Han So Hee bị tố nói dối trình độ học vấn, biểu hiện lạ trên trang cá nhân

Ngày 10/4, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Han So Hee chia sẻ đoạn video quảng cáo cho một thương hiệu trang sức nổi tiếng lên trang Instagram cá nhân có hàng chục triệu người đăng ký theo dõi. Trong clip, nữ diễn viên sinh năm 1994 đếm số 1, 2, 3, 4 bằng tiếng Pháp.

Nữ diễn viên Hàn Quốc Han So Hee (Ảnh: Instagram).

Một số ý kiến cho rằng nữ diễn viên của Thế giới hôn nhân đăng clip như một cách phủ nhận thông tin cô nói dối về trình độ học vấn. Trước đó, Han So Hee bị tố lừa dối khán giả khi xuất hiện cùng tài tử Park Seo Joon tại một chương trình phỏng vấn trên YouTube hồi đầu năm.

Trong cuộc trò chuyện, nữ diễn viên khẳng định từng được nhận vào một trường đại học Pháp cách đây gần 10 năm, nhưng lại không thể nhập học do không có đủ 60 triệu won (1,1 tỷ đồng) để làm thị thực.

Tuy nhiên, một YouTuber chia sẻ thông tin, chỉ cần 9,6 triệu won (177 triệu đồng) là đủ làm visa du học Pháp và đặt nghi vấn ngôi sao xứ kim chi đang nói dối. Một số khán giả cũng nghi ngờ việc nữ diễn viên nói được tiếng Pháp.

Làn sóng tẩy chay Han So Hee bùng phát trong dư luận xứ Hàn từ đầu tháng 3 vừa rồi khi nữ diễn viên vướng nghi vấn là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của nam diễn viên Ryu Jun Yeol và nữ diễn viên Hyeri.

Trước nghi vấn của dư luận, Han So Hee một mực phủ nhận. Tuy nhiên, cách cô đáp trả người hâm mộ, liên tục xóa bình luận, bài đăng, đóng mở trang cá nhân khiến cô mất điểm với người hâm mộ.

Han So Hee còn bị tố "bắt tay" với tờ Dispatch để lên bài "tẩy trắng" vụ ồn ào giật bồ. Sau 2 tuần căng thẳng, Han So Hee và Ryu Jun Yeol xác nhận chia tay. Đồng thời, nữ diễn viên Thế giới hôn nhân phải nhận sự ghẻ lạnh của người hâm mộ, mất 1 hợp đồng đóng phim, 2 hợp đồng quảng cáo.

Từ sau xác nhận kết thúc mối quan hệ với tài tử Ryu Jun Yeol, nữ diễn viên xứ Hàn liên tục đăng bài trên trang cá nhân, cố gắng tỏ ra vui vẻ, tích cực và tập trung cho công việc. Song, người theo dõi nữ diễn viên nghi ngờ Han So Hee có vấn đề tâm lý.

Han So Hee thường xuyên cập nhật thông tin, hình ảnh trên trang cá nhân có 17,5 triệu người đăng ký theo dõi (Ảnh: Instagram).

Được biết, công ty quản lý của Han So Hee đã khuyên nữ diễn viên giữ bình tĩnh, không lên tiếng phản hồi những bình luận của người hâm mộ, cư xử đúng mực. Công ty cũng thừa nhận, nữ diễn viên có vấn đề tâm lý và đang cố gắng điều chỉnh.

Han So Hee (SN 1994) được xem là một trong những ngôi sao thế hệ 8X nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn hiện nay. Cô hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu, diễn viên.

Với khán giả Việt Nam, Han So Hee nổi tiếng nhờ vai diễn "tiểu tam" trong phim The World of the Married (Thế giới hôn nhân), "nàng bướm" Nabi trong Nevertheless (Dẫu biết), "đả nữ" Ji Woo trong bộ phim My name (Tên của tôi).

Không chỉ là một diễn viên đa năng, Han So Hee còn được xem là biểu tượng sắc đẹp mới của làng giải trí xứ Hàn. Cô đang là mỹ nhân xứ Hàn được các thương hiệu thời trang quốc tế yêu thích.

Ngoại hình xinh đẹp, thanh thoát, sự cá tính, phong cách bất cần của Han So Hee giúp cô thu hút cả nam giới và nữ giới. Người đẹp không ngại xăm hình, bấm khuyên mũi, khuyên môi, từng có những hình ảnh nổi loạn trong quá khứ...

Song, vụ bê bối tình tay ba được xem là một vết đen trong sự nghiệp của nữ diễn viên 30 tuổi.