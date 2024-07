Hai show "anh trai" đối đầu: Show có Trấn Thành hay Tự Long ăn khách hơn?

63 sao nam lên sóng 2 kênh truyền hình: Show nào gây "sốt" hơn?

Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai đang là 2 gameshow được khán giả quan tâm. Đây đều là sân chơi cho nam nghệ sĩ tham gia thi đấu ca hát, thể hiện tài năng. Cả 2 show đều có định dạng hấp dẫn, cùng lên sóng vào "giờ vàng" tối thứ Bảy hằng tuần.

Các gương mặt trẻ của "Anh trai say hi" (Ảnh: Vie Channel).

"Anh trai vượt ngàn chông gai" quy tụ nhiều nghệ sĩ lão làng (Ảnh: Yeah1).

Anh trai say hi có sự góp mặt của 30 nam nghệ sĩ, trong đó có nhiều tên tuổi đang được giới trẻ yêu thích như HIEUTHUHAI, Song Luân, Isaac, Quân A.P, Anh Tú Atus, Gin Tuấn Kiệt, Đức Phúc, Erik… Show được dẫn dắt bởi MC Trấn Thành, giám đốc âm nhạc là JustaTee.

Anh trai vượt ngàn chông gai là phiên bản Việt hóa từ show truyền hình ăn khách Call me by fire của Trung Quốc. Chương trình có sự tham gia của 33 sao nam ở nhiều lĩnh vực như ca sĩ, diễn viên, vũ công, võ sĩ… Nhiều "anh tài" nổi tiếng trở thành thí sinh như Bằng Kiều, Tự Long, Hồng Sơn, Tuấn Hưng, Tiến Luật, Trương Thế Vinh, Binz… Giám đốc âm nhạc của show là SimV.

Quy tụ những nam nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu làng giải trí Việt, Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai có lượt xem, lượt thảo luận "khủng" trên mạng xã hội. Việc 2 chương trình phát sóng cùng thời điểm với một số nét tương đồng cũng tạo nên cuộc tranh luận cho khán giả: Gameshow nào ăn khách hơn?

Hai chương trình phát sóng cùng thời điểm không tránh khỏi việc bị khán giả so sánh (Ảnh: Chụp màn hình).

Hai chương trình đều phát sóng trên truyền hình (Anh trai say hi phát trên HTV2 và Anh trai vượt ngàn chông gai phát trên VTV3) và các kênh YouTube của nhà sản xuất. Hiện tại, Anh trai say hi phát đến tập thứ 3 còn Anh trai vượt ngàn chông gai vừa phát sóng tập đầu tiên.

Trên nền tảng YouTube, vào tối 29/6, tập 3 của Anh trai say hi có lượt người xem trực tiếp hơn 230.000 người, còn tập 1 Anh trai vượt ngàn chông gai có khoảng 30.000 người xem trực tiếp.

Tính đến sáng 5/7, tập 3 Anh trai say hi xếp hạng 2 top thịnh hành YouTube Việt Nam với 5,2 triệu lượt xem, còn tập 1 Anh trai vượt ngàn chông gai nhận được 4 triệu lượt xem, xếp thứ 4 trong danh sách thịnh hành.

Theo thống kê của SocialTrend (nền tảng đo lường xu hướng mạng xã hội tại Việt Nam), 2 chương trình "anh trai" cũng đang là những chủ đề gây "sốt" thời gian qua. Từ khi lên sóng, Anh trai say hi nhận được tổng cộng 752.000 lượt thảo luận. Con số này với Anh trai vượt ngàn chông gai là 578.000 lượt.

Theo SocialTrend, "Anh trai say hi" có nhiều lượt thảo luận trên mạng xã hội so với "Anh trai vượt ngàn chông gai" (Ảnh: Chụp màn hình).

Qua các chỉ số trên mạng xã hội, Anh trai say hi được cho là có sức hút, lượt xem và thảo luận trên mạng xã hội "nhỉnh" hơn Anh trai vượt ngàn chông gai.

