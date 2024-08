Han So Hee "xuống tóc", xuất hiện xinh đẹp tại Olympic Paris 2024

Được biết, Han So Hee hiện có mặt tại Pháp để dự Olympic Paris 2024 theo lời mời của một nhãn hàng. Ngày 8/8, nữ diễn viên Hàn Quốc đã xuất hiện trên khán đài. Vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn của Han So Hee thu hút sự chú ý của truyền thông.

Nữ diễn viên sinh năm 1994 để tóc ngắn ngang vai và diện trang phục trẻ trung, đơn giản. Nụ cười ngọt ngào của mỹ nhân xứ Hàn nhận được lời khen của người hâm mộ, truyền thông. Han So Hee cũng tỏ ra thân thiện khi chụp ảnh cùng người hâm mộ, vẫy tay chào các phóng viên.

Han So Hee gây chú ý khi xuất hiện tại Olympic Paris 2024 (Ảnh: Naver).

Trước đó, ngày 6/8, Han So Hee xuất hiện trẻ trung tại sân bay ở Hàn Quốc để lên đường sang Pháp. Dáng vóc cân đối và làn da trắng ngần giúp cô nổi bật tại sân bay.

Sự xuất hiện của Han So Hee tại Olympic Paris 2024 được xem là sự kiện lớn hiếm hoi nữ diễn viên Hàn Quốc có mặt kể từ sau "ồn ào" tình tay ba khiến cô đối mặt với làn sóng tẩy chay của khán giả Hàn Quốc.

Han So Hee (SN 1994) được xem là gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ làng giải trí xứ kim chi trong những năm gần đây. Năm 2020, cô trở thành gương mặt điện ảnh gây chú ý với vai diễn "tiểu tam" trong Thế giới hôn nhân.

Năm 2021, Han So Hee tiếp tục tỏa sáng trong hai bộ phim truyền hình Hàn Quốc đặc sắc được chiếu trên nền tảng Netflix là Nevertheless (Dẫu biết) và My Name. Đầu năm, cô xuất hiện thành công trong dự án Gyeongseong Creature.

Han So Hee được truyền thông Hàn Quốc đánh giá cao về nhan sắc, và được gọi là "tiểu Song Hye Kyo". Han So Hee hiện là một trong những nữ hoàng quảng cáo của làng giải trí Hàn Quốc khi được chọn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu.

Han So Hee tạo dáng trước người hâm mộ tại Pháp (Ảnh: Naver).

Han So Hee ký nặng người hâm mộ (Ảnh: Naver).

Tuy nhiên, sự nghiệp của Han So Hee bị ảnh hưởng nặng nề sau sự cố tình tay ba với nam diễn viên Ryu Jun Yeol và nữ ca sĩ Hyeri.

Vụ việc xảy ra vào tháng 3 vừa rồi khi một cư dân mạng trông thấy Han So Hee và Ryu Jun Yeol hẹn hò tại Hawaii (Mỹ). Sự việc trở nên ồn ào sau khi Han So Hee bị nghi ngờ là người thứ ba trong chuyện tình của Hyeri và Ryu Jun Yeol.

Đáp lại những thị phi, Han So Hee liên tục đăng tải các thông tin trên trang cá nhân, trực tiếp chiến đấu với người hâm mộ. Chỉ sau 2 tuần công khai mối quan hệ, Ryu Jun Yeol và Han So Hee xác nhận chia tay.

Cách hành xử được cho là bốc đồng của Han So Hee trong suốt 2 tuần khiến cô mất điểm trong mắt người hâm mộ, mất một hợp đồng đóng phim và 2 hợp đồng quảng cáo.

Ngoài ra, nữ diễn viên còn bị kéo vào loạt nghi vấn nói dối trình độ học vấn, khiến bản thân cô phải lên tiếng thanh minh. Từ một ngôi sao được truyền thông và người hâm mộ Hàn Quốc ủng hộ, Han So Hee rời vào vòng nguy hiểm, trở thành một trong những nhân vật bị ghét bỏ tại quê nhà.

Sau vụ việc, Han So Hee quyết định sống kín tiếng, tập trung cho công việc. Trên trang cá nhân, mỹ nhân xứ Hàn hiện chỉ tập trung chia sẻ hình ảnh liên quan tới công việc.

Ngày 6/8, Han So Hee xuất hiện trẻ trung và thời trang tại sân bay ở Hàn Quốc để lên đường sang Pháp (Ảnh: Osen).