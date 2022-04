Học trò Hương Giang trở thành Quán quân Quý ông Hoàn mỹ

Tối qua (22/4), đêm chung kết "The Next Gentleman - Quý ông Hoàn mỹ" đã chính thức diễn ra tại TPHCM.

Đêm chung kết là màn tranh tài của Top 8 thí sinh để lại ấn tượng đặc biệt nhất cuộc thi. Với đội Hà Anh là chàng trai Minh Khắc 3 lần "thoát" khỏi phòng loại, đội Xuân Lan là Hải Anh - Minh Kha - Quang Thuận.

Đội Hương Giang góp mặt 4 thành viên: Nhật Quang, Phạm Kiên, Đỗ Phong và Lưu Cao Phát - chàng trai sở hữu lượt bình chọn cao nhất từ người hâm mộ. Đặc biệt, đêm chung kết cũng là sân chơi hội tụ hàng loạt khách mời nghệ sĩ: Ca sĩ Mỹ Linh, Hoa hậu Khánh Vân, Bùi Lan Hương, Trọng Hiếu, Hoa hậu Jennifer Phạm…

Phạm Kiên (giữa) - học trò Hương Giang thành Quán quân (Ảnh: Ban Tổ chức).

Kết quả cuối cùng, vượt qua 7 thí sinh có mặt tại đêm chung kết, Phạm Kiên đội Hương Giang đã mang về ngôi vị Quán quân. Song song đó, ngôi vị Á quân 1 thuộc về Minh Khắc đội Hà Anh, thí sinh Minh Kha cũng trở thành Á quân 2.

Đêm chung kết mở đầu với màn trình diễn sôi động đến từ Trọng Hiếu cùng vũ đoàn The Slowing Growth và 17 chàng trai bước ra từ "The Next Gentleman".

Ngoài Hữu Thanh Tùng vì lịch trình riêng không thể góp mặt, các quý ông còn lại cũng có dịp trải lòng về cuộc thi, về cá tính riêng cũng như đáp trả những bình phẩm đến từ khán giả thông qua quá trình tham gia chương trình.

Hương Giang và mỹ nam người Thái Lan Matthew Deane Chanthavanij (Ảnh: Ban Tổ chức).

Xuân Lan tay trong tay với Kim Lý (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ngay sau đó là sự xuất hiện của bộ ba huấn luyện viên Xuân Lan - Hà Anh - Hương Giang. Song, chương trình còn gây bất ngờ khi mang đến 2 quý ông lịch lãm: Diễn viên điện ảnh Kim Lý và diễn viên - MC đến từ Thái Lan Matthew Deane Chanthavanij.

Mỹ Linh mang đến ca khúc "Em mơ về anh" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Top 8 phải lần lượt trải qua các phần thi như "Make my color - Chất riêng của tôi", "Make elegant - Quý ông thanh lịch". Sau khi Top 5 lộ diện, các chàng trai tiếp tục bước vào phần thi "Power of voice - Tư duy quý ông" để chọn ra Top 3 cuối cùng, cũng như ngôi vị cao nhất.

Trước phần thi mang tính quyết định, Ban Giám khảo tỏ ra bối rối khi không thể lựa chọn ra được cá nhân nào xuất sắc hơn.

Hình ảnh lịch lãm của các thí sinh trong những bộ vest (Ảnh: Ban Tổ chức).

Khoảnh khắc khán giả mong chờ nhất xuất hiện khi MC Nguyên Khang cùng Thanh Thanh Huyền công bố kết quả Top 5 chung cuộc thuộc về: Phạm Kiên, Minh Khắc, Minh Kha, Nhật Quang, Lưu Cao Phát.

Ngay lập tức, Top 5 bước vào phần thi "Tư duy quý ông" với câu hỏi chung "Đàn ông nên ngưng lại điều gì để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn?".

Các chàng trai đã có cơ hội nói lên quan điểm của bản thân để truyền đi những thông điệp tích cực (Ảnh: Ban Tổ chức).

5 chàng trai đã có cơ hội nói lên suy nghĩ - quan điểm và tiếng nói của bản thân để truyền đi những thông điệp tích cực đến cộng đồng và xã hội. Tất nhiên, có quan điểm chạm đến Ban Giám khảo, cũng có quan điểm gây tranh cãi, tuy nhiên đây cũng là cơ sở để các vị giám khảo có thêm cơ sở để chọn ra Top 3 chung cuộc.