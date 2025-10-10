Hình ảnh vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển mừng sinh nhật Chí Anh gây chú ý

Tối 9/10, Phan Hiển đăng bài chúc mừng sinh nhật Chí Anh trên trang cá nhân: "Chúc mừng sinh nhật anh, người thầy giáo đặc biệt. Chúc anh thật nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc bên gia đình. Với em, anh luôn là tượng đài của khiêu vũ thể thao và là người tạo ra những nhà vô địch. May mắn hơn, em được nằm trong số đó. Mong anh sẽ tiếp tục dẫn dắt ngành khiêu vũ thể thao Việt Nam vươn lên tầm cao mới".

Phan Hiển chia sẻ hình ảnh bên kiện tướng Chí Anh nhân dịp sinh nhật đàn anh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đi kèm bài đăng, Phan Hiển chia sẻ bức ảnh cùng bà xã Khánh Thi và đàn anh Chí Anh. Dưới phần bình luận, Khánh Thi dí dỏm phản hồi: "Thế là tớ đẹp gái nhất à?".

Dịp sinh nhật của Chí Anh năm nay, Khánh Thi cũng đăng hình ảnh chụp chung, kèm lời nhắn nhủ: "Mỗi lần ra Hà Nội, vợ chồng tôi luôn được ông đón đi ăn, uống trà đá, có hôm 11h đêm vẫn lang thang khắp phố cổ dù tối muộn. Chúc ông luôn vui vẻ, luôn là cánh chim đầu đàn dẫn dắt thế hệ vàng khiêu vũ thể thao Việt Nam".

Khánh Thi gửi lời nhắn nhủ chân thành đến Chí Anh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tình bạn chân thành giữa bộ ba nổi tiếng của làng khiêu vũ thể thao.

Mỗi năm, khi đến sinh nhật Chí Anh, Khánh Thi và Phan Hiển đều không quên gửi lời chúc tới người bạn đặc biệt. Khán giả khen cách ứng xử văn minh của người trong cuộc với các mối quan hệ cũ và mới của họ.

Hồi tháng 3, Phan Hiển cũng từng gây sốt mạng xã hội khi chia sẻ lại bộ ảnh chụp cùng bà xã Khánh Thi và đàn anh Chí Anh. Loạt ảnh được thực hiện từ năm 2017 nhưng đến nay mới được công bố.

Bộ ảnh của Khánh Thi - Chí Anh - Phan Hiển được công bố hồi tháng 3 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khánh Thi từng có thời gian đồng hành với Chí Anh trước khi nên duyên cùng Phan Hiển. Họ hẹn hò từ năm 1999, được biết đến là cặp đôi vàng trong làng khiêu vũ thể thao Việt Nam thập niên 2000, từng giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

Năm 2009, Chí Anh và Khánh Thi khép lại mối tình một thập kỷ. Sau khi chia tay, họ vẫn giữ tình bạn đẹp, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc, thường xuyên xuất hiện trong những giải đấu, cùng tham gia công tác đào tạo, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của khiêu vũ thể thao Việt Nam.

Hiện tại, Khánh Thi và Phan Hiển có tổ ấm hạnh phúc bên 3 con. Chí Anh cũng có cuộc sống bình yên bên vợ kém 20 tuổi.

Vào lễ cưới của cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển hay những dịp đặc biệt, kiện tướng Chí Anh dẫn bà xã đến chúc mừng. Gia đình hai bên cũng vui vẻ tụ họp, chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ lên mạng xã hội.