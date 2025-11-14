Hoa khôi Mexico thiệt mạng thương tâm 8 ngày sau khi đăng quang

Theo truyền thông Mexico, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 7/11 trên đường cao tốc Jalostotitlán - Teocaltiche. Chiếc xe chở Alison và bạn trai được cho là đã va chạm trực diện với một xe tải. Lực lượng cứu hộ xác nhận cả hai tử vong tại hiện trường.

Alison Montaño Guerrero vừa qua đời trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng (Ảnh: Instagram).

Trước đó, Alison vừa đăng quang Hoa hậu Teocaltiche 2025, một cuộc thi sắc đẹp địa phương. Tại đêm chung kết, cô bày tỏ tình yêu với quê hương và chia sẻ: “Vẻ đẹp thực sự không được đo bằng vương miện hay váy vóc, mà bằng khả năng nhìn người khác, bằng sự tôn trọng và tình yêu”.

Alison Montaño Guerrero đang theo học ngành Tâm lý học và Giáo dục tại Đại học Guadalajara (Mexico). Mỹ nhân 21 tuổi được bạn bè và giảng viên nhận xét là sinh viên tận tụy, đầy hoài bão.

Chính quyền Teocaltiche đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân, ca ngợi Alison là “một phụ nữ trẻ xuất sắc với những giá trị mạnh mẽ, sống có lý tưởng”. “Di sản của cô ấy để lại là niềm vui, lòng tốt và sự tận tâm”, đại diện chính quyền cho biết.

Alison có hơn 5.000 người theo dõi trên Instagram. Bài đăng cuối cùng của cô, được chia sẻ một ngày trước tai nạn, cho thấy người đẹp đội mũ đen, mặc áo nâu và nở nụ cười rạng rỡ.

Văn phòng Công tố bang Jalisco đã mở cuộc điều tra để xác định rõ nguyên nhân vụ tai nạn.