Hoa hậu Thanh Thảo từ Mỹ về Việt Nam làm Đại sứ Lễ hội Áo dài TPHCM

Tại buổi công bố, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo ghi điểm với hình ảnh dịu dàng, thanh lịch. Cô diện áo dài tông hồng pastel, thêu họa tiết hoa và chim công tinh xảo. Trang phục do NTK Võ Việt Chung thực hiện, mang tinh thần tôn vinh vẻ đẹp truyền thống trong hơi thở hiện đại.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hoa hậu Nguyễn Thanh Thảo cùng các đại sứ khác nhận sash (dải băng) và hoa từ ban tổ chức. Cô bày tỏ niềm vinh dự và tự hào: “Áo dài với tôi không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng của bản sắc và niềm tự hào dân tộc. Mỗi lần khoác lên mình tà áo dài, tôi luôn cảm nhận được sự kết nối rất sâu với văn hóa Việt Nam, cũng như được nhắc nhớ về cội nguồn của mình”.

Hoa hậu Thanh Thảo trở thành đại sứ Lễ hội Áo dài TPHCM 2026 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thanh Thảo cho biết, khi ở Mỹ, cô vẫn thường xuyên lựa chọn áo dài trong các dịp đặc biệt. Tết Nguyên đán vừa qua, hoa hậu mặc áo dài đón năm mới cùng các bạn, như một cách giới thiệu hình ảnh văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Khi được hỏi về việc học ở Mỹ, Thanh Thảo cho biết: "Với vai trò Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025, tôi mong muốn thực hiện trọn vẹn sứ mệnh của mình. Tôi đã xin nhà trường hỗ trợ cho học online trong hai tuần để có thể tham gia các hoạt động của Lễ hội Áo dài. Sau đó, tôi sẽ quay trở lại Mỹ để tiếp tục chương trình học theo kế hoạch".

Hoa hậu Thanh Thảo thường xuyên diện áo dài ở các sự kiện quan trọng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lễ hội Áo dài TPHCM là sự kiện văn hóa - du lịch thường niên và trọng điểm của thành phố, được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị di sản của tà áo dài Việt Nam và góp phần quảng bá hình ảnh, kích cầu du lịch.

Trải qua 11 lần tổ chức, lễ hội đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc, thu hút hàng trăm nghìn người dân và du khách trong và ngoài nước tham gia mỗi năm, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng như trình diễn áo dài, giao lưu văn hóa, triển lãm chuyên đề và các chương trình nghệ thuật cộng đồng.

Sau đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025, Thanh thảo tích cực tham gia các sự kiện văn hóa - nghệ thuật - giải trí, đặc biệt là các hoạt động quảng bá áo dài. Với vai trò Đại sứ Lễ hội Áo dài TPHCM 2026, cô được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa vẻ đẹp của tà áo dài Việt đến gần hơn với công chúng trẻ và bạn bè quốc tế, góp phần tôn vinh bản sắc dân tộc trong dòng chảy hiện đại.