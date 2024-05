Hoa hậu Đỗ Thị Hà và dàn người đẹp diện bikini đọ dáng gợi cảm

Hương Giang diện áo tắm liền mảnh in họa tiết chữ G kép của nhà mốt Gucci. Thiết kế áo tắm lệch vai, hở bụng giúp huấn luyện viên "The New Mentor 2023" khoe dáng thon gọn và săn chắc (Ảnh: @huoggiangggg).