Hoa hậu Giáng My khoe nhan sắc trẻ trung, hé lộ đam mê nghệ thuật ở tuổi 54

Ngày 25/7, Hoa hậu Giáng My thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại triển lãm “Tui - Sắc màu cuộc sống” của kiến trúc sư Naomi Thủy Nguyễn ở TPHCM. Cô diện chiếc đầm ngắn màu trắng đơn giản nhưng tinh tế và không kém phần trẻ trung.

Ở tuổi 54, Giáng My vẫn khiến không ít người trầm trồ vì nhan sắc "vượt thời gian". Thời gian qua, người đẹp thường xuyên chia sẻ về đam mê hội họa. Giáng My quan niệm rằng: "Mỗi nét cọ là một hơi thở tỉnh thức, mỗi mảng màu là một hạt giống của an lạc".

Hoa hậu Giáng My khoe nhan sắc trẻ trung khi xuất hiện tại triển lãm (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại triển lãm, Hoa hậu Giáng My bày tỏ sự thích thú khi được chiêm ngưỡng 35 tác phẩm đánh dấu chặng đường 30 năm làm nghề của Naomi Thủy Nguyễn. Mỗi tác phẩm như một câu chuyện, một mảnh ghép, từ vòng tròn ký ức đến sự chuyển động của thời gian.

Giáng My cho biết, ngay từ khoảnh khắc bước vào, cô đã bị cuốn vào không gian đa sắc, nơi tiếng rao bánh mì, hương vị cà phê đầu hẻm, ánh nắng xuyên qua mái hiên, hay cảm giác mưa rơi được tái hiện sống động, gợi nhớ ký ức tuổi thơ.

Kiến trúc sư Naomi Thủy Nguyễn chia sẻ tại buổi khai mạc: “Tôi muốn khán giả không chỉ xem, mà còn nghe, ngửi, chạm, nếm và cảm nhận thành phố này qua chính giác quan của mình".

Kiến trúc sư Naomi Thủy Nguyễn chia sẻ trong buổi khai mạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Buổi khai mạc còn có sự tham dự nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng như NSƯT Hữu Châu, NTK Linh San, Quán quân The Face Vietnam Huỳnh Tú Anh...

Naomi Thủy Nguyễn nói trong xúc động: “Tôi thực hiện triển lãm này không phải để cho riêng mình, mà để những ai yêu cái đẹp có thể chạm đến nhau. Cái đẹp thật sự nằm ở cảm xúc ta nuôi dưỡng suốt hành trình sống. Và hôm nay, tôi hạnh phúc vì có thể kể câu chuyện đó qua từng vật thể có linh hồn”.

NSƯT Hữu Châu đến dự triển lãm (Ảnh: Ban tổ chức).

Triển lãm sẽ mở cửa cho công chúng tham quan miễn phí trong hai ngày 26 và 27/7.