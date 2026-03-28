Jennie (Blackpink) khoe dáng gợi cảm với bikini kiểu cổ điển

Jennie tiếp tục trở thành tâm điểm mạng xã hội khi chia sẻ loạt hình ảnh diện bikini mang đậm tinh thần mùa hè. Không theo đuổi sự phô trương, nữ thần tượng ghi dấu bằng vẻ gợi cảm tiết chế, kết hợp cùng thần thái lạnh lùng và cá tính đặc trưng.

Các thiết kế bikini mà Jennie lựa chọn có phom dáng gọn gàng, tập trung tôn đường cong tự nhiên. Chi tiết dây buộc và cut-out được xử lý vừa phải, tạo điểm nhấn mà không phá vỡ tổng thể tinh giản. Cách tiếp cận này giúp hình ảnh của cô duy trì ranh giới giữa gợi cảm và thời thượng.

Vóc dáng của Jennie được đánh giá cao nhờ sự cân đối và săn chắc. Vòng eo thon gọn, đường cong mềm mại nhưng không quá “đô”, cùng đôi chân thanh mảnh tạo nên tỷ lệ hài hòa. Đây là kết quả của chế độ sinh hoạt kỷ luật kéo dài nhiều năm.

Về bí quyết giữ dáng, Jennie từng chia sẻ cô ưu tiên các bài tập có tính linh hoạt như pilates (bài tập kiểm soát cơ và hơi thở), yoga và vũ đạo, vốn là một phần trong lịch trình luyện tập của Blackpink. Những bộ môn này giúp cơ thể săn chắc nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, đặc biệt phù hợp với vóc dáng nhỏ gọn của cô.

Trong chế độ ăn uống, Jennie chú trọng cân bằng dinh dưỡng thay vì ép cân cực đoan. Cô hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, ưu tiên rau xanh, protein sạch và uống nhiều nước. Nữ ca sĩ cũng duy trì thói quen ăn uống điều độ, tránh ăn khuya để giữ ổn định vóc dáng.

Bên cạnh đó, việc chăm sóc da và cơ thể cũng được Jennie chú trọng. Cô ưu tiên các bước dưỡng da cơ bản, tập trung vào làm sạch và cấp ẩm, đồng thời giữ lối sống lành mạnh để duy trì làn da khỏe từ bên trong.

Không chỉ gây chú ý với hình thể, Jennie còn tham gia trực tiếp vào quá trình sáng tạo trong dự án hình ảnh lần này, góp phần định hình phong cách chung. Điều này giúp các thiết kế mang rõ dấu ấn cá nhân, từ tinh thần trẻ trung đến cách thể hiện tối giản nhưng hiệu quả.

Concept bộ ảnh mang hơi hướng mùa hè nhiệt đới, pha trộn giữa nét hoài cổ và hiện đại. Tổng thể tạo cảm giác tự do, phóng khoáng, phù hợp với hình ảnh Jennie đang xây dựng trong giai đoạn gần đây.

Về sự nghiệp, Jennie ra mắt năm 2016 cùng Blackpink, nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất Kpop. Cô là thành viên đầu tiên của nhóm phát hành sản phẩm solo với ca khúc Solo (2018), đạt nhiều thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng.

Những năm gần đây, Jennie mở rộng hoạt động sang lĩnh vực thời trang và giải trí quốc tế, đồng thời xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng. Cô cũng tham gia diễn xuất trong series quốc tế The Idol, đánh dấu bước thử sức ở lĩnh vực mới.

Với sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội và gu thẩm mỹ rõ nét, Jennie được xem là một trong những biểu tượng thời trang của thế hệ thần tượng Kpop. Mỗi lần xuất hiện, cô đều tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần định hình xu hướng trong giới trẻ.