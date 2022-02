Xuân Lan "đá xéo" Hà Anh: "Có tri thức sẽ không đâm chọt người khác"

Trước khi lên sóng, chương trình "The Next Gentlemen - Quý ông Hoàn mỹ" vừa tung ra đoạn trailer tập đầu tiên, hé lộ những tình tiết gay cấn, kịch tính giữa các huấn luyện viên và thí sinh.

Ngồi ghế nóng là Hà Anh, Xuân Lan, Hương Giang. Sự trở lại của Xuân Lan - Hà Anh trên sóng truyền hình khiến khán giả phải "choáng" vì những màn "đá xéo" gay gắt.

Hà Anh, Xuân Lan, Hương Giang có nhiều màn tranh cãi trên ghế nóng khiến người xem phải "choáng" (Ảnh: GNM).

Không chỉ là cuộc chiến giành lấy ngôi vị cao nhất của các thí sinh tiềm năng, The Next Gentlemen còn là nơi để các huấn luyện viên thể hiện chiến lược của bản thân, giải quyết những bài toán cam go nhất.

Mở đầu Xuân Lan đã gay gắt lên tiếng: "Tôi rất ghét làm theo ý của người khác", Hương Giang thì giành nói với hai chị khi chia sẻ: "Nếu mà nói về lý thuyết và đạo lý thì để em nói cho".

Xuân Lan cho rằng, Hương Giang rất thông minh và có chiến lược rất tốt, trong khi đó Hoa hậu cũng khẳng định, bản thân có hướng đi riêng. "Hai chị Xuân Lan và Hà Anh đã dặn Giang rất kỹ rằng đừng nể hai chị. Em rất nghe lời nên sẽ tranh giành đến cùng", Hương Giang bày tỏ.

Hà Anh khẳng định, không ai đến đây để lãng phí thời gian, thì Xuân Lan đáp: "Tôi đến đấy để chơi chứ không để giành chiến thắng". Hà Anh cũng cho rằng, Xuân Lan là một người cạnh tranh rất cao và hãy vào cuộc chiến đi rồi sẽ thấy.

Xuân Lan và Hà Anh liên tục "khẩu chiến" (Ảnh: GNM).

Đặc biệt, đoạn trailer cũng nhen nhóm hàng loạt drama giữa hai HLV Xuân Lan - Hà Anh. Trước những chia sẻ của vị đồng nghiệp, Xuân Lan liên tục có những phát ngôn đá xéo: "Tôi nghe Hà Anh nói quá nhiều về ký ức, tôi tưởng tôi đang đi lộn chương trình"; "Có lúc nói nhiều thì tốt, có lúc nói nhiều quá không hay".

Đỉnh điểm trong trailer khi Hà Anh chia sẻ lúc tranh giành thí sinh: "Tại sao phải mặc, không cần phải thay đổi, ai cũng nhảy sồn sồn lên, ai cũng giống nhau thì còn là gì đặc biệt".

Lúc này, Xuân Lan đã lên tiếng: "Có tri thức thật sự sẽ không dùng từ "sồn sồn" để đâm chọt người khác"… Người xem phải bất ngờ trước tình huống gay cấn này.

Trước đó, vào cuối năm ngoái, trả lời câu hỏi của PV Dân trí về tin đồn "bằng mặt mà không bằng lòng" với siêu mẫu Xuân Lan, Hà Anh cho biết: "Tham gia các chương trình người ta hay hỏi ý kiến tôi rằng: "Có vấn đề gì không nếu như làm việc với A, B, C" và câu trả lời của tôi luôn là: "Tôi không biết người ta có vấn đề gì với tôi không chứ tôi chẳng có vấn đề gì với bất cứ ai cả!"

Công bằng mà nói, showbiz đối với tôi là công việc, không phải là sự sống của tôi, nên tôi đặt chuyên môn, nỗ lực vào công việc chứ không để cảm xúc riêng vào công việc.

Đối với Xuân Lan, tôi đã từng chia sẻ: "Chúng tôi có nhiều bạn chung nhưng tôi và Xuân Lan chưa bao giờ là bạn", có thể vì sự khác biệt chăng? Nhưng tôi không bận tâm lắm vì điều này.

Vì là không phải là bạn, không có nghĩa là tôi và Xuân Lan không thể làm việc chung".

Hà Anh tuyên bố: "Tôi và Xuân Lan chưa bao giờ là bạn" (Ảnh: GNM).

Hà Anh cũng phủ nhận tin đồn bất lợi khi một bộ phận khán giả nghi ngờ, liệu rằng, Hà Anh có đang dùng drama để đánh bóng lại tên tuổi.

"Sinh ra và trưởng thành trong một gia đình trí thức, được ăn học đàng hoàng, tôi không bao giờ thiếu cách để kiếm sống, nên chẳng việc gì phải đánh bóng tên tuổi để làm gì hết!

Nếu "đánh bóng" thì phải bằng những việc có ích cho xã hội, ngành nghề, thành tựu thực sự. Chứ "drama" là cái gì mà để "bóng"? Bóng để làm gì?", cô nói.

Đây không phải lần đầu Hà Anh và Xuân Lan xảy ra những tranh cãi. Hai siêu mẫu của làng mẫu Việt từng cãi nhau kịch liệt khi cả hai đều muốn thể hiện trình độ bằng việc lấy dàn học trò mình đào tạo từ thời còn làm host Vietnam's Next Top Model ra làm dẫn chứng.

Xuân Lan cho biết, cô giàu kinh nghiệm, có trung tâm đào tạo người mẫu, có những học trò là chân dài nổi tiếng.

Hà Anh không chịu thua: "Có vẻ chị đã quên tôi cũng có nhiều học trò thành công như Trang Khiếu, Tuyết Lan, Diệp Lâm Anh... Tôi không mở trung tâm đào tạo nhưng vẫn có khả năng làm huấn luyện viên".

Về phía Xuân Lan, cô cũng đứng ra phủ nhận những màn tranh cãi là dàn dựng để gây chú ý. "Chúng tôi đều là những người có cá tính mạnh, vì vậy có gì không thích là nói thẳng chứ không ai ép hay gợi ý được", Xuân Lan nói.