Ngày 8/12, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa xuất hiện tại một lễ trao giải dành cho các cá nhân nổi bật trong năm qua. Người đẹp gây bất ngờ khi để tóc ngắn, diện trang phục độc đáo của nhà thiết kế Đỗ Long.

Bộ váy ngắn có phần thân trên mô phỏng lối đan lát mây tre truyền thống, phối vải tuyn cùng dáng yếm thời xưa, phần chân váy được đính lông vũ. Trang phục thể hiện sự giao thoa giữa phong cách thời trang hiện đại và làng nghề thủ công truyền thống.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa khác lạ với tóc ngắn, xuất hiện trong vai trò khách mời trao giải tại sự kiện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khán giả khen Bùi Quỳnh Hoa tinh tế trong việc lựa chọn trang phục tôn vinh những giá trị truyền thống của dân tộc. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến nhận xét Miss Universe Vietnam 2023 luôn biết cách biến hóa, làm mới bản thân.

Tại một lễ trao giải hồi tháng 8, người đẹp từng gây ấn tượng mạnh với phong cách menswear (phong cách thời trang lấy cảm hứng từ trang phục nam giới). Lần này, nét đẹp cá tính, hiện đại của cô tiếp tục ghi điểm trong mắt khán giả.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa ghi điểm với phong cách thời trang hiện đại, cá tính (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trở về sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2023 tại El Salvador, Bùi Quỳnh Hoa hoạt động sôi nổi, liên tục tham gia các sự kiện giải trí, diễn thời trang, làm giám khảo, huấn luyện viên cho các cuộc thi.

Mỗi lần xuất hiện, người đẹp đều mang đến sự bất ngờ với những màn biến hóa đa dạng, tạo sự mới mẻ, cuốn hút. Việc lựa chọn trang phục phù hợp giúp cô nhận được nhiều lời khen về gu thẩm mỹ giúp thăng hạng nhan sắc, tôn vóc dáng.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa không ngại làm mới bản thân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh công việc, Bùi Quỳnh Hoa vẫn dành thời gian cho việc học ở Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Ngoài ra, cô còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện...

Người đẹp cho biết thời gian đầu, cô gặp khó khăn trong việc sắp xếp lịch trình nhưng sau đó mọi việc "cũng đâu vào đấy". Hiện tại, người đẹp đã quen với nhịp sống bận rộn.

Những lúc rảnh rỗi, cô tranh thủ tập gym, chơi thể thao, đặc biệt là bộ môn pickleball. Hình ảnh Bùi Quỳnh Hoa năng động, khoẻ khoắn trên sân cũng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.