Danh thủ Hồng Sơn hát, nhảy cùng NSND Tự Long, khán giả phản ứng ra sao?

Tối 29/6, tập 1 của chương trình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai lên sóng với sự tham gia của 33 thí sinh nam gồm những người nổi tiếng ở các lĩnh vực khác nhau như ca sĩ, rapper, đạo diễn, diễn viên, cầu thủ, võ sĩ...

Trong tập mở màn, các "anh tài" có nhiều màn gây cười cho khán giả nhờ tương tác tự nhiên, chân thật. Bên cạnh đó, các nam nghệ sĩ cũng trổ tài trình diễn trên sân khấu, có nhiều chia sẻ về góc khuất trong hành trình thăng trầm làm nghề.

Ở đêm diễn đầu tiên, Ban Tổ chức phân chia 33 thí sinh thành 8 nhóm nhạc dựa trên các tiêu chí sự đồng điệu về dòng nhạc đang theo đuổi, hình ảnh hoặc câu chuyện mỗi người. Các thành viên lần lượt trình diễn tiết mục cá nhân và sau đó đến tiết mục nhóm.

Sân khấu nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả đến từ nhóm "Anh tài huyền thoại", gồm ca sĩ Bằng Kiều, Tuấn Hưng, nghệ sĩ Tự Long và cựu danh thủ Hồng Sơn. Trong đó, màn khoe giọng của Tự Long và Hồng Sơn gây "sốt" mạng xã hội.

NSND Tự Long thể hiện ca khúc Tình đất với thông điệp giàu ý nghĩa. Danh thủ Hồng Sơn hát Niềm tin chiến thắng - ca khúc khơi gợi niềm tự hào dân tộc, được sáng tác nhân dịp Sea games 23 tổ chức năm 2002.

Nhiều khán giả khen ngợi Tự Long, Hồng Sơn với màn trình diễn âm nhạc ấn tượng. Dù không có chuyên môn thanh nhạc, các ngôi sao vẫn ghi điểm bởi sự nghiêm túc tập luyện, cảm xúc chân thật trên sân khấu.

Ở phần trình diễn nhóm, các nghệ sĩ "Anh tài huyền thoại" hòa giọng trong tiết mục mashup Quê hương tuổi thơ tôi và Nếu có yêu tôi. Tiết mục truyền tải thông điệp về tinh thần hào sảng, lưu giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Màn khoe vũ đạo cùng khăn của 4 "ông chú" cũng gây cười vì nhiều động tác thú vị. Khán giả dự đoán định dạng hấp dẫn của show sẽ giúp Bằng Kiều, Tự Long, Hồng Sơn... mang đến hình ảnh mới mẻ, những góc nhìn ít biết, tương tự như thành công của Mỹ Linh, Thu Phương... tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Trong tập 1, 2 nhóm "Anh tài sục sôi" (Phan Đinh Tùng, Thành Trung, Đỗ Hoàng Hiệp) và "Nam thần rực lửa (SOOBIN, Cường Seven, Kay Trần, Kiên Ứng) cũng có những màn trình diễn gây chú ý như Nước hoa, Đón bình minh...

Theo kết quả bình chọn của 350 khán giả tại trường quay, 3 "anh tài" nhận 300 điểm "hỏa lực" (cá nhân nhận được lượt bình chọn cao nhất mỗi đội) là Tuấn Hưng, Phan Đinh Tùng và SOOBIN.

Tập 2 sẽ hé lộ các phần trình diễn của 5 đội còn lại và lượt bình chọn nhóm của 8 đội.

Trước đó vào tối 28/6, MV Hỏa ca - bài hát chủ đề của chương trình - ra mắt khán giả, nhận được phản ứng tích cực từ nhiều người hâm mộ. Ca khúc do It's CHARLES sáng tác, SlimV làm giám đốc âm nhạc.

Video do Đinh Hà Uyên Thư đạo diễn, tái hiện hành trình vượt qua thử thách và chông gai trong sự nghiệp, cuộc sống của các nghệ sĩ. Sau hơn 1 ngày phát hành, MV nhận được 600.000 lượt xem, vào danh sách thịnh hành YouTube Việt Nam.

Chương trình truyền hình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 (tên tiếng Anh: Call me by fire Vietnam) được mua bản quyền từ MangoTV (Trung Quốc) với chương trình gốc là Call me by fire.

33 "anh tài" của show bao gồm: Danh thủ Hồng Sơn, diễn viên Tự Long, ca sĩ Bằng Kiều, ca sĩ Phan Đinh Tùng, ca sĩ Tuấn Hưng, ca sĩ Đăng Khôi, rapper Đinh Tiến Đạt, ca sĩ Phạm Khánh Hưng, diễn viên Tiến Luật, MC Thành Trung, ca sĩ Trương Thế Vinh, rapper - vũ công Hà Lê, rocker Hoàng Hiệp, ca sĩ Thanh Duy, ca sĩ Quốc Thiên, rapper Binz, ca sĩ Cường Seven, ca sĩ - diễn viên Jun Phạm, nhiếp ảnh gia Thiên Minh, võ sư Nguyễn Trần Duy Nhất, diễn viên Liên Bỉnh Phát, ca sĩ S.T Sơn Thạch, đạo diễn Neko Lê, diễn viên BB Trần, ca sĩ Tăng Phúc, rapper Rhymastic, ca sĩ SOOBIN, ca sĩ S(TRONG) Trọng Hiếu, đạo diễn Kiên Ứng, ca - nhạc sĩ Bùi Công Nam, diễn viên Duy Khánh, ca sĩ Kay Trần, ca sĩ HuyR.