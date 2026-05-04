Hoa hậu H’Hen Niê mua nhà mới ở TPHCM, "tự thưởng" cho bản thân và con gái

Mới đây, H'Hen Niê gây chú ý khi chia sẻ thông tin mua nhà mới tại TPHCM, ngay sau khi đón con đầu lòng. Trên trang cá nhân, người đẹp đăng tải hình ảnh đứng trước căn nhà của mình, gọi đây là niềm vui “song hỷ” khi vừa sinh con gái, vừa thực hiện được một trong những mục tiêu lớn sau nhiều năm đăng quang.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, phía H’Hen Niê cho biết căn nhà vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên chưa thể chia sẻ thêm chi tiết.

Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ hình ảnh đứng trước căn nhà mới (Ảnh: Facebook nhân vật).

“Ở tháng thứ 8, 9, tôi nghĩ mình nên tìm một căn nhà nhỏ xinh tại TPHCM, xem như món quà tự thưởng cho bản thân và thiên thần nhỏ sắp chào đời”, cô chia sẻ.

Những ngày cận sinh nở, dù việc đi lại khó khăn, H’Hen Niê vẫn kiên trì tìm kiếm. Tuy nhiên, do sức khỏe không cho phép, cô phải nhờ ông xã trực tiếp đi xem nhà và quyết định “chốt” từ xa.

Cô kể thêm: “Khi đó, chỉ cần xe rung nhẹ là em bé trong bụng đã phản ứng nên tôi không thể di chuyển nhiều. Cuối cùng, tôi mua nhà online. Đúng 5 ngày sau sinh, tôi mới chính thức ký nhận bàn giao. Khi đó, cảm xúc vỡ òa, tôi đã khóc vì biết ơn”.

Tổ ấm hiện tại của Hoa hậu H'Hen Niê (Ảnh: Facebook nhân vật).

Người đẹp cũng tiết lộ dự định sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ ấm theo cách riêng. “Tôi sẽ xây dựng lại không gian sống, chắc chắn sẽ có một phòng sách, điều mà tôi luôn ao ước cho gia đình”, H’Hen Niê chia sẻ.

Trước khi lập gia đình, H’Hen Niê tự nhận mình là người cuồng công việc. Cô luôn ưu tiên lao động, xem sự chăm chỉ là con đường để “thoát nghèo”. Suốt 7-8 năm, người đẹp miệt mài hoạt động với cường độ cao, từ trình diễn thời trang, quảng cáo đến các dự án cộng đồng.

Động lực lớn nhất của cô đến từ ký ức tuổi thơ thiếu thốn. Từng chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của nhiều trẻ em vùng sâu, vùng xa, H’Hen Niê không chỉ nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân mà còn dành nhiều tâm huyết cho hoạt động thiện nguyện.

“Tôi luôn tự hứa, khi có con, mình phải làm việc thật chăm chỉ để mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất”, người đẹp sinh năm 1992 chia sẻ.

Người đẹp dành nhiều thời gian chăm sóc cho con nhỏ, hạn chế công việc hơn trước (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cuối năm 2024, H’Hen Niê từng tiết lộ đã mua được một căn nhà nhỏ tại TPHCM sau hơn 14 năm lập nghiệp. Trước đó, cô chọn sống trong nhà thuê nhiều năm để tiết kiệm, ưu tiên các mục tiêu khác thay vì chi tiêu cho vật chất.

Hoa hậu sinh năm 1992 nổi tiếng với lối sống giản dị, không chạy theo hàng hiệu. Cô thường xuyên dành dụm để hỗ trợ gia đình và làm thiện nguyện. Người đẹp từng chi hàng trăm triệu đồng sửa nhà sàn, bỏ ra hơn 2,5 tỷ đồng xây nhà cho cha mẹ, đồng thời mua đất tại quê nhà để tặng gia đình.

Trong cuộc trò chuyện trước đây với phóng viên Dân trí, H’Hen Niê cho biết cô “thoát nghèo” nhờ biết tích góp từ khi đăng quang. Dù có thu nhập ổn định, người đẹp vẫn ưu tiên hỗ trợ người thân và đóng góp cho các hoạt động xã hội, đồng thời hạn chế chi tiêu không cần thiết.

Hiện tại, sau khi đón con đầu lòng và hoàn thành một trong những mục tiêu lớn, H’Hen Niê cho biết cô tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình nhỏ. Người đẹp cũng gửi lời nhắn nhủ đến những người trẻ đang nỗ lực lập nghiệp xa nhà: “Có thể hôm nay ước mơ vẫn còn phía trước, nhưng nếu kiên trì theo đuổi, một ngày nào đó bạn sẽ chạm tới. Đừng bỏ cuộc”.