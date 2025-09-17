Hành trình hồi sinh của Chung Hân Đồng sau biến cố bị phát tán ảnh nóng

Mới đây, cái tên Chung Hân Đồng được truyền thông Trung Quốc nhắc đến nhiều. Nguyên nhân xuất phát từ một phát biểu của đạo diễn Vương Tinh trên kênh YouTube cá nhân của ông.

Theo đạo diễn nổi tiếng, sự nghiệp của Chung Hân Đồng gần như sụp đổ sau khi những bức ảnh nhạy cảm của cô được phát tán trên mạng vào năm 2008.

Chung Hân Đồng từng trải qua nhiều tổn thương sau khi những bức ảnh nhạy cảm của cô bị phát tán trên mạng vào năm 2008 (Ảnh: Sina).

Đạo diễn Vương Tinh nhắc lại: "Tôi thấy khó có thể nói mọi chuyện là đúng hay sai. Nhưng tôi cảm thấy Chung Hân Đồng thật bất hạnh khi phải chịu đựng một mất mát lớn như vậy và tôi rất thương cô ấy. Nhiều người bàn tán vụ việc đó. Có người đã cho tôi xem hình và tôi chỉ nhìn một lần rồi gạt nó đi. Tôi không hề giả tạo".

Đạo diễn họ Vương cho biết, vụ việc bùng phát vào thời điểm Chung Hân Đồng đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Cô là thành viên của nhóm Twins và có sự nghiệp diễn xuất nở rộ.

Sự cố xảy đến chỉ vài ngày trước khi nhóm Twins bắt đầu chuyến lưu diễn. Vụ việc khiến Chung Hân Đồng rơi vào hoảng loạn, biến mất khỏi các sự kiện, bị cắt vai trong một số bộ phim.

Vương Tinh cho biết sau vụ bê bối ảnh nóng, các kế hoạch hoạt động và phát hành ca khúc mới của Chung Hân Đồng đều bị tạm dừng. Là một người anh và một người hoạt động trong làng giải trí lâu năm, Vương Tinh thừa nhận, ông rất thương Chung Hân Đồng.

Sau ồn ào ảnh nóng, cả sự nghiệp và đường tình duyên của Chung Hân Đồng đều lận đận (Ảnh: Sina).

Năm 2008, ê-kíp sản xuất bộ phim Mai Lan Phương với sự tham gia của Lê Minh, Chương Tử Di và Tôn Hồng Lôi đã quyết định cắt bỏ các cảnh quay của Chung Hân Đồng vì lo sợ làn sóng tẩy chay từ công chúng.

“Cô ấy quay rất nhiều cảnh cho Mai Lan Phương và các cảnh đó đã bị cắt. May mắn thay, công ty quản lý đã làm việc nghiêm túc, không bỏ cuộc và hỗ trợ cô ấy hết mình. Khoảng một năm sau vụ việc, cô ấy bắt đầu trở lại”, Vương Tinh kể thêm.

Năm 2009, Chung Hân Đồng tổ chức họp báo để thông báo kế hoạch trở lại làm việc. Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên không thể khởi sắc. Cô chỉ có thể tham gia các dự án hạng B, góp mặt trong một số show truyền hình thực tế.

Theo thời gian, cái nhìn của dư luận dành cho Chung Hân Đồng dần bớt khắc nghiệt nhưng vị thế ngôi sao trước đây hoàn toàn nằm ngoài tầm với của nữ diễn viên.

Năm 2022, khi được hỏi về những bức ảnh nhạy cảm năm nào, Chung Hân Đồng nghẹn ngào. Đứng trước câu hỏi sao không ngăn Trần Quán Hy chụp những bức ảnh "nóng", Chung Hân Đồng cho biết: "Không phải tôi không ngăn cản mà là tôi không thể ngăn cản".

17 năm sau ồn ào ảnh nhạy cảm, Chung Hân Đồng chọn sống độc thân và quản lý khối tài sản 100 triệu HKD (khoảng 334 tỷ đồng) (Ảnh: Sohu).

Chung Hân Đồng cũng nói thêm rằng, sau nhiều năm, cô không trách cứ Trần Quán Hy nhưng chỉ thất vọng vì chưa bao giờ nhận được một lời xin lỗi từ chính anh.

Chung Hân Đồng (SN 1981) là thành viên nhóm nhạc Twins đình đám tại Trung Quốc. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cô còn là một diễn viên nổi tiếng tại châu Á với loạt vai diễn trong: Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử...

Hiện tại, Chung Hân Đồng hoạt động chính trong lĩnh vực điện ảnh. Các bộ phim có sự góp mặt của cô trong thời gian gần đây không quá đình đám nhưng Chung Hân Đồng vẫn dành tình yêu lớn cho điện ảnh.

Nữ diễn viên thỉnh thoảng tương tác với người hâm mộ trên trang cá nhân hoặc xuất hiện tại các sự kiện. Dù không còn là cái tên đắt giá trong làng điện ảnh, Chung Hân Đồng vẫn sở hữu một khối tài sản lớn và được xem là “phú bà” của làng giải trí Hoa ngữ.

Theo tờ QQ, Chung Hân Đồng đang sở hữu rất nhiều bất động sản có giá trị trên khắp Trung Quốc. Tổng giá trị tài sản ròng của nữ diễn viên ước tính hơn 100 triệu HKD (khoảng 334 tỷ đồng). Nữ diễn viên hiện sống trong căn biệt thự cao cấp rộng hơn 200m2 ở khu vực giàu có nhất Bắc Kinh (Trung Quốc).

Chung Hân Đồng từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ (Ảnh: Sina).

Bê bối ảnh nóng không chỉ ảnh hưởng tới sự nghiệp mà còn khiến cuộc sống tình cảm của Chung Hân Đồng lận đận. Sau năm 2008, Chung Hân Đồng trải qua vài cuộc tình ngắn hạn nhưng không có cái kết viên mãn.

Năm 2018, cô bất ngờ thông báo kết hôn với bác sĩ kém 8 tuổi Lại Hoằng Quốc. Trong đám cưới lúc đó, Chung Hân Đồng đã bật khóc chia sẻ cuộc đời cô cuối cùng cũng sắp bước vào một chương mới. Thế nhưng, chỉ sau 14 tháng, cả hai "đường ai nấy đi" trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

Hậu hôn nhân đổ vỡ, Chung Hân Đồng tăng cân chóng mặt. Nữ diễn viên xinh đẹp từng bật khóc trong show truyền hình thực tế khi thừa nhận cô gặp vấn đề sức khỏe khiến hormone thay đổi, làm cân nặng tăng giảm bất thường và khó sinh nở.

Sau khi ly hôn, Chung Hân Đồng quay lại làm việc trong làng giải trí, tham gia nhiều dự án phim ảnh và dần lấy lại vẻ ngoài xinh đẹp. Khi được hỏi về chuyện tái hôn, người đẹp cho biết, cô vẫn sẵn sàng mở lòng nếu tìm được người vừa ý.

Chung Hân Đồng và chồng cũ, bác sĩ Lại Hoằng Quốc, có cuộc hôn nhân chưa đầy 2 năm (Ảnh: Sina).

Tháng 12 năm ngoái, giới giải trí Trung Quốc xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Chung Hân Đồng bị tố làm "người thứ ba" và bị bạn trai kém 19 tuổi Dư Diễn Long phát tán ảnh riêng tư.

Theo Dư Diễn Long, nữ diễn viên đàn chị đã chủ động tán tỉnh, nhắn tin và đề nghị kết hôn nhưng anh đã từ chối vì cảm thấy bản thân còn quá trẻ để lập gia đình. Thời điểm ở bên Chung Hân Đồng, Dư Diễn Long đang sống chung với một cô gái khác.

Trong khi Chung Hân Đồng im lặng hoàn toàn trước thông tin trên, một người bạn của nữ diễn viên lên tiếng bênh vực cô. Theo người này, Dư Diễn Long đã lợi dụng sự yêu thích của thành viên nhóm Twins để dẫn dụ Chung Hân Đồng vào bẫy tình.

Sau những thất vọng về chuyện tình cảm, Chung Hân Đồng hiện sống độc thân. Cô dành thời gian đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, chăm sóc cún cưng. Nữ diễn viên thừa nhận, cô là người kém may mắn trong tình duyên và nhận ra nên học cách yêu thương bản thân mình đầu tiên.