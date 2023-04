Hai nhóm nhạc Thái Lan gây chú ý khi diện thiết kế giới hạn của Công Trí

Không chỉ có sức hút mạnh mẽ đến cộng đồng yêu hip hop ở Thái Lan, 3Tuame và Gravity Motion là hai nhóm nhảy cũng được yêu thích bởi những bạn trẻ Việt Nam. Trên nền tảng Tiktok, không khó để bắt gặp nhiều lượt thả tim từ fan Việt dành cho những chàng trai tài năng này.

Mới đây, 3Tuame và Gravity Motion gây chú ý với cộng đồng cư dân Tiktok khi đồng loạt tung sản phẩm mới và cùng diện mẫu thiết kế giới hạn từ nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam - Nguyễn Công Trí.

3Tuame gây ấn tượng bởi những bước nhảy hiện đại kết hợp dòng nhạc hip hop và truyền thống Thái Lan. Nhóm được thành lập vào năm 2017 và nhanh chóng thu hút khán giả nhờ những màn trình diễn tràn đầy năng lượng và vũ đạo sáng tạo. Các chàng trai tài năng không chỉ giới hạn bản thân ở xứ sở chùa vàng (Thái Lan) mà còn vươn mình ra thế giới với những giải thưởng như: giải vô địch khiêu vũ hip hop thế giới và giải vô địch khiêu vũ Thái Lan.

Trong khi đó, Gravity Motion là nhóm nhảy với 7 thành viên tài năng, đam mê breakdance, hip hop và múa đương đại. Gravity Motion gây tiếng vang với người yêu hip hop nhờ những màn trình diễn với động tác dứt khoát cùng những pha nhào lộn tràn đầy năng lượng đã tạo nên dấu ấn riêng của nhóm.

Bên cạnh đó, Gravity Motion còn nỗ lực, bứt phá giới hạn bản thân để thử nghiệm những phong cách và kỹ thuật mới nhằm bắt kịp xu hướng phát triển của âm nhạc thế giới.

Đều là những nhóm nhảy được chú ý tại Thái Lan, vì vậy khi tung ra sản phẩm mới trong cùng thời điểm khiến cộng đồng hâm mộ hai bên không khỏi phấn khích và đặt lên bàn cân "so kè" với nhau. Trong đó, một chi tiết khiến người hâm mộ các bên tìm kiếm là phiên bản giới hạn "The T- Bản lĩnh" từ nhà thiết kế (NTK) Công Trí xuất hiện trong cả hai sản phẩm âm nhạc.

3Tuame và Gravity Motion gây chú ý khi cùng diện mẫu thiết kế giới hạn, đồng sáng tạo giữa thương hiệu bia toàn cầu - Tiger Beer và NTK Công Trí (Ảnh: Tiger Beer).

Phiên bản giới hạn "The T-Bản Lĩnh" khá vừa vặn với hai nhóm nhảy đến từ Thái Lan bởi hình ảnh mãnh hổ vươn mình