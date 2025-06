Hoa hậu Quế Anh, Á hậu Hạnh Nguyên "đọ sắc" trên sàn diễn thời trang

Trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025, NTK Ivan Trần ra mắt bộ sưu tập mới mang tên Aura bloom. Show diễn quy tụ nhiều chân dài quen thuộc, trong đó có các hoa hậu, á hậu đến từ cuộc thi Miss Grand Vietnam gồm Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Quế Anh, Á hậu Hạnh Nguyên và Á hậu Phạm Thị Ánh Vương.

Cả bốn người đẹp đều tỏa sáng trong thiết kế của Ivan Trần. Trong đó, bộ ba Quế Anh - Lê Hoàng Phương - Hạnh Nguyên giữ vị trí vedette, gây chú ý khi cùng xuất hiện với những trang phục lấy cảm hứng từ cánh hoa.

Quế Anh - Lê Hoàng Phương - Hạnh Nguyên đảm nhận vai trò vedette trong show (Ảnh: Ban tổ chức).

Lê Hoàng Phương nổi bật với chiếc đầm dài nhiều tầng lớp, tạo hiệu ứng 3D như những cánh hoa đang bung nở. Quế Anh và Hạnh Nguyên đồng điệu trong thiết kế cúp ngực, phom dáng phồng xòe, khoe đôi chân thon dài.

Trên mạng xã hội, khán giả dành lời khen cho Hoa hậu Quế Anh có nhiều tiến bộ khi catwalk. Trong khi đó, Lê Hoàng Phương giữ vững phong độ với kinh nghiệm dày dặn. Á hậu Hạnh Nguyên khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng, sắc sảo.

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những cánh hoa, nhẹ nhàng, mềm mại nhưng luôn biết khi nào cần bung nở, ngụ ý tôn vinh hành trình trưởng thành nội tại của người phụ nữ hiện đại: Từ im lặng đến tự tin, từ e ấp đến rực rỡ.

Mỗi thiết kế là một tầng lớp cảm xúc, kết hợp từ những thước vải mềm đến từng đường cắt dứt khoát, từ màu sắc dịu nhẹ chuyển sang nổi bật.

Mẫu nhí Emily Wagner có phần mở màn ấn tượng (Ảnh: Ban tổ chức).

Đặc biệt, mẫu nhí Emily Wagner có phần mở màn ấn tượng khi thể hiện ca khúc Let it go với chất giọng nội lực và màn catwalk đầy cuốn hút.

Emily Wagner có cha là người Đức, mẹ là người Việt, từng được biết đến là một trong những mẫu nhí tiềm năng của làng thời trang Việt. Emily Wagner cũng từng xuất hiện ở nhiều sự kiện thời trang của NTK Ivan Trần và được giới chuyên môn đánh giá cao.

NTK Ivan Trần (vest đen) và các người mẫu kết màn (Ảnh: Ban tổ chức).

Show diễn cũng quy tụ nhiều người mẫu nổi tiếng như Minh Tú, Nam Anh, ca sĩ Lynk Lee...