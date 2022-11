Hoàng Yến hóa thân thành nữ hoàng, Huyền My đưa chó poodle lên sàn catwalk Thực hiện: 27/11/2022

(Dân trí) - Xuất hiện ở phần mở màn và kết màn của BST "Be Your Queen", Á hậu Huyền My và siêu mẫu Võ Hoàng Yến khiến khán giả thích thú với lối trình diễn lôi cuốn và những chi tiết gây bất ngờ.