Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà diễn vedette tại Lễ hội Áo dài TPHCM

Trước đó, trong sự kiện họp báo công bố, người đẹp được công bố là một trong các đại sứ, góp phần quảng bá hình ảnh tà áo truyền thống đến với khách du lịch và bạn bè quốc tế.

Trên sân khấu, Nguyễn Thanh Hà gây ấn tượng khi diện thiết kế áo dài cách điệu, tôn lên vẻ nền nã và duyên dáng. Được biết, các trang phục trong bộ sưu tập làm từ tơ sen, tơ tằm, tơ chuối, sợi gai... gửi gắm thông điệp “nơi di sản cổ xưa gặp gỡ khát vọng tương lai xanh bền vững”.

Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà đảm nhận vai trò vedette (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về màn trình diễn tại lễ khai mạc, Nguyễn Thanh Hà bày tỏ sự xúc động khi được diện áo dài truyền thống trước đông đảo khán giả, đặc biệt là các du khách nước ngoài.

"Với một người trẻ, được chung tay tạo ra những kết nối về văn hóa và những giá trị truyền thống là vinh dự với tôi. Với tôi, áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là tâm hồn Việt, là ký ức, là niềm tự hào được gìn giữ qua bao thế hệ", hoa hậu nói.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà hạnh phúc khi trình diễn trang phục truyền thống trước đông đảo khán giả, du khách quốc tế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đăng quang Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023, Nguyễn Thanh Hà cho rằng bảo tồn văn hóa cũng chính là gìn giữ cội nguồn cho tương lai. Cô nhắn gửi thông điệp: “Khi chúng ta trân trọng tà áo dài, chúng ta đang trân trọng giá trị truyền thống giữa một thế giới không ngừng biến đổi. Hãy để mỗi tà áo dài không chỉ là vẻ đẹp được nhìn thấy, mà là niềm tự hào được sống và được tiếp nối”.

Trong vai trò đại sứ, Nguyễn Thanh Hà cho biết thời gian tới, cô tiếp tục đồng hành với các hoạt động nhằm quảng bá tà áo dài đến với mọi người. Hoa hậu hy vọng người dân nói chung, người trẻ nói riêng, sẽ tiếp tục hành trình gìn giữ những giá trị văn hóa dân tộc.