Hòa Minzy được chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa công bố quyết định công nhận 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 - những cá nhân không quá 35 tuổi có thành tích xuất sắc ở 9 lĩnh vực trọng điểm.

Đây là giải thưởng thường niên mang tính biểu trưng cao, được trao vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), nhằm tôn vinh những người trẻ có đóng góp nổi bật cho xã hội.

Trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, Hòa Minzy (tên thật Nguyễn Thị Hòa, SN 1995) được vinh danh nhờ những nỗ lực bền bỉ trong việc đưa chất liệu văn hóa dân gian, nghệ thuật truyền thống và các giá trị lịch sử đến gần hơn với công chúng trẻ.

Ca sĩ Hòa Minzy được vinh danh là 1 trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Năm 2025, nữ ca sĩ tạo dấu ấn đặc biệt với MV Bắc Bling - sản phẩm đạt mốc 200 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử Vpop. Đây cũng là một trong hai MV của cô vươn lên vị trí top 1 thế giới trong năm, thành tích hiếm có với một nghệ sĩ Việt.

Không chỉ gây chú ý về mặt con số, các sản phẩm của Hòa Minzy còn được đánh giá cao khi khai thác yếu tố văn hóa bản địa, kết hợp với xu hướng âm nhạc hiện đại.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hòa Minzy còn tích cực tham gia các dự án cộng đồng. Trong năm qua, cô được trao nhiều danh hiệu như Làn Sóng Xanh với 7 hạng mục quan trọng (trong đó có Nữ ca sĩ của năm, Ca khúc của năm, MV của năm), danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia và Giải thưởng Thanh niên sống đẹp.

Trước đó, danh sách công bố 19 đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 có 3 nghệ sĩ trẻ gây chú ý với bảng thành tích nổi bật là Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi và Đức Phúc. Việc nghệ sĩ nào sẽ được vinh danh không hoàn toàn dựa trên lượng bình chọn trực tuyến mà quyền quyết định cuối cùng thuộc về Hội đồng xét trao Giải thưởng.

Danh sách 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 quy tụ nhiều gương mặt nổi bật ở các lĩnh vực khác nhau. Ở lĩnh vực học tập, Lê Kiến Thành gây ấn tượng với Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế. Trong nghiên cứu khoa học, Đặng Thị Lệ Hằng và Phạm Anh Tuấn đều có nhiều công bố quốc tế và đóng góp học thuật đáng chú ý.

Ở lĩnh vực lao động sản xuất, Nguyễn Chí Đông ghi dấu ấn với các nền tảng dữ liệu lớn mang lại giá trị kinh tế cao. Trong khi đó, Phạm Chí Nhu đại diện cho tinh thần khởi nghiệp với doanh thu doanh nghiệp chạm ngưỡng gần 1.000 tỷ đồng.

Nguyễn Chí Đông hiện công tác tại Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Anh được đề cử ở lĩnh vực Lao động sản xuất với nhiều thành tích nổi bật trong phát triển các nền tảng công nghệ (Ảnh: Hải Long).

Lĩnh vực quốc phòng và an ninh trật tự ghi nhận đóng góp của Đoàn Văn Chí và Trần Quốc Khánh với nhiều chuyên án quan trọng. Ở thể thao, Nguyễn Đình Bắc nổi bật với loạt danh hiệu khu vực và quốc gia.

Đặc biệt, Mùa A Thi - trưởng bản trẻ tuổi ở Điện Biên - được vinh danh ở lĩnh vực hoạt động xã hội nhờ hành động kịp thời giúp hàng chục hộ dân tránh khỏi nguy cơ lũ quét, cùng những đóng góp bền bỉ cho cộng đồng.

Sự hiện diện của Hòa Minzy trong danh sách năm nay không chỉ phản ánh sức ảnh hưởng của một nghệ sĩ giải trí, mà còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của văn hóa - nghệ thuật trong việc lan tỏa giá trị tích cực, kết nối cộng đồng và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Danh sách 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).