Hoa hậu Kỳ Duyên, Á hậu Phương Anh lan tỏa văn hóa đọc sách đến sinh viên

Trong 2 ngày 25-26/3, chuỗi hoạt động diễn ra tại nhiều trường đại học như Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Văn hóa, Trường Đại học Kinh tế - Luật và Trường Đại học Nông Lâm, thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Tại đây, các khách mời giao lưu, đối thoại trực tiếp với người trẻ về định hướng nghề nghiệp, cách xây dựng bản sắc cá nhân và vượt qua thất bại.

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên thu hút sự chú ý của sinh viên với những chia sẻ gần gũi và truyền cảm hứng (Ảnh: Tô Thanh Tân)

Trong các phiên trao đổi, nhà sử học Dương Trung Quốc nhấn mạnh vai trò của tri thức trong việc hình thành năng lực cá nhân và đóng góp cho xã hội. Theo ông, việc đọc không chỉ giúp tích lũy kiến thức mà còn góp phần định hình tư duy và cách tiếp cận cuộc sống.

Trong khi đó, Hoa hậu Kỳ Duyên cũng thu hút sự chú ý khi nói về hành trình nhiều biến động của bản thân. Người đẹp cho rằng thành công không đến từ con đường bằng phẳng, mà từ việc không ngừng vượt qua giới hạn cá nhân.

Ở một hành trình khác, Phạm Ngọc Phương Anh nhìn nhận sự trưởng thành đến từ quá trình tích lũy bền bỉ: “Tri thức từ sách không tạo ra thành công ngay lập tức, nhưng sẽ âm thầm xây nền tảng để đi xa và đi vững hơn”.

Không khí chương trình trở nên sôi động ở phần hỏi - đáp trực tiếp, khi sinh viên đặt ra nhiều câu hỏi thẳng thắn liên quan đến áp lực, lựa chọn nghề nghiệp và cách duy trì động lực. Sự tương tác này giúp các buổi giao lưu không chỉ mang tính chia sẻ mà còn trở thành không gian đối thoại cởi mở.

Á hậu Phương Anh, Mỹ Anh tham gia hành trình mang tri thức và cảm hứng đến với sinh viên trên khắp cả nước (Ảnh: Tô Thanh Tân).

Được khởi xướng từ năm 2012, "Hành trình từ trái tim" là một hoạt động cộng đồng quy mô lớn và bền bỉ, với mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt có chí hướng lớn, tư duy đúng và năng lực thực thi.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là trao tặng “Tủ sách Nền tảng đổi đời”. Những cuốn sách được Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách và hàng ngàn tấm gương vĩ nhân kinh điển về tư duy, kinh doanh, khoa học và phát triển bản thân được trao tận tay sinh viên, như một cách lan tỏa tri thức và truyền cảm hứng học hỏi.

Hành trình sẽ đi qua 19 tỉnh thành, trong 24 ngày, bắt đầu tại TPHCM (24-26/3), Buôn Ma Thuột (28/3), Hà Nội (1-3/4) và các tỉnh vùng cao Tây Bắc (4-16/4). Đặc biệt, dự kiến vào đầu tháng 5, hành trình tự hào tổ chức các hoạt động giao lưu, trao tặng sách quý đến các chiến sỹ, người dân biển đảo Trường Sa.