Một số ý kiến cho rằng lý do vì Anh trai say hi đã phát sóng được 3 tập còn Anh trai vượt ngàn chông gai mới mở màn chưa lâu. Ngoài ra, Anh trai vượt ngàn chông gai được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia - kênh có độ phủ sóng lớn hơn HTV2 - nên việc lép vế về lượt xem trực tiếp lẫn lượt xem YouTube là điều dễ hiểu.

Trên thực tế, chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai cũng xác nhận thông tin tập 1 của show đã đạt vị trí số 1 rating trên kênh VTV3 của Đài truyền hình Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh cho biết để "đo lường" mức độ gây "sốt" của một chương trình cần chia ra 2 khái niệm: Lượt xem và chất lượng bàn luận của khán giả về chương trình.

Về lượng khán giả theo dõi 2 chương trình có sự phân hóa rõ rệt, chuyên gia lý giải: "Về lượt xem trên nền tảng YouTube và thứ hạng top xu hướng, Anh trai say hi đang cao hơn. Điều này cũng dễ hiểu vì nhà sản xuất của show này là đơn vị có nhiều kinh nghiệm. Những show khác của họ cũng chiếm giữ vị trí cao trong danh sách thịnh hành của YouTube Việt Nam chứ không riêng Anh trai say hi.

Ngoài ra, Anh trai say hi có nội dung trẻ hơn, đó là tệp khán giả hoạt động mạnh và sôi nổi trên mạng xã hội. Phía Anh trai vượt ngàn chông gai có rating top 1 trên VTV3 vì họ có tệp khán giả lớn tuổi hơn, thích xem tivi chứ không xem YouTube trên điện thoại thông minh".

"Đường dài mới biết ngựa hay"?

Chuyên gia Hồng Quang Minh cho biết 2 show Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai có những nét đối lập, màu sắc khác biệt hoàn toàn. Tệp khán giả chung của 2 chương trình chỉ chiếm khoảng 40-50%, nên sẽ tạo nên sự cạnh tranh lành mạnh, hấp dẫn.

"Nếu xét về chất lượng bàn luận thì Anh trai vượt ngàn chông gai nhỉnh hơn một chút với thế mạnh về âm nhạc, trình diễn sân khấu của các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm. Và chính vì số tuổi, nghề nghiệp của họ cũng đa dạng nên các tuyến nội dung cũng đa dạng, dễ tạo bàn luận", chuyên gia chia sẻ.

Một tiết mục trong tập 2 của "Anh trai say hi" (Ảnh: Vie Channel).

Tiết mục của Bằng Kiều, Tự Long, Hồng Sơn, Tuấn Hưng trong tập 1 "Anh trai vượt ngàn chông gai" (Ảnh: Yeah1).

Nhiều khán giả cũng nhận xét Anh trai say hi thiên về tính giải trí tạp kỹ, có những tên tuổi trẻ, ngoại hình bắt mắt, còn Anh trai vượt ngàn chông gai đề cao tính chuyên môn âm nhạc hơn, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ "lão làng", nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật.

Do nét khác biệt này, những màn trình diễn của 2 chương trình cũng mang phong cách khác nhau: Một bên gồm những ca khúc mới, đề cao trình diễn, vũ đạo bắt mắt, một bên gồm những ca khúc cũ được phối mới, vừa mang tính hoài niệm vừa tạo sự mới mẻ cho khán giả.

Đặc biệt, đối tượng khán giả xem 2 chương trình cũng khác nhau. Nhiều người cho rằng Anh trai say hi mạnh về các fanclub (cộng đồng người hâm mộ của nghệ sĩ), còn Anh trai vượt ngàn chông gai có sức hút với khán giả trung lập. Độ tuổi xem 2 chương trình cũng được cho là có sự khác biệt, một bên gồm những khán giả trẻ, một bên là lứa U30, U40.

Các tiết mục trình diễn của 2 gameshow đều khiến khán giả quan tâm (Ảnh: Chụp màn hình).

