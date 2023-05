Mỹ nhân Anh khiến người Ấn Độ mê mẩn "đốt cháy" thảm đỏ LHP Cannes

Người đẹp Anh Amy Jackson gây bất ngờ khi xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes (Ảnh: Daily Mail).

Có mặt tại LHP Cannes, Amy Jackson (31 tuổi) "đốt cháy" thảm đỏ sự kiện lễ công chiếu phim Monster với lựa chọn trang phục táo bạo. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Amy Jackson chủ yếu chỉ đóng các bộ phim Ấn Độ. Cơ duyên này đến sau một lần cô tham gia một buổi tuyển chọn diễn viên do một ê-kíp tới từ Ấn Độ tiến hành tại London, Anh, hồi năm 2009.

Dù không hề có kinh nghiệm diễn xuất nào, nhưng Amy Jackson đã nhận được vai diễn chính trong phim Madrasapattinam (2010). Kể từ sau đó, Amy Jackson bắt đầu khởi động sự nghiệp diễn xuất trong nền công nghiệp làm phim Ấn Độ.

Một số bộ phim Ấn Độ mà Amy Jackson từng tham gia có thể kể tới Madrasapattinam (2010), Singh Is Bliing (2015), 2.0 (2018)... Khi tham gia đóng phim tại Ấn Độ, Amy Jackson từng nhận được một số giải thưởng diễn xuất.

Amy Jackson từng nhận được hai danh hiệu do tờ tin tức The Times of India (Ấn Độ) trao tặng, gồm danh hiệu Người phụ nữ được khao khát nhất năm 2014 và Nữ nghệ sĩ trẻ triển vọng nhất năm 2012.

Amy Jackson lựa chọn bộ đầm có đường cắt xẻ táo bạo (Ảnh: Daily Mail).

Amy Jackson cũng khá có duyên với các cuộc thi nhan sắc. Hồi năm 2009, sau khi giành danh hiệu Hoa hậu Tuổi teen Vương quốc Anh, Amy Jackson tiếp tục đoạt danh hiệu Hoa hậu Tuổi teen Thế giới (Miss Teen World) và bắt đầu khởi động sự nghiệp người mẫu.

Năm 2010, Amy Jackson tham gia cuộc thi Hoa hậu Anh (Miss England) và giành ngôi vị Á hậu 1. Trong sự nghiệp người mẫu, cô từng hợp tác với nhiều thương hiệu lớn.