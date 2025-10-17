Hoàng Phúc trở lại màn ảnh, kể hậu trường cảnh khóc dưới mưa suốt đêm

Trong phim, Hoàng Phúc đảm nhận vai ông Quang - người đứng đầu dòng họ Đỗ. Câu chuyện trong phim bắt đầu khi hàng loạt tai nạn kinh hoàng xảy đến với các thành viên trong gia tộc, khiến họ tin rằng mình đang bị ông bà quở trách vì bỏ bê phần mộ tổ tiên.

Bốn anh em họ Đỗ cùng con cháu buộc phải thực hiện nghi thức cải táng mộ phần. Từ đây những bí mật rùng rợn dần được hé lộ.

Trong suốt quá trình ghi hình, Hoàng Phúc cho biết, cảnh khiến anh nhớ nhất không phải là cảnh hành động hay võ thuật - vốn là thế mạnh của anh - mà là phân cảnh ngồi khóc dưới mộ giữa đêm khuya, giữa cơn mưa tầm tã kéo dài suốt nhiều tiếng đồng hồ.

“Đó là một trong những cảnh cao trào nhất của phim. Nhân vật trải qua nỗi đau tột cùng trước cái chết của người thân, vừa khóc, vừa chịu đựng mưa gió lạnh buốt. Cảnh lên phim chỉ vài phút nhưng chúng tôi phải quay suốt đêm để đạt được cảm xúc và hình ảnh tốt nhất”, Hoàng Phúc chia sẻ.

Diễn viên Hoàng Phúc trong phim "Cải mả" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh kể, thời điểm ghi hình, nhiệt độ xuống thấp, gió lạnh, ê-kíp phải phun mưa nhân tạo không ngừng. Thế nhưng, với tinh thần chuyên nghiệp, anh vẫn hoàn thành trọn vẹn vai diễn.

Hoàng Phúc tiết lộ, nhờ thói quen luyện tập thể thao mỗi ngày - đặc biệt là đá bóng và chơi pickleball - anh mới có đủ sức bền để vượt qua những cảnh quay khắc nghiệt.

“Tôi xem việc tập luyện như một phần của nghề diễn. Thể lực tốt giúp mình không chỉ chịu được áp lực về thể chất, mà còn giữ được tinh thần tỉnh táo, tập trung cho vai diễn”, nam diễn viên chia sẻ.

Đạo diễn bộ phim Cải mả cho biết, chính sự kỷ luật, sức bền và tinh thần cầu toàn đã giúp Hoàng Phúc thể hiện vai ông Quang một cách trọn vẹn.

“Đêm quay cảnh mưa, cả ê-kíp lo sợ vì thời tiết lạnh và cảnh quay kéo dài, nhưng anh Phúc không than thở một lời, chỉ tập trung diễn. Anh ấy khóc thật, run thật giữa mưa, và chính cảm xúc thật đó khiến cảnh quay trở nên ám ảnh và chân thực. Đó là tinh thần của một nghệ sĩ sống chết vì vai diễn”, đạo diễn chia sẻ.

Diễn viên Hoàng Phúc tái xuất sau 3 năm vắng bóng màn ảnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau 3 năm vắng bóng trên màn ảnh, Hoàng Phúc cho biết lý do anh nhận lời tham gia Cải mả là vì vai diễn ấn tượng và khác biệt so với những nhân vật anh từng thể hiện.

“Nhân vật lần này mang đến cho tôi cảm giác rất lạ, vừa gai góc, vừa đời thường, lại có chiều sâu cảm xúc. Với tôi, mỗi vai diễn đều như vai đầu tay, tôi luôn bước vào với tâm thế háo hức và trọn vẹn nhất”, anh bộc bạch.