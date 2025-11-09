Hoa hậu Diệu Hoa rạng rỡ bên chồng tại lễ hội Diwali
(Dân trí) - Hoa hậu Việt Nam 1990 Nguyễn Diệu Hoa cùng ông xã người Ấn Độ Maneesh Dane xuất hiện rạng rỡ, nổi bật trong trang phục truyền thống tại lễ hội Diwali vừa diễn ra ở TPHCM.
Tối 8/11, Hoa hậu Việt Nam 1990 Nguyễn Diệu Hoa và ông xã - doanh nhân người Ấn Độ Maneesh Dane - cùng dự lễ hội ánh sáng Diwali của cộng đồng Ấn Độ tại một khách sạn 5 sao ở TPHCM.
Cặp đôi lựa chọn trang phục đồng điệu màu đỏ, nổi bật giữa không gian rực rỡ của buổi tiệc.
Suốt buổi lễ, cả hai không ngại dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào. Sau hơn 30 năm gắn bó, vợ chồng Hoa hậu Việt Nam 1990 vẫn giữ được tình cảm khăng khít, khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Diệu Hoa cho biết, ông xã mặc kurta - trang phục truyền thống của nam giới Ấn Độ, còn chị diện sari - bộ váy truyền thống dành cho phụ nữ trong các dịp lễ quan trọng.
Cả 2 bộ trang phục được đặt may tại Ấn Độ, do thợ thủ công đính kết tỉ mỉ bằng tay. Bộ sari của Diệu Hoa năm nay nặng khoảng 10kg, với họa tiết thêu chỉ vàng và đính đá Swarovski lấp lánh.
Theo cựu hoa hậu, Diwali là dịp lễ quan trọng nhất của người Ấn Độ, có ý nghĩa như Tết Nguyên đán ở Việt Nam. Vào thời điểm này, mọi người thường mặc quốc phục như sari hay lehenga cùng nhau thắp đèn, cầu nguyện cho năm mới an lành.
Hoa hậu Việt Nam 1990 cũng bật mí, chị rất thích trang phục của mình và ông xã trong tiệc Diwali năm nay vì các hoạ tiết rất đặc trưng của Ấn Độ. Mỗi lần về Ấn Độ, chị thường tìm đến những cửa hàng thủ công để chọn thêm vài bộ sari hoặc lehenga mới cho các dịp trọng đại.
Năm nay, các con của chị không thể về Việt Nam đón Diwali cùng cha mẹ. Dù vậy, vợ chồng Diệu Hoa vẫn đón lễ hội trong niềm vui, vì biết các con vẫn duy trì truyền thống ở nơi xa, tham gia các hoạt động của cộng đồng người Ấn tại nước sở tại.
Con gái lớn của Diệu Hoa là Diệu My đang làm việc tại Anh, con gái thứ hai Diệu Ly sắp tốt nghiệp Thạc sỹ ở trường đại học McGill Canada. Con trai út Hoàng Phi đang làm việc cho công Meta (Facebook) ở Mỹ.
Các con đều đã trưởng thành nên vợ chồng Diệu Hoa có nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng tư.
Theo Hoa hậu Diệu Hoa, chị luôn cảm thấy may mắn khi có một gia đình hạnh phúc, được chồng yêu thương hết mực và các con ngoan ngoãn, hiếu thảo.
Nguyễn Diệu Hoa sinh năm 1969 tại Hà Nội. Chị đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1990 khi đang là sinh viên năm cuối Khoa Tiếng Nga, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.
Chị thông thạo 5 ngoại ngữ: Anh, Nga, Ấn Độ, Thái Lan và Pháp. Năm 2008, chị đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quý bà Thế giới và lọt top 5.
Không chỉ được ngưỡng mộ bởi nhan sắc và học vấn, Hoa hậu Việt Nam 1990 Nguyễn Diệu Hoa còn khiến công chúng yêu mến bởi cuộc hôn nhân viên mãn với doanh nhân người Ấn Độ Maneesh Dane. Cả hai kết hôn năm 1993 và sống tại Việt Nam.