Tuổi 42 của "bông hoa đẹp" Chung Hân Đồng: Xinh đẹp nhưng cô đơn

Chung Hân Đồng, sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc Twins đình đám của Hồng Kông. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cô còn là một diễn viên nổi tiếng tại châu Á với loạt vai diễn trong Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử...

Chung Hân Đồng với vẻ ngoài quyến rũ, ngọt ngào thời trẻ (Ảnh: Sina).

Trái với sự nghiệp rực rỡ, đời sống tình cảm của Chung Hân Đồng khá trắc trở. Năm 2008, Chung Hân Đồng lộ ảnh nhạy cảm cùng với Trần Quán Hy. Scandal này từng khiến nữ diễn viên lao đao trong sự nghiệp, còn đường tình duyên lận đận. Gần 2 năm sau đó, cô mới quay lại làng giải trí, tiếp tục công việc của một nghệ sĩ.

Hơn 10 năm qua sau scandal ảnh "nóng", Chung Hân Đồng không ngừng nỗ lực giành lại tình cảm của người hâm mộ nhưng con đường trở lại showbiz của cô không dễ dàng. Nói về Trần Quán Hy, Chung Hân Đồng từng chua chát trả lời: "Tôi không oán hận Trần Quán Hy nhưng tôi không hiểu vì sao anh ấy chưa từng gọi điện nói một lời xin lỗi".

Khép lại những tổn thương từ cuộc tình với Trần Quán Hy, cô bắt đầu mối quan hệ với đại gia người Hàn Quốc - Tyler Kwon. Chuyện tình của họ chỉ kéo dài 10 tháng. Hai người chia tay với lý do tính cách và quan điểm sống khác nhau. Chỉ một thời gian ngắn sau thông báo chia tay, Tyler đã xuất hiện bên cô gái khác, khiến nhiều người nghi ngờ đại gia xứ Hàn chỉ lợi dụng Chung Hân Đồng để tìm kiếm cơ hội làm việc tại Hong Kong.

Chung Hân Đồng vẫn cô đơn sau khi ly hôn Lại Hoằng Quốc vào năm 2020 (Ảnh: Sina).

Năm 2018, cô công khai tình cảm rồi tiến tới hôn nhân với bác sĩ người Đài Loan kém tuổi - Lại Hoằng Quốc. Cặp đôi quen nhau tại một bữa tiệc vào năm 2017. Bất chấp những thông tin không hay về quá khứ tình trường của chàng bác sĩ kém tuổi, Chung Hân Đồng khẳng định: "Tôi chưa từng gặp được tri kỷ nào đối xử với tôi tốt như vậy".

Cuộc hôn nhân từng được Chung Hân Đồng trân trọng tan vỡ chỉ sau 14 tháng chung sống. Hơn hai năm kể từ khi chia tay bác sĩ Lại Hoằng Quốc, nữ diễn viên bất ngờ tiết lộ, một trong những lý do khiến cô đồng ý kết hôn với anh vì tình cảm dành cho gia đình anh. Cả bố và mẹ của Hoằng Quốc đều là người có học thức, gia giáo và hết lòng yêu thương các con.

"Chúng tôi đến với nhau vì dành cảm xúc cho gia đình lớn nhiều hơn. Sau này, khi phát hiện giữa tôi và Hoằng Quốc là hai thế giới khác nhau, tôi quyết định ly hôn vì không muốn đấng sinh thành buồn phiền. Điều tôi nuối tiếc nhất có lẽ đã phụ lòng họ", cô chia sẻ.

Ở tuổi 42, Chung Hân Đồng khiến nhiều người lo lắng vì chưa có con. Nữ diễn viên thẳng thắn cho hay từng khao khát được làm mẹ. Tuy nhiên, cô để mọi thứ tùy duyên và không tự tạo áp lực cho mình.

Ở tuổi 42, cô vui vẻ với cuộc sống độc thân và không tự tạo áp lực cho bản thân (Ảnh: Sina).

