Hôn nhân của hoàng tử được khao khát nhất thế giới từng lên mạng tuyển vợ

Hoàng gia Brunei từ lâu được biết đến là một trong những hoàng tộc giàu có bậc nhất thế giới. Trong số các thành viên hoàng gia, Hoàng tử Abdul Mateen (SN 1991) - con trai thứ 10 của Quốc vương Brunei - nổi bật nhờ ngoại hình quyến rũ, khối tài sản khổng lồ và học vấn ấn tượng. Trang cá nhân của anh hiện thu hút hơn 3 triệu người theo dõi.

Hoàng tử Mateen có bằng Cử nhân Nghệ thuật về Chính trị Quốc tế của trường Đại học King's College London (Anh) và bằng Thạc sĩ Nghệ thuật về Nghiên cứu Quốc tế và Ngoại giao từ trường Nghiên cứu Phương Đông và châu Phi thuộc Đại học London (Anh).

Hoàng tử sống trong cung điện hoàng gia với gần 1.900 phòng, được trang trí bằng vàng, kim cương và bạc. Anh sở hữu bộ sưu tập xe hơi xa xỉ gồm hàng chục chiếc Mercedes-Benz, Ferrari, Bentley, BMW, Rolls-Royce, Lamborghini cùng máy bay riêng được mạ vàng. Bên cạnh đó, hoàng tử còn nuôi một con hổ trắng quý hiếm và có niềm đam mê đặc biệt với môn polo.

Ngoài polo, Abdul Mateen còn chơi nhiều môn thể thao khác như trượt tuyết, lặn biển, chèo thuyền, bóng đá, quyền anh và golf. Năm 2017, anh từng lọt vào danh sách “6 vị hoàng tử được khao khát nhất thế giới” do tạp chí Harper’s Bazaar (Mỹ) bình chọn.

Dù sở hữu cuộc sống xa hoa, trong một cuộc phỏng vấn với GQ Thái Lan, Hoàng tử Abdul Mateen cho biết bản thân yêu thích sự giản dị, không muốn phô trương sự giàu có. Anh khẳng định ưu tiên dành thời gian cho gia đình và theo đuổi những giá trị cá nhân.

Năm 2020, Hoàng tử Brunei gây xôn xao khi bày tỏ mong muốn tìm kiếm bạn đời. Khi đó, anh chia sẻ tiêu chí về người bạn đồng hành là một cô gái chân thành, giản dị và có thể gắn bó suốt cuộc đời.

Đến năm 2023, Hoàng tử Abdul Mateen tìm được “ý trung nhân” là Anisha Rosnah Adam. Cặp đôi tổ chức lễ cưới kéo dài 10 ngày vào tháng 1/2024, trở thành một trong những sự kiện hoàng gia được quan tâm nhất khu vực Đông Nam Á.

Công nương Anisha Rosnah là một nữ doanh nhân và xuất thân trong gia đình danh giá, là cháu gái của một cố vấn đặc biệt của Quốc vương Brunei. Trái ngược với sự nổi tiếng của chồng, cô sống kín tiếng và không sử dụng mạng xã hội công khai.

Sau khi kết hôn, Hoàng tử Abdul Mateen thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ, hé lộ cuộc sống hôn nhân êm ấm. Cặp đôi có chung niềm đam mê thể thao, đặc biệt là cưỡi ngựa. Công nương Anisha thường đồng hành cùng chồng trong các giải đấu và sự kiện thể thao quốc tế.

Tháng 12 năm ngoái, hình ảnh Công nương Anisha sát cánh bên Hoàng tử khi anh tham dự SEA Games đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Mới đây, Hoàng tử Abdul Mateen (35 tuổi) đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào bên vợ để kỷ niệm 2 năm ngày cưới, nhận gần 100.000 lượt yêu thích cùng nhiều lời chúc phúc. Cặp đôi cũng xác nhận sắp chào đón con đầu lòng khi Hoàng tử chia sẻ bức ảnh nắm tay vợ cùng dòng trạng thái: “Và rồi chúng tôi sắp thành 3 người”.

