Phản ứng của Han So Hee khi bị tố nói dối học vấn

Gần đây, Han So Hee trở thành cái tên bị bàn tán trên mạng xã hội Hàn Quốc khi cô vướng nghi vấn nói dối về chuyện du học tại Pháp.

Khi tham gia chương trình với tài tử Park Seo Joon hồi đầu năm, nữ diễn viên chia sẻ rằng cô từng được nhận vào một trường đại học Pháp cách đây gần 10 năm, nhưng lại không thể nhập học do không có đủ 60 triệu won (1,1 tỷ đồng) để làm thị thực.

Han So Hee vướng nghi vấn nói dối về trình độ học vấn (Ảnh: Naver).

Song, một YouTuber đã tố Han So Hee nói dối vì người này cho rằng chỉ cần 9,6 triệu won (177 triệu đồng) là đủ làm visa du học Pháp. Một số khán giả cũng phát hiện ra Han So Hee không nói được tiếng Pháp, trong khi yêu cầu đầu vào của chương trình du học là trình độ ngoại ngữ B1. Ngay khi thông tin này được đăng tải, Han So Hee đã bị chỉ trích nói dối học vấn.

Ngày 28/4, phía Han So Hee đã lên tiếng phản hồi thông tin trên. Theo đó, trong đoạn tin nhắn gửi đến khán giả, nữ diễn viên tố ê-kíp của chương trình Na PD biên tập sai sự thật.

Ngôi sao sinh năm 1994 khẳng định, cô chưa từng đề cập tới việc thi đỗ vào một trường đại học Pháp trong lúc ghi hình. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng chỉ ra, chương trình cố tình cắt ghép thông tin, đánh lừa dư luận về việc cô chia sẻ khoản tiền để làm thị thực tại Pháp.

Cô nói: "Các bạn biết đấy, chuyện lên ý tưởng và biến ý tưởng thành hiện thực chưa bao giờ phù hợp với tôi. Tôi đã từ bỏ học đại học trong nước và tạo được một tài khoản tiết kiệm để thực hiện mong ước du học của mình.

Ban đầu, ước mơ của tôi là vào trường Central Saint Martins. Tuy nhiên, vì học phí của Central Saint Martins quá đắt nên tôi đã chuyển sang Beaux-Arts. Do không học đại học trong nước nên tôi không thể xin khoản vay sinh viên và đó chính là phần bị chỉnh sửa khi lên sóng.

Điều khiến tôi bối rối hơn là ngoài học phí, tôi còn nhắc đến việc cần thêm 20-30 triệu won (368-552 triệu đồng) trong tài khoản ngân hàng để chi trả chi phí sinh hoạt và tiền thuê nhà. Thông tin này đã biến mất khi đoạn phỏng vấn lên sóng.

Vì tôi bắt đầu lại cuộc đời từ năm 20 tuổi nên tôi phải làm việc bán thời gian và dùng toàn bộ số tiền mình kiếm được vào các trung tâm du học. Tôi nghĩ mình đã đổ nước vào một cái vại không đáy".

Han So Hee cho rằng cô là nạn nhân của một vụ dàn dựng thông tin, khiến dư luận hiểu lầm (Ảnh: Instagram).

Trước đó, Han So Hee cũng gây xôn xao dư luận xứ Hàn khi đăng tải cuộc trò chuyện giữa cô và một khán giả phản đối mình. Theo nội dung của đoạn hội thoại, Han So Hee đã dần chinh phục được một khán giả phản đối cô thành một người hâm mộ thực sự nhờ nhan sắc.

Đoạn hội thoại được đăng trên trang Instagram của nữ diễn viên. Tuy nhiên, sau đó, người hâm mộ phát hiện ra Han So Hee xóa bỏ hình ảnh chụp màn hình cuộc hội thoại khi một số cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên Dẫu biết "đóng" hai vai trong cuộc hội thoại, cố tình dàn dựng màn nói chuyện.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Han So Hee đang đối mặt với giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp khi hình ảnh của cô bị hủy hoại hoàn toàn sau ồn ào "tình tay ba" với nam diễn viên Ryu Jun Yeol và nữ ca sĩ Hyeri.

Vụ việc xảy ra vào tháng 3 vừa rồi khi một cư dân mạng trông thấy Han So Hee và Ryu Jun Yeol hẹn hò tại Hawaii (Mỹ). Sự việc trở nên ồn ào sau khi Han So Hee bị nghi ngờ là người thứ ba trong chuyện tình của Hyeri và Ryu Jun Yeol.

Han So Hee và tài tử Ryu Jun Yeol từng hẹn hò tại Mỹ hồi tháng 3 (Ảnh: Dispatch).

Đáp lại những thị phi, Han So Hee liên tục đăng tải các thông tin trên trang cá nhân, trực tiếp chiến đấu với người hâm mộ. Chỉ sau 2 tuần công khai mối quan hệ, Ryu Jun Yeol và Han So Hee xác nhận chia tay.

Cách hành xử được cho là bốc đồng của Han So Hee trong suốt 2 tuần khiến cô mất điểm trong mắt người hâm mộ, mất một hợp đồng đóng phim và 2 hợp đồng quảng cáo.

Han So Hee (SN 1994) được xem là gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ làng giải trí xứ kim chi trong những năm gần đây. Năm 2020, cô trở thành gương mặt điện ảnh gây chú ý với vai diễn tiểu tam trong Thế giới hôn nhân.

Năm 2021, Han So Hee tiếp tục tỏa sáng trong hai bộ phim truyền hình Hàn Quốc đặc sắc được chiếu trên nền tảng Netflix là Nevertheless (Dẫu biết) và My Name. Đầu năm, cô xuất hiện thành công trong dự án Gyeongseong Creature.

Han So Hee được truyền thông Hàn Quốc đánh giá cao về nhan sắc, và được gọi là "tiểu Song Hye Kyo". Han So Hee hiện là một trong những nữ hoàng quảng cáo của làng giải trí Hàn Quốc khi được chọn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu.