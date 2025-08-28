Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa đổi phong cách, nói gì khi bị trêu là "anh trai"?

Mới đây, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa gây chú ý khi đảm nhận vai trò khách mời tại một lễ trao giải. Trong chương trình, người đẹp được mời lên sân khấu để trao giải Gương mặt của năm cho ca sĩ Hùng Huỳnh và giải Phong cách của năm cho đạo diễn thời trang Vĩnh Khoa.

Trên sân khấu, Bùi Quỳnh Hoa gây ấn tượng khi xuất hiện với phong cách menswear (phong cách thời trang lấy cảm hứng từ trang phục nam giới), khác hẳn với hình ảnh lộng lẫy thường thấy trong những chiếc váy dạ hội gợi cảm, dịu dàng.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa trao giải cho ca sĩ Hùng Huỳnh (giữa) (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cô chọn bộ suit nâu dáng rộng vừa cổ điển vừa hiện đại, kết hợp cùng sơ mi màu beige nhạt, phối cùng cà vạt và giày cùng tông trang phục tạo nên tổng thể cuốn hút.

Người đẹp cũng khéo léo kết hợp cùng các phụ kiện mắt kính, thắt lưng, đồng hồ và trang sức đồ hiệu đầy sành điệu. Mái tóc ướt được vuốt ngược ra sau giúp Bùi Quỳnh Hoa trông "ngầu" hơn.

Phong cách thời trang cá tính của Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vẻ ngoài ấn tượng của Bùi Quỳnh Hoa nhận nhiều lời khen từ các khách mời cũng như khán giả tại sự kiện. Cô được nhiều bạn trẻ vây quanh xin chụp ảnh.

Trên mạng xã hội, các clip về Bùi Quỳnh Hoa cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng với nhiều bình luận tích cực. Một số khán giả còn gọi vui Bùi Quỳnh Hoa... là "anh trai" khi chung khung hình với Hùng Huỳnh (Anh trai say hi).

Trước nay, Bùi Quỳnh Hoa được biết đến là người đẹp có phong cách thời trang đa dạng. Cô cũng chú trọng chăm sóc nhan sắc, được nhiều người khen ngợi có gu ăn mặc, sắc vóc ngày càng thăng hạng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Bùi Quỳnh Hoa cho biết cô chọn phong cách nam tính, mạnh mẽ để phù hợp với tính chất giải thưởng, đồng thời mang đến hình ảnh khác lạ, tươi mới cho khán giả.

"Trong thế giới thời trang hiện đại, những cô gái cá tính và mạnh mẽ đang biến những bộ vest, quần tây cứng nhắc trở nên cuốn hút. Phong cách menswear còn thể hiện sự kết hợp khéo léo, tự tin và quyền lực của phái đẹp.

Đời thường, nếu không phải dự sự kiện, tôi cũng thích phong cách đơn giản, cá tính với quần jeans áo thun, blazer, quần ngắn... thay vì váy áo cầu kỳ", người đẹp chia sẻ.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa gây chú ý tại sự kiện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2023 tại El Salvador, Bùi Quỳnh Hoa thừa nhận cuộc sống của cô có nhiều thay đổi. Người đẹp cho biết hiện tại cô tập trung cho vai trò huấn luyện viên của cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam.

Bên cạnh đó, cô vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện, sự kiện giải trí... Khi rảnh, người đẹp rèn luyện cơ thể, chơi tennis và không quên dành thời gian cho gia đình, du lịch cùng người thân.