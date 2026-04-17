SOOBIN: Từ 3 tuổi theo bố học đàn bầu đến 34 tuổi là “kỷ lục gia” nhạc Việt

SOOBIN (tên thật Nguyễn Huỳnh Sơn, SN 1992) sinh ra trong gia đình có cha là NSND Huỳnh Tú, nghệ sĩ đàn bầu nổi tiếng, anh đã được tiếp xúc và truyền dạy âm nhạc từ năm 3 tuổi.

NSND Huỳnh Tú chia sẻ về những kỷ niệm thời thơ ấu của con trai: "Hồi SOOBIN còn nhỏ, hai bố con thường chở nhau trên chiếc xe đạp để biểu diễn quanh Hà Nội. Ngày đó, con rất thích chinh phục khán giả. Nếu con diễn mà thấy khán giả vỗ tay lẹt đẹt thì sẽ xin bố để biểu diễn tiếp. Tôi phải để cho con đánh đàn cho đến khi khán giả vỗ tay giòn giã thì mới đi về".

Nền tảng nghệ thuật vững chắc này đã trang bị cho SOOBIN kỹ năng âm nhạc bài bản, đồng thời hình thành tư duy kết hợp giữa truyền thống và hiện đại - yếu tố sau này trở thành dấu ấn đặc trưng trong sự nghiệp của anh.

Năm 2014, SOOBIN chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp sau khi giành Á quân cuộc thi Ngôi sao Việt. Đây là cột mốc quan trọng, mở ra hành trình của một ca sĩ trẻ trong bối cảnh thị trường V-pop đang có những chuyển mình mạnh mẽ.

Năm 2016, SOOBIN vụt sáng thành hiện tượng với ca khúc Phía sau một cô gái, đạt độ phủ sóng rộng rãi.

Thành công này tiếp tục được nối dài với loạt bản hit như Đi để trở về, Anh đã quen với cô đơn, đưa anh trở thành một trong những giọng ca nam nổi bật giai đoạn 2016-2018. Thời kỳ này, SOOBIN được công chúng biết đến với hình ảnh "hoàng tử ballad", chinh phục thị trường bằng những bản tình ca sâu lắng và giàu cảm xúc.

Sau giai đoạn thành công với dòng nhạc ballad, SOOBIN quyết định thay đổi. Anh thử nghiệm với dòng nhạc R&B và hip-hop, đồng thời tham gia sâu hơn vào quá trình sản xuất âm nhạc.

Album The Playah (2020) đánh dấu bước chuyển rõ rệt về tư duy nghệ thuật của nam ca sĩ. Tuy nhiên, sự thay đổi này không lập tức mang lại hiệu ứng đại chúng như trước, khiến tên tuổi SOOBIN có phần lắng xuống khi thị trường V-pop xuất hiện nhiều gương mặt mới.

Dù vậy, giai đoạn này được xem là thời kỳ tích lũy cần thiết, giúp anh hoàn thiện kỹ năng và định hình bản sắc âm nhạc dài hạn.

Năm 2024 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của SOOBIN với album Bật nó lên và sự tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Chương trình này trở thành "đòn bẩy" quan trọng, giúp SOOBIN thể hiện hình ảnh nghệ sĩ toàn diện, vừa hát, vừa nhảy, vừa chơi nhạc cụ, đặc biệt gây ấn tượng với tiết mục Trống cơm sử dụng đàn bầu.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, SOOBIN cho biết: "Anh trai vượt ngàn chông gai là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của tôi. Nhờ chương trình, tôi có cơ hội được đến gần hơn với khán giả, được lắng nghe và cảm nhận tình cảm mà mọi người dành cho âm nhạc của mình. Sự ủng hộ của họ trở thành động lực lớn, thôi thúc tôi cố gắng mang đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn".

Chương trình không chỉ mang lại hiệu ứng truyền thông mà còn giúp SOOBIN tiếp cận thêm tệp khán giả đa độ tuổi.

Bước ra từ Anh trai vượt ngàn chông gai, SOOBIN tích cực kết hợp âm nhạc truyền thống vào các sản phẩm của mình.

Anh tâm sự: "Ngày xưa, khi tôi mang đàn bầu đi diễn, có lời ngợi khen nhưng cũng không ít lời cười chê khiến tôi ngại ngùng, xấu hổ. Dần dần, khi trưởng thành, tôi nhận ra rằng thứ mà tôi đồng hành từ nhỏ mới chính là thứ "vũ khí" đáng sợ của tôi. Bây giờ tôi có thể tự tin mang ra trình diễn trước hàng chục nghìn người hoặc tự tin mang ra cả sân khấu quốc tế để vinh danh nhạc cụ truyền thống của Việt Nam".

Nhìn lại, năm 2024 được người hâm mộ coi là năm "tái sinh" của SOOBIN, đánh dấu quá trình anh định vị thành công về hình ảnh và năng lực trong mắt công chúng.

Đà phát triển những năm gần đây của SOOBIN nhanh chóng chuyển hóa thành thành tích cụ thể trong các hệ thống giải thưởng. Tại giải Cống hiến lần thứ 19 (2025), SOOBIN giành "cú ăn ba" với 3 hạng mục quan trọng: Nam ca sĩ của năm, Album của năm (Bật nó lên) và MV của năm (Giá như).

Cùng năm, giọng ca Giá như được trao danh hiệu Ca sĩ xuất sắc (Sol Vàng) tại Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức.

Một năm sau, tại giải Cống hiến lần thứ 20 (2026), nam ca sĩ tiếp tục lặp lại thành tích với 3 giải thưởng lớn, trong đó có Nam ca sĩ của năm, Chương trình của năm (SOOBIN live concert: All-rounder) và MV của năm (Mục hạ vô nhân).

Ca khúc Mục hạ vô nhân là sự kết hợp giữa nghệ thuật hát xẩm dân gian và âm nhạc hiện đại, bao gồm cả rap. Sản phẩm có sự góp mặt của hai cha con SOOBIN và NSND Huỳnh Tú, cùng với rapper Binz.

SOOBIN Live Concert: All-Rounder là chuỗi chương trình ca nhạc cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp hơn 10 năm của ca sĩ SOOBIN. Tên concert khẳng định tài năng đa dạng của SOOBIN, không chỉ dừng lại ở giọng hát mà còn là sáng tác, rap, trình diễn, chơi nhạc cụ và sản xuất âm nhạc.

Việc 2 năm liên tiếp giành "hat-trick" tại Cống hiến giúp SOOBIN lập kỷ lục chưa từng có, trở thành một trong những nghệ sĩ có thành tích nổi bật nhất lịch sử giải thưởng này, đồng thời củng cố vị thế ngôi sao âm nhạc hàng đầu hiện nay.

Chia sẻ tại lễ trao giải Cống hiến 2026, SOOBIN tiết lộ rằng anh cảm nhận áp lực sau mỗi lần được vinh danh, đồng thời luôn đặt ra yêu cầu cao hơn cho các dự án tiếp theo.

"Nhìn lại năm qua với rất nhiều hoạt động từ ra bài hát, làm concert đến các dự án cá nhân, SOOBIN mong rằng những năm tiếp theo mình vẫn giữ được phong độ này. Chưa bao giờ tôi muốn dừng chân trên con đường nghệ thuật. Ngày nào còn có thể hát, có thể nhảy, có thể sáng tác, tôi vẫn muốn cống hiến hết mình cho âm nhạc Việt Nam", nam ca sĩ nói.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam, Facebook nhân vật