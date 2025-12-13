Hằng BingBoong kể cuộc điện thoại sau 10 năm với JustaTee khiến cô bật khóc

Hằng BingBoong sinh năm 1989, từng tham gia Giọng hát Việt 2012. Cô là cái tên quen thuộc với khán giả thế hệ 8X, 9X với bản hit Thu cuối (hát cùng Yanbi, Mr.T) ra mắt năm 2013.

Những năm qua, Hằng BingBoong gián đoạn hoạt động ca hát vì sang Pháp sinh sống. Sau biến cố tình cảm, Hằng BingBoong trở về Việt Nam từ đầu năm 2024, làm mẹ đơn thân.

Hằng BingBoong tái xuất làng nhạc với hình ảnh trẻ trung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tối 12/12, ca sĩ Hằng BingBoong ra mắt MV Kèo thơm và E.P (đĩa đơn mở rộng) cùng tên, đánh dấu màn tái xuất sau thời gian dài vắng bóng.

Tại buổi ra mắt sản phẩm mới diễn ra chiều cùng ngày, cô chia sẻ cảm xúc hạnh phúc xen lẫn hồi hộp khi tái xuất làng nhạc.

Nữ ca sĩ nhìn nhận thị trường hiện nay có nhiều thay đổi, có nhiều sự cạnh tranh, song cô không nghĩ đến những áp lực mà mong muốn bước ra vùng an toàn, thể hiện một khía cạnh nhiều năng lượng, diện mạo tươi mới gửi đến khán giả.

Vợ chồng Đạt G - Cindy Lư ủng hộ Hằng BingBoong ra mắt đĩa đơn mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hằng BingBoong cho biết, cô thấy may mắn vì "chiêu mộ" được đội ngũ sản xuất tài năng cho đĩa đơn mới, từ những người bạn thân lâu năm như JustaTee, Hoàng Tôn, đến những cộng sự hiện tại là nhạc sĩ Đạt G, 2pillz, rapper KayC, Nhật Nguyễn...

"Tôi biết ơn vì những người bạn vẫn luôn ở bên, cho tôi những lời khuyên và động lực để bắt đầu lại", nữ ca sĩ chia sẻ.

Đặc biệt, nữ ca sĩ hé lộ câu chuyện xúc động với nhà sản xuất JustaTee: "Ngày xưa, chị em chúng tôi từng thu âm, làm nhạc với nhau. Nhưng sau đó chúng tôi từng không hợp tác trong khoảng 10 năm.

Khi nhận bản nghe thử Kèo thơm, tôi nhớ đến JustaTee nhưng chần chừ vì nghĩ cậu ấy rất bận, chúng tôi cũng đã lâu không nói chuyện, không biết cậu ấy có nhận lời không. Tuy nhiên, khi gọi điện, JustaTee liền nghe máy và nói: "Chị à". Câu nói này khiến tôi suýt khóc. Tôi không ngờ người bạn cũ vẫn còn lưu số mình".

Ở dự án mới của Hằng BingBoong, nhạc sĩ, rapper Đạt G cũng đồng hành cùng cô trong nhiều vai trò. Vợ của Đạt G - người mẫu Cindy Lư - cũng thường xuyên gặp gỡ, động viên và chia sẻ với giọng ca Thu cuối.

Hằng BingBoong cho biết thêm, với 5 ca khúc trong E.P Kèo thơm, cô không chỉ thể hiện nỗ lực trẻ hoá âm nhạc, hình ảnh, mà còn lồng ghép những thông điệp về nữ quyền. Đó là phiên bản người phụ mạnh mẽ, độc lập nhưng luôn tràn đầy niềm tin vào tình yêu.

Sau những biến cố tình cảm, nữ ca sĩ đối diện nhẹ nhàng, sẵn sàng bước qua những tổn thương để mở cửa trái tim, đón nhận những năng lực tích cực của cuộc sống mới, hành trình mới.