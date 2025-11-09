Hoa hậu Diệu Hoa rạng rỡ bên chồng tại lễ hội Diwali

Tối 8/11, Hoa hậu Việt Nam 1990 Nguyễn Diệu Hoa và ông xã - doanh nhân người Ấn Độ Maneesh Dane - cùng dự lễ hội ánh sáng Diwali của cộng đồng Ấn Độ tại một khách sạn 5 sao ở TPHCM.

Cặp đôi lựa chọn trang phục đồng điệu màu đỏ, nổi bật giữa không gian rực rỡ của buổi tiệc.

Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa cùng chồng - doanh nhân Maneesh Dane - tình tứ trong lễ hội ánh sáng Diwali (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Suốt buổi lễ, cả hai không ngại dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào. Sau hơn 30 năm gắn bó, vợ chồng Hoa hậu Việt Nam 1990 vẫn giữ được tình cảm khăng khít, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Diệu Hoa cho biết, ông xã mặc kurta - trang phục truyền thống của nam giới Ấn Độ, còn chị diện sari - bộ váy truyền thống dành cho phụ nữ trong các dịp lễ quan trọng.

Cả 2 bộ trang phục được đặt may tại Ấn Độ, do thợ thủ công đính kết tỉ mỉ bằng tay. Bộ sari của Diệu Hoa năm nay nặng khoảng 10kg, với họa tiết thêu chỉ vàng và đính đá Swarovski lấp lánh.

Theo cựu hoa hậu, Diwali là dịp lễ quan trọng nhất của người Ấn Độ, có ý nghĩa như Tết Nguyên đán ở Việt Nam. Vào thời điểm này, mọi người thường mặc quốc phục như sari hay lehenga cùng nhau thắp đèn, cầu nguyện cho năm mới an lành.

Bộ sari nặng khoảng 10 kg của Diệu Hoa gây chú ý bởi hoạ tiết thêu chỉ vàng và đính đá Swarovski tinh xảo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hoa hậu Việt Nam 1990 cũng bật mí, chị rất thích trang phục của mình và ông xã trong tiệc Diwali năm nay vì các hoạ tiết rất đặc trưng của Ấn Độ. Mỗi lần về Ấn Độ, chị thường tìm đến những cửa hàng thủ công để chọn thêm vài bộ sari hoặc lehenga mới cho các dịp trọng đại.

Năm nay, các con của chị không thể về Việt Nam đón Diwali cùng cha mẹ. Dù vậy, vợ chồng Diệu Hoa vẫn đón lễ hội trong niềm vui, vì biết các con vẫn duy trì truyền thống ở nơi xa, tham gia các hoạt động của cộng đồng người Ấn tại nước sở tại.

Con gái lớn của Diệu Hoa là Diệu My đang làm việc tại Anh, con gái thứ hai Diệu Ly sắp tốt nghiệp Thạc sỹ ở trường đại học McGill Canada. Con trai út Hoàng Phi đang làm việc cho công Meta (Facebook) ở Mỹ.

Các con đều đã trưởng thành nên vợ chồng Diệu Hoa có nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng tư.

Sau 30 năm kết hôn, Hoa hậu Việt Nam 1990 vẫn giữ được cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc bên chồng doanh nhân Ấn Độ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Hoa hậu Diệu Hoa, chị luôn cảm thấy may mắn khi có một gia đình hạnh phúc, được chồng yêu thương hết mực và các con ngoan ngoãn, hiếu thảo.