022, hai tác phẩm có sự tham gia của Phạm Băng Băng là The King's Daughter và 355 ra mắt. Hai phim đều do Hollywood sản xuất nhưng không đạt thành công như kỳ vọng. The King's Daughter nhận 5,1/10 điểm từ trang IMDb. Trong khi đó, kịch bản phim 355 bị đánh giá mờ nhạt. Nhân vật của Phạm Băng Băng ít đất diễn, khác xa những lời quảng cáo trước đó.

Bị đóng băng hoạt động nghệ thuật tại quê nhà, từ giữa năm 2022, nữ diễn viên chuyển hướng sang nước ngoài. Cô tham gia dự án Insider của Hàn Quốc và gặp gỡ, kết nối với nhiều đồng nghiệp xứ kim chi. Từ đầu năm 2023, Phạm Băng Băng bắt đầu tấn công thị trường quốc tế. Cô xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn như LHP Berlin 2023 (Đức), Tuần lễ thời trang Paris (Pháp), lễ trao giải Oscar 2023 (Mỹ) và gần nhất là LHP Cannes 2023.

Phạm Băng Băng đang chuyển hướng phát triển sự nghiệp nghệ thuật tại nước ngoài sau khi bị phong sát tại Trung Quốc vì trốn thuế (Ảnh: Instagram).

Tờ Sina đánh giá bước đi hiện tại của Phạm Băng Băng là hợp lý, sau trường hợp thành công của Thang Duy. Nữ diễn viên Sắc, Giới từng có thời gian bị cấm sóng, bị khán giả trong nước tẩy chay vì cảnh nóng trong phim.

Sau đó, Thang Duy chuyển hướng sang Hàn Quốc, lập gia đình với một đạo diễn người Hàn Quốc, tham gia bộ phim Thu muộn (Late Autumn) vào năm 2010 tại Hàn Quốc. Từ đó, tiếng tăm của cô tại Hàn Quốc được cải thiện.

Năm 2022, cô góp mặt trong dự án Decision to leave của đạo diễn tài năng Park Chan Wook. Bộ phim gặt hái nhiều giải thưởng quốc tế và cả giải thưởng cá nhân cho Thang Duy, khẳng định vị thế của nữ diễn viên Trung Quốc trong dòng phim nghệ thuật. Cùng Củng Lợi, Phạm Băng Băng, Chương Tử Di, Thang Duy hiện là cái tên Trung Quốc được truyền thông quốc tế chăm sóc đặc biệt.