Hôn nhân gần 30 năm của Mỹ Linh - Anh Quân và thói quen mỗi ngày ít ai biết

Mới đây, diva Mỹ Linh chia sẻ những dòng cảm xúc nhân dịp kỷ niệm ngày cưới với nhạc sĩ Anh Quân. Cả hai kết hôn năm 1998, đến nay đã có 28 năm bên nhau.

Nhìn lại chặng đường gần ba thập kỷ, nữ ca sĩ viết: "Vậy là còn 2 năm nữa là chẵn 30 năm bên nhau, vui buồn đầy vơi. Cũng có gần chục album nhạc và nhiều show diễn xuyên Việt, xuyên biên giới cùng nhau. Ngót 30 năm mà làm được biết bao nhiêu việc chung, thấy choáng ngợp và càng cảm nhận rõ công sức lớn lao của bạn đời".

Theo Mỹ Linh, hai vợ chồng không đi ngủ hay thức dậy cùng giờ, nhưng họ vẫn duy trì những thói quen giản dị như cùng ăn cơm, uống trà, tập golf và trò chuyện mỗi ngày.

Nữ ca sĩ kể: "Tôi nói vui với anh Quân rằng 30 năm cũng chưa có gì đáng khoe, thôi đợi thêm 22 năm nữa làm gì đó cho xứng công chịu đựng nhau cả đời, anh ấy gật gù đồng tình. Tôi sẽ "ám" ông này không cho lối thoát, chốt thế đi".

Gần ba thập kỷ qua, Mỹ Linh và Anh Quân không phô trương đời sống riêng tư nhưng luôn âm thầm đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Cặp đôi được nhiều người trong giới xem là hình mẫu hôn nhân bền bỉ, văn minh.

Về chuyên môn, những năm 2000, nhạc sĩ Anh Quân là người đứng sau thành công của nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi Mỹ Linh như Hương ngọc lan, Phút giao thừa lặng lẽ... Sự kết hợp của họ đã tạo nên gần 10 album và 4 liveshow xuyên Việt, để lại dấu ấn đặc biệt trong đời sống âm nhạc.

Mỹ Linh từng chia sẻ, cô cảm thấy may mắn khi có chồng là người đồng hành, hỗ trợ và sẵn sàng lùi về phía sau để vợ tỏa sáng trên sân khấu. Cả hai đã cùng nhau vượt qua nhiều thăng trầm để giữ sự hài hòa giữa nghệ thuật và đời sống gia đình.

Nhắc lại quãng thời gian đầu đến với nhau, diva Mỹ Linh cho biết, cả hai chỉ yêu trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng bước vào đời sống hôn nhân.

"Khi đó tôi chưa sinh con nhưng đã phải tập làm mẹ. Những năm đầu chung sống cũng là giai đoạn vợ chồng tôi làm việc với cường độ cao khi liên tục ra album mới, tổ chức liveshow riêng, trong khi vẫn phải chăm các con và gia đình hai bên. Vì vậy, 10 năm đầu là quãng thời gian đầy nỗ lực.

Khối lượng công việc lớn khiến nhiều cặp đôi dễ đứt gánh giữa đường. Để có thể đi cùng nhau đến hôm nay, chúng tôi đã phải cố gắng rất nhiều", diva nói với phóng viên Dân trí.

Theo Mỹ Linh, để đi đến sự bình thản hiện tại, cả hai đã trải qua không ít thử thách. "Mối quan hệ của chúng tôi từng nhiều lần bị "dội nước", chứ không phải lúc nào cũng có lửa. Nhưng chính những va chạm ấy giúp hai người hiểu nhau hơn và biết cách giữ gìn mối quan hệ", cô nói.

Hôn nhân của Mỹ Linh còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cách cư xử văn minh của nữ ca sĩ với con riêng của chồng - Ann Trương. Suốt nhiều năm qua, Mỹ Linh luôn đồng hành, dành sự quan tâm đầy tình cảm cho Ann Trương trong những dấu mốc quan trọng của cuộc sống và sự nghiệp.

Trong ba người con, Mỹ Anh theo đuổi con đường âm nhạc. Vợ chồng Mỹ Linh - Anh Quân lựa chọn để con tự xây dựng sự nghiệp theo cách riêng, không đặt áp lực hay can thiệp quá sâu. "Nhìn con có thành tựu thì tự hào, nhưng chúng tôi muốn con tự đi bằng đôi chân của mình", nữ ca sĩ từng chia sẻ.

Nói về bí quyết giữ gìn hôn nhân, Mỹ Linh thẳng thắn cho rằng lý trí đóng vai trò rất quan trọng. "Để đi trọn đời với ai đó, điều quan trọng nhất là hiểu rằng mình cần người ta và người ta cũng cần mình", cô nói.

Nhìn lại gần 3 thập kỷ bên nhau, Mỹ Linh cho biết cô cảm thấy trọn vẹn, bình yên và hài lòng với những gì mình đang có. Điều mà nữ nghệ sĩ thấy đáng quý nhất là cả hai không chỉ xem nhau là vợ chồng, mà là bạn đời.

"Hai vợ chồng có thể nói với nhau mọi chuyện, thật lòng nhất về những gì mình nghĩ. Chúng tôi có thể chia sẻ, cáu giận hay tức tối mà không sợ bị hiểu lầm. Cả hai đã vượt qua giai đoạn phải cố đóng vai hay kìm nén cảm xúc chỉ để làm người kia hài lòng", diva chia sẻ với phóng viên.

Ảnh: Facebook nhân vật