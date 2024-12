Hùng Huỳnh "Anh trai say hi" diễn cảnh tình tứ với Hoa hậu Thùy Tiên

Hùng Huỳnh tên thật là Huỳnh Hoàng Hùng, sinh năm 1999, quê ở Đồng Nai. Anh từng có thời gian đào tạo tại công ty giải trí ở Hàn Quốc.

Tại Anh trai say hi, nam ca sĩ là một trong những gương mặt được chú ý nhờ ngoại hình điển trai cùng khả năng vũ đạo nổi bật, từng góp mặt trong loạt tiết mục như: Đầu đội sừng, I'm thinking about you, Say đêm nay...

Ca sĩ Hùng Huỳnh tại buổi họp báo ra mắt MV đầu tay, chiều 15/12 ở TPHCM (Ảnh: Bích Phương).

Sau màn trình diễn tại concert 3 và concert 4 Anh trai say hi ở Hà Nội, hôm 15/12, Hùng Huỳnh chính thức tung sản phẩm đầu tay mang tên Chẳng thể nhắm mắt.

Đây là ca khúc do nhạc sĩ Trung Trần sáng tác, có giai điệu bắt tai, sôi động. MV ca khúc được thực hiện bởi đạo diễn Kiên Ứng, kể câu chuyện về chàng trai trẻ theo đuổi người mình yêu.

Tại buổi giới thiệu ca khúc hôm 15/12 tại TPHCM, Hùng Huỳnh bày tỏ lòng biết ơn chương trình Anh trai say hi đã giúp anh có cơ hội đưa tên tuổi đến gần hơn với khán giả, giúp anh thể hiện được kỹ năng trình diễn sau nhiều năm rèn luyện tại thị trường Hàn Quốc.

Được gọi là "anh trai đẹp trai nhất show Anh trai say hi", nam ca sĩ gen Z vô cùng trân quý tình cảm của fan. Tuy nhiên, anh thừa nhận hành trình sau cuộc thi sẽ có nhiều khó khăn, phải cạnh tranh với "rất nhiều anh trai" và nhan sắc thôi là chưa đủ mà còn cần nhiều kỹ năng, sự nỗ lực.

Hùng Huỳnh kỳ vọng trong tương lai anh sẽ đạt thành công trong con đường xây dựng hình mẫu thần tượng Vpop theo mô hình Kpop.

Dàn "Anh trai say hi" ủng hộ Hùng Huỳnh (Ảnh: Bích Phương).

Trước câu hỏi cho rằng những ca sĩ thiên về trình diễn vũ đạo thường không có thế mạnh về giọng hát, Hùng Huỳnh khẳng định anh sẽ trau dồi thêm để có thể "cân" được phần nghe lẫn phần nhìn.

"Trước khi tham gia Anh trai say hi, tôi chưa thực sự tự tin. Sau những năm đào tạo ở Hàn, tôi bị gián đoạn hơn 2 năm vì Covid-19. Có thời điểm, tôi gần như từ bỏ hy vọng theo đuổi nghệ thuật.

Gần đây, tôi tham gia luyện giọng của một nghệ sĩ gạo cội trong nghề. Tôi sẽ trau dồi thêm về giọng hát và mong khán giả cho tôi thời gian chứng minh", Hùng Huỳnh cho biết.

Nam ca sĩ chia sẻ thêm, khi ghi hình tập đầu của Anh trai say hi, anh chỉ có khoảng 15 khán giả đến phim trường cổ vũ, gần như là "gương mặt vô danh". Lúc đó, anh hứa với fan rằng tương lai không xa sẽ có đêm nhạc riêng cho khán giả của chính mình.

"Hôm nay, tôi ra mắt, tôi hứa ngày đó sẽ không còn xa nữa", ca sĩ bày tỏ.

Tương tác giữa Hòa Minzy, Thùy Tiên với "Anh trai say hi" Hùng Huỳnh (Video: Bích Phương).

Dàn Anh trai say hi cũng có mặt, chúc mừng Hùng Huỳnh như Erik, Đức Phúc, Đỗ Phú Quí, Pháp Kiều, Hải Đăng Doo... Đáng chú ý, một số người đẹp như Hoa hậu Thùy Tiên, ca sĩ Hòa Minzy, diễn viên Thúy Ngân... cũng xuất hiện và dành nhiều lời động viên cho Hùng Huỳnh.

Trên sân khấu, Hoa hậu Thùy Tiên và Hùng Huỳnh được MC, ca sĩ Nicky yêu cầu thực hiện thử thách diễn một phân cảnh tình cảm. Tình huống "mắt chạm mắt" bất ngờ khiến Thùy Tiên bối rối, bật cười.

Hoa hậu nói ngoài đời, cô thường gặp gỡ, đi ăn uống một cách thoải mái với đàn em nên khó có thể diễn tình tứ. Thùy Tiên cho biết cô thích ca khúc đầu tay của nam ca sĩ và chúc đàn em thành công hơn trong tương lai.

Hoa hậu Thùy Tiên bối rối khi diễn cảnh tình cảm cùng đàn em (Ảnh: Bích Phương).

Với Hòa Minzy, ca sĩ cho biết cô có lịch trình ở Hà Nội nhưng sẵn sàng sắp xếp để có mặt cổ vũ Hùng Huỳnh. Giọng ca Thị Mầu nói vui Hùng Huỳnh là "con trai" của cô và mong khán giả "nhẹ tay" với bài hát đầu tiên ca sĩ ra mắt.