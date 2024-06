Bằng Kiều đu dây, trồng chuối tuổi 50, thi show thực tế cùng Binz, Tự Long

Mới đây, chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai tổ chức buổi giới thiệu tại TPHCM, nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Đây là show thực tế về âm nhạc, dành cho phái nam trên 30 tuổi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Sự kiện có sự tham gia của 32 "anh tài", riêng NSND Tự Long vắng mặt vì lịch trình riêng. Nhiều ngôi sao trở thành tâm điểm khi xuất hiện ở thảm đỏ như rapper Binz, cựu cầu thủ Hồng Sơn, ca sĩ Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, SOOBIN, Tuấn Hưng, Đăng Khôi...

Trong buổi họp báo, truyền thông đặt câu hỏi về việc cuộc thi có tiêu chí, cách thức thi đấu tương tự show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Sau khi kết thúc, các nghệ sĩ nam chiến thắng có lập nhóm nhạc hoặc rơi vào cảnh "tan rã chóng vánh" như 7 "Chị đẹp" (Lệ Quyên, Thu Phương, Mỹ Linh, Diệp Lâm Anh, Mlee, Lan Ngọc) hay không?

Nhà sản xuất cho biết Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ không tìm ra một nhóm nhạc, mà để lựa chọn "gia tộc" trong đó các "anh tài" cùng nỗ lực, khám phá bản thân, trở thành phiên bản tốt nhất.

"Về chính xác số lượng anh tài tạo thành gia tộc, chúng tôi chưa thể tiết lộ nhưng con số là rất nhiều. Chúng tôi không bắt buộc các anh tài trong gia tộc phải biểu diễn cùng nhau sau khi chương trình kết thúc", đại diện nhà sản xuất cho biết.

Ê-kíp sản xuất cũng khẳng định rằng cuộc thi không chú trọng hoàn toàn vào kỹ năng hát, nhảy của các người chơi. Chương trình mong muốn truyền thông điệp về các "anh tài" cùng nhau vượt thử thách, lan tỏa tinh thần đoàn kết, giúp hình ảnh nghệ sĩ đến gần với công chúng bằng góc nhìn chân thật, tích cực nhất.

Truyền thông cũng thắc mắc về việc Ban Tổ chức làm thế nào để đảm bảo Giám đốc âm nhạc SlimV sẽ không thiên vị các thành viên SpaceSpeakers tại chương trình như Binz, Cường Seven, Rhymastic... Về điều này, SlimV khẳng định show có tiêu chí, thể lệ thi đấu công bằng và sẽ chứng minh qua các màn trình diễn của "anh tài".

Trước khi tập 1 của show lên sóng, nhiều khán giả háo hức chờ đợi các tiết mục thi đấu của những nam nghệ sĩ nổi tiếng. Trong đó, người hâm mộ vô cùng tò mò những tên tuổi kỳ cựu trong làng nhạc như Bằng Kiều, Tuấn Hưng... sẽ trổ tài nhảy nhót, trình diễn ra sao.

Ca sĩ Bằng Kiều cho biết việc tham gia show thực tế ở tuổi 50 là dấu mốc quan trọng trong hành trình sự nghiệp.

"Tôi cũng như các anh em khác, đều muốn cống hiến, học hỏi, chia sẻ, làm những điều hay nhất của mình. Ví dụ tôi và Binz không bao giờ nhảy nhót, đu dây, trồng cây chuối, nhưng trong chương trình này chúng tôi sẽ làm hết để công hiến , sẵn sàng thực hiện những thử thách chông gai", giọng ca Trái tim bên lề nói.

Tại chương trình, Tuấn Hưng gây chú ý khi xuất hiện cùng bà xã Hương Baby và 3 con. Ca sĩ cho biết vợ con ủng hộ anh hết mình khi trở thành "thí sinh tuổi 45".

Thời gian qua, Tuấn Hưng đưa gia đình Nam tiến để thuận tiện cho công việc. Anh tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai không phải vì vị trí, thứ hạng mà muốn để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng khán giả, đồng nghiệp.

Chương trình truyền hình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 (tên tiếng Anh: Call me by fire Vietnam) được mua bản quyền từ MangoTV (Trung Quốc) với chương trình gốc là Call me by fire, dự kiến phát sóng lúc 20h trên VTV3, bắt đầu từ 29/6.

33 "anh tài" của show bao gồm: Danh thủ Hồng Sơn, diễn viên Tự Long, ca sĩ Bằng Kiều, ca sĩ Phan Đinh Tùng, ca sĩ Tuấn Hưng, ca sĩ Đăng Khôi, rapper Đinh Tiến Đạt, ca sĩ Phạm Khánh Hưng, diễn viên Tiến Luật, MC Thành Trung, ca sĩ Trương Thế Vinh, rapper - vũ công Hà Lê, rocker Hoàng Hiệp, ca sĩ Thanh Duy, ca sĩ Quốc Thiên, rapper Binz, ca sĩ Cường Seven, ca sĩ - diễn viên Jun Phạm, nhiếp ảnh gia Thiên Minh, võ sư Nguyễn Trần Duy Nhất, diễn viên Liên Bỉnh Phát, ca sĩ S.T Sơn Thạch, đạo diễn Neko Lê, diễn viên BB Trần, ca sĩ Tăng Phúc, rapper Rhymastic, ca sĩ SOOBIN, ca sĩ S(TRONG) Trọng Hiếu, đạo diễn Kiên Ứng, ca - nhạc sĩ Bùi Công Nam, diễn viên Duy Khánh, ca sĩ Kay Trần, ca sĩ HuyR.