Hoa hậu Phương Linh nói về những cuốn sách quý trao gửi khát vọng lớn

Gần đây, chương trình "Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt" diễn ra tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, đi qua nhiều giảng đường, vùng cao, biên cương.

Thông qua Tủ sách Nền tảng đổi đời và các hoạt động giao lưu, chương trình góp phần lan tỏa văn hóa đọc và tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên. Đây cũng là nơi các hoa hậu, nghệ sĩ chia sẻ câu chuyện về hành trình trưởng thành, từ việc đọc sách đến những lựa chọn trong cuộc sống. Qua mỗi điểm dừng, điều đọng lại không chỉ là tri thức, mà là sự chuyển biến trong nhận thức và ý chí vươn lên của người trẻ.

Hoa hậu Phương Linh trong một hoạt động của chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhiều người đẹp như Hoa hậu Phương Linh, Kỳ Duyên, Bùi Quỳnh Hoa, Á hậu Đỗ Cẩm Ly, ca sĩ Izara Thiên Nga... khi tham gia hành trình đều nhìn nhận giá trị của những cuốn sách không nằm ở thông tin, mà ở khả năng thay đổi cách nghĩ.

Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh bày tỏ niềm biết ơn khi những cuốn sách được Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên tuyển chọn từ tinh hoa nhân loại, nhằm trao nền tảng hiểu biết và khơi dậy khát vọng cho thanh niên Việt Nam.

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên nói: "Bài học sâu sắc nhất là khát vọng mà hành trình hướng tới, để người trẻ không chỉ phát triển bản thân mà còn kiến tạo giá trị cho đất nước".

Hoa hậu Kỳ Duyên cho rằng người trẻ cần hướng tới việc tạo ra giá trị cho đất nước (Ảnh: Ban tổ chức).

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa đưa ra quan điểm: "Muốn lập thân lập nghiệp, người trẻ phải bắt đầu từ tri thức và dám đi con đường của mình đến cùng".

Với Á Hậu Đỗ Cẩm Ly, điều gây ấn tượng không nằm ở quãng đường đã đi qua, mà ở việc chương trình khiến nhiều bạn trẻ suy nghĩ nghiêm túc hơn về con đường lập thân, lập nghiệp và trách nhiệm với xã hội.

Qua các điểm đến, "Hành trình từ trái tim" đã trở thành không gian kết nối tri thức, cảm hứng và những câu chuyện chân thật. Trong bối cảnh hội nhập, chương trình không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích người trẻ khởi nghiệp làm giàu, mà hướng tới mục tiêu lớn hơn: Xây dựng thế hệ thanh niên có khát vọng lớn, năng lực và tinh thần đóng góp cho đất nước.