Qua giai đoạn đầu ra mắt, cả 2 chương trình đều nhận được sự chú ý các tên tuổi tham gia đều có sức hút với khán giả. Trên mạng xã hội, người hâm mộ liên tục đặt 2 chương trình lên bàn cân, so sánh từ các màn trình diễn cho đến chỉ số lượt xem.

Mỗi nhóm fan đều có lý lẽ riêng khi cho rằng show mà họ yêu thích "thắng thế".

Dân mạng nhận định Anh trai say hi có ưu thế về sự trẻ trung, dàn "trai đẹp" có lượng fan mạnh, nhà sản xuất có kinh nghiệm thực hiện nhiều gameshow ăn khách trước đó như Rap Việt, Ca sĩ mặt nạ, Người ấy là ai?, 2 ngày 1 đêm... Người hâm mộ của chương trình này cũng cho rằng định dạng của show gần gũi với khán giả Việt.

Tuy nhiên, Anh trai say hi vẫn bị chỉ ra một số khuyết điểm sau khi lên sóng 3 tập như: Phần giới thiệu dài dòng, các bài hát mới chưa đủ sức hấp dẫn số đông công chúng, chất lượng âm nhạc chưa đạt như kỳ vọng, một số nam nghệ sĩ khá mờ nhạt, dùng nhiều chiêu trò đẩy tranh cãi để câu view... Chương trình cũng bị cho là "bắt chước, tham khảo" nhiều ý tưởng của Call me by fire của Trung Quốc.

MC Trấn Thành dẫn dắt chương trình "Anh trai say hi" (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong khi đó, Anh trai vượt ngàn chông gai hấp dẫn về tính chuyên môn, các thử thách dành cho nghệ sĩ mang tính sáng tạo cao, cường độ luyện tập khắc nghiệt.

Mới lên sóng tập 1 nhưng chương trình cũng được khen về cách dàn dựng gọn gàng, dễ theo dõi, các tiết mục âm nhạc dễ nghe, dễ "cảm", ê-kíp sản xuất rút ra được nhiều kinh nghiệm từ Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Mặc dù vậy, Anh trai vượt ngàn chông gai cũng có một số điểm khán giả có ý kiến như bối cảnh nhà chung chưa được đầu tư đẹp mắt, hoành tráng...

Bất chấp cuộc tranh luận gay gắt giữa người hâm mộ 2 gameshow, các khán giả trung lập cho rằng 2 chương trình đều mang tính chất giải trí, có màu sắc riêng, có thể thưởng thức cả 2 bên thay vì phải lựa chọn.

Một số ý kiến: "Chính nhờ sự cạnh tranh như vậy thì chất lượng show được nâng lên, khán giả được được thỏa mãn cảm xúc khi xem"; "Có thể xem cả 2 mà sao phải so sánh. Một bên là lớp trẻ, một bên là gạo cội. Tre già, măng mọc nên tôi ủng hộ cả 2 bên"; "Một show tươi mới, hài hước, cạnh tranh, một show trưởng thành, sâu sắc, nhiều chiêm nghiệm về hành trình hoạt động nghệ thuật"...

Một số nghệ sĩ cũng cho biết họ ủng hộ cả 2 chương trình vì đều có nội dung hấp dẫn. "Sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai quá đẹp. Đi xem trực tiếp bên Anh trai say hi cũng quá đỉnh! Cố lên cả 2 chương trình. Khán giả trung lập như mình là sướng nhất vì được xem hết", ca sĩ Hòa Minzy chia sẻ.

"Anh trai vượt ngàn chông gai" có nhiều nghệ sĩ quen thuộc với khán giả đại chúng (Ảnh: Chụp màn hình).

Cho đến hiện tại, Anh trai say hi đang có phần thắng thế về lượt tương tác trên mạng xã hội nhưng Anh trai vượt ngàn chông gai lại có sức lan tỏa về các tiết mục âm nhạc hơn.

Tuy nhiên, cuộc đua còn dài. Chặng đường sắp tới, khi những vòng đấu loại của 2 chương trình chính thức lên sóng, các nghệ sĩ nam hứa hẹn sẽ có sự cạnh tranh gây cấn.