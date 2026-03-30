Ngọc Châu, Hà Trúc Linh truyền cảm hứng lập nghiệp cho giới trẻ

Ngày 28/3, chương trình "Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt" diễn ra tại Buôn Ma Thuột với nhiều hoạt động tại Trường Đại học Tây Nguyên và Bảo tàng Thế giới Cà phê.

Chương trình thu hút hàng trăm sinh viên tham dự. Hoạt động tặng sách, học bổng được triển khai nhằm hỗ trợ người học, đồng thời nhấn mạnh vai trò của rèn luyện và tích lũy tri thức trong quá trình phát triển cá nhân.

Chương trình tổ chức ở Trường Đại học Tây Nguyên ngày 28/3 (Ảnh: Ban tổ chức).

Buổi giao lưu cùng sinh viên tại sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ và nhân vật ảnh hưởng như: Nhà sử học Dương Trung Quốc, nhạc sĩ Dương Thụ, Hoa hậu Phương Linh, Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Hà Trúc Linh, ca sĩ Izara Thiên Nga và ca sĩ Uyên Linh.

Tại tọa đàm, các khách mời đưa ra nhiều góc nhìn về vai trò của thanh niên trong phát triển đất nước. Nhà sử học Dương Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của tri thức và trách nhiệm xã hội; nhạc sĩ Dương Thụ đề cập đến yếu tố đời sống tinh thần trong sáng tạo; các đại diện thế hệ trẻ chia sẻ kinh nghiệm vượt qua thử thách và khát vọng vươn lên.

Hoa hậu Trúc Linh, Hoa hậu Ngọc Châu, ca sĩ Uyên Linh giao lưu, ký tặng cho sinh viên (Ảnh: Ban tổ chức).

Ở góc nhìn của thế hệ trẻ, Hoa hậu Ngọc Châu chia sẻ về hành trình vượt qua thử thách: "Mong các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên, hãy nuôi dưỡng những ước mơ lớn cho đất nước, không chỉ dừng lại ở thành công cá nhân mà còn nghĩ đến việc mình có thể đóng góp gì cho xã hội".

Trong khi đó, Hoa hậu Hà Trúc Linh - một người con của quê hương Đắk Lắk - mang đến sự đồng cảm gần gũi với nhiều sinh viên. Với cô, tuổi trẻ là thời điểm quan trọng nhất để học tập và rèn luyện. “Chúng ta không chỉ cạnh tranh với nhau, mà còn phải sẵn sàng cạnh tranh với các bạn trẻ trên thế giới”, Hà Trúc Linh nhắn nhủ.

Đồng quan điểm, Hoa hậu Phương Linh nhấn mạnh tinh thần hội nhập: “Tuổi trẻ hôm nay cần nỗ lực nhiều hơn, học tập nghiêm túc hơn để có thể tự tin bước ra thế giới và khẳng định mình”.

Ca sĩ Uyên Linh gửi gắm thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: “Tôi chúc các bạn trẻ luôn giữ được kỷ luật với bản thân và biết yêu thương mọi người xung quanh. Đó là nền tảng để các bạn đi đường dài”.

Dàn hoa hậu tham quan Bảo tàng Thế giới Cà phê (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong bối cảnh hội nhập, ban tổ chức chia sẻ, chương trình không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích người trẻ khởi nghiệp làm giàu, mà hướng tới mục tiêu lớn hơn: Xây dựng thế hệ thanh niên có khát vọng lớn, năng lực và tinh thần đóng góp cho đất nước.

Chương trình được khởi xướng từ năm 2012, đến nay đã triển khai trên phạm vi cả nước, trao tặng hàng triệu cuốn sách, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên.

Theo kế hoạch, hành trình năm nay sẽ diễn ra tại 19 tỉnh, thành phố trong 24 ngày, khởi đầu là TPHCM sau đó có các điểm đến như Buôn Ma Thuột, Hà Nội và khu vực Tây Bắc, đồng thời dự kiến tổ chức hoạt động tại huyện đảo Trường Sa vào đầu tháng 5.