Bước ra khỏi cuộc hôn nhân ngắn ngủi, cựu thành viên nhóm Twins nỗ lực làm lại cuộc đời, tìm niềm vui từ công việc. Nữ diễn viên từng rơi vào cảnh bị stress, rối loạn nội tiết tố khiến tăng cân không phanh.

Vừa chịu tổn thương vì tình cảm đổ vỡ, vừa hứng áp lực về ngoại hình, Chung Hân Đồng từng chán nản, muốn gục ngã. Song, cô may mắn vì luôn có những người chị em tốt như Dung Tổ Nhi, Thái Trác Nghiên động viên và ở bên.

Gần 2 năm kể từ cuộc hôn nhân đổ vỡ, cuộc sống của Chung Hân Đồng đã bình yên trở lại. Chung Hân Đồng cũng thay đổi suy nghĩ về chuyện tình cảm. Nữ diễn viên 42 tuổi thổ lộ, cô không còn muốn hẹn hò với những người đàn ông kém tuổi.

Nữ diễn viên ngày càng trẻ đẹp và quyến rũ (Ảnh: Sina).

"Không quan trọng tình yêu đến với bạn như thế nào hay bạn hạnh phúc ra sao, tất cả đều do vận mệnh quyết định. Tôi sẽ không thỏa hiệp, cũng không xem nó như một trò giải trí. Tôi không muốn dõi theo người ấy trưởng thành hay chăm sóc người ấy. Tôi không phải mẹ, không phải cô giáo của anh ta", cô bộc bạch.

Cô cũng dặn bản thân phải sống lạc quan, vui vẻ hơn: "Thời gian không thể trở lại nên tôi học cách trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và không ngừng tìm kiếm những điều tốt đẹp trong tương lai".

Nữ diễn viên cũng bày tỏ mong muốn tìm kiếm "một nửa" là một người rộng lượng, có trách nhiệm, không hẹp hòi, tính toán chi ly…. Chung Hân Đồng cho biết, cô vẫn luôn có nhiều đàn ông theo đuổi nhưng bản thân không thấy ai phù hợp.

Chung Hân Đồng không còn muốn phiêu lưu trong các mối quan hệ tình cảm với người kém tuổi (Ảnh: Sina)

Sau những vấp ngã trong tình cảm, giọng ca xứ hương cảng cũng không nôn nóng chuyện yêu đương. Hiện tại, người đẹp thấy vui vẻ, thoải mái với cuộc sống độc thân. Song, Chung Hân Đồng khẳng định, khi tìm được một đối tượng phù hợp, cô sẵn sàng mở cửa trái tim.

Bạn bè cho hay, Chung Hân Đồng vốn sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc nên ngay từ khi còn nhỏ, cô đã luôn khát khao được yêu thương và mang một nỗi sợ về sự không an toàn. Do vậy, khi gặp và yêu bất kỳ người đàn ông nào, ngôi sao xinh đẹp đều cố gắng vun đắp và hiến dâng hết mức có thế. Tuy nhiên, cô lại thiếu may mắn trong chuyện tình cảm.

Nữ diễn viên giảm cân thành công sau thời gian dài tăng cân vì bệnh tật và stress (Ảnh: Sina).

Gần đây, Chung Hân Đồng xuất hiện với ngoại hình sút cân đáng kể. Nữ diễn viên lộ xương ngực, xương quai xanh gầy trơ trước ống kính. Khán giả cho rằng cô đang giảm cân quá nhiều. Người hâm mộ lo lắng cho sức khỏe của Chung Hân Đồng và nhắc nhở cô dừng ép cân.

Vào thời gian mất kiểm soát cân nặng vì bệnh tật và biến cố tình cảm, Chung Hân Đồng từng đạt mức cân nặng gần 60kg. Cô liên tục bị chế giễu ngoại hình. Năm 2022, nữ ca sĩ bắt đầu ép cân và giảm 13kg.

Người đẹp 42 tuổi từng chia sẻ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, tập nhiều môn thể thao cùng một lúc để lấy lại vóc dáng mảnh mai. Sau khi giảm cân thành công, Chung Hân Đồng có thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp trong làng giải trí.