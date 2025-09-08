Hoa hậu Du lịch Dân tộc 2025 tìm người chiến thắng qua truyền hình thực tế

Chiều 7/9, tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Ban tổ chức công bố khởi động cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025.

Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ 54 dân tộc Việt Nam, kết hợp quảng bá văn hóa, du lịch và lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Bà Đàm Hương Thuỷ (ở giữa) - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 cùng các Hoa hậu, Á hậu, người đẹp tham dự sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại sự kiện, Ban tổ chức cho biết, cuộc thi không chỉ tìm ra tân hoa hậu mà còn lựa chọn những “đại sứ văn hóa - du lịch” hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái, có khả năng truyền cảm hứng tích cực tới cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đàm Hương Thuỷ, Trưởng Ban tổ chức nói: “Việt Nam là đất nước của sự đa dạng văn hóa, bản sắc và vẻ đẹp. Mỗi dân tộc, mỗi vùng miền là một sắc màu quý giá trong bức tranh chung của đất nước.

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam, được tổ chức tại Mộc Châu, một vùng đất thơ mộng và giàu bản sắc chính là sự giao thoa giữa vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam, tiềm năng du lịch địa phương, và sứ mệnh quảng bá văn hóa dân tộc ra bạn bè quốc tế”.

Đại diện Ban tổ chức và Ban giám khảo tại sự kiện. Từ trái qua: Nhà báo Ngô Bá Lục, NSND Lan Hương, ông Trần Xuân Việt - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La và bà Đàm Hương Thuỷ - Trưởng Ban tổ chức (Ảnh: Ban tổ chức).

Điểm nhấn của cuộc thi năm nay là hành trình tìm kiếm gương mặt đăng quang được tổ chức theo hình thức truyền hình thực tế. Sau vòng sơ khảo, 30 thí sinh xuất sắc sẽ cùng bước vào “Nhà chung” và tham gia 4 tập truyền hình thực tế ghi hình tại Mộc Châu.

Trong thời gian này, các thí sinh sẽ sinh hoạt, trải nghiệm và thể hiện bản lĩnh qua nhiều tình huống khác nhau; đồng thời tham gia hoạt động khám phá, giao lưu văn hóa và đời sống với người dân bản địa.

Ban tổ chức cho biết, việc áp dụng hình thức truyền hình thực tế sẽ giúp làm nổi bật tiêu chí và giá trị mà cuộc thi hướng tới. Mỗi tập phát sóng sẽ trở thành thước phim sinh động quảng bá hình ảnh du lịch địa phương, đồng thời giới thiệu đến công chúng trong và ngoài nước vẻ đẹp đa dạng, giàu bản sắc của 54 dân tộc Việt Nam.

Theo thể lệ, thí sinh dự thi là nữ công dân Việt Nam từ 18 đến 27 tuổi, cao từ 1m60 trở lên, tốt nghiệp THPT, có phẩm chất đạo đức tốt, đến từ khắp các vùng miền và kiều bào ở nước ngoài. Hồ sơ đăng ký được tiếp nhận từ tháng 7 đến hết 15/9.

Vòng chung kết toàn quốc dự kiến tổ chức tối 15/11, tại Mộc Châu.