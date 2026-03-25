Hoa hậu Phương Linh lan tỏa tri thức và khát vọng tới người trẻ

Ngày 24/3, Tập đoàn Trung Nguyên Legend triển khai chương trình “Hành trình Từ Trái tim - Hành trình Lập chí Vĩ đại - Khởi nghiệp Kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt” tại TPHCM, mở đầu bằng các hoạt động tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM và Trường Đại học Công Thương TPHCM.

Tại hai điểm trường, ban tổ chức đã trao hàng nghìn cuốn sách thuộc “Tủ sách Nền tảng đổi đời” cùng nhiều suất học bổng cho sinh viên có thành tích tiêu biểu, nỗ lực vượt khó. Trong đó, 5 cuốn sách cốt lõi được trao gồm: Nghĩ giàu làm giàu, Đắc nhân tâm, Quốc gia khởi nghiệp, Khuyến học và Không bao giờ là thất bại - Tất cả chỉ là thử thách. Các tác phẩm cung cấp bài học kinh nghiệm từ nhiều cá nhân, quốc gia, góp phần định hình tư duy và bản lĩnh cho người trẻ.

Bên cạnh hoạt động trao tặng, chương trình tổ chức các phiên tọa đàm với sự tham gia của đại diện lĩnh vực giáo dục, văn hóa, nghệ thuật.

Trong buổi tọa đàm, nhà sử học Dương Trung Quốc đặt ra góc nhìn nền tảng về con người và văn hóa: “Văn hóa không chỉ nằm trong sách vở, mà chính là cách mỗi con người sống và ứng xử. Tri thức hay kỹ năng đều quan trọng, nhưng cuối cùng, điều quyết định vẫn là nhân cách, đó là nền tảng để phát triển bền vững”.

Đại diện cho thế hệ trẻ, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam Nguyễn Hoàng Phương Linh bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với triết lý của chương trình. “Điều tôi kết nối mạnh mẽ nhất với chương trình là niềm tin vào tri thức và quyền được học tập. Khi có nền tảng tri thức vững chắc, mỗi người trẻ đều có thể phát triển bản thân và đóng góp cho cộng đồng”.

Phương Linh cho biết thêm, loạt hoạt động này không chỉ trao tặng sách mà còn góp phần nuôi dưỡng khát vọng lớn đối với người trẻ: “Những cuốn sách được trao đi chính là kết tinh tri thức của nhân loại, giúp người trẻ định hình tư duy, nuôi dưỡng ý chí và trở thành phiên bản tốt hơn của mình”.

Trong khi đó, Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 Võ Cao Kỳ Duyên cho biết, cô đã theo dõi dự án từ lâu và ấn tượng với những giá trị mà chương trình mang lại. “Tôi thực sự ấn tượng với cách chương trình bền bỉ trao tặng sách và học bổng cho sinh viên trên khắp cả nước. Khi trực tiếp tham gia, tôi càng thấy rõ ý nghĩa và những giá trị mà chương trình đang lan tỏa”, cô cho hay.

Phan Anh Thư, họa sĩ trẻ, Top 25 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, lại kể về hành trình lựa chọn con đường riêng. Theo đó, Anh Thư từng đứng giữa nhiều cơ hội, nhưng cuối cùng chọn hội họa vì đó là điều mình thực sự muốn theo đuổi. “Khi bạn hiểu rõ bản thân và kiên định với lựa chọn, con đường sẽ dần rõ ràng hơn”, Anh Thư nói trong tọa đàm.

Còn ca sĩ Izara Thiên Nga - thủ khoa đầu vào chuyên ngành Violin, Nhạc viện TPHCM - cho biết, việc đọc sách giúp cô mở rộng góc nhìn và hoàn thiện bản thân.

“Tôi đọc Đắc nhân tâm từ khi còn nhỏ, nhưng càng trưởng thành, tôi càng thấm thía giá trị của cuốn sách. Trên con đường nghệ thuật, việc thấu hiểu con người giúp tôi kết nối tốt hơn và hoàn thiện bản thân mỗi ngày”, ca sĩ nói.

Chương trình được khởi xướng từ năm 2012, đến nay đã triển khai trên phạm vi cả nước, trao tặng hàng triệu cuốn sách, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên.

Theo kế hoạch, hành trình năm nay sẽ diễn ra tại 19 tỉnh, thành phố trong 24 ngày, khởi đầu là TPHCM sau đó có các điểm đến như Buôn Ma Thuột, Hà Nội và khu vực Tây Bắc, đồng thời dự kiến tổ chức hoạt động tại huyện đảo Trường Sa vào đầu tháng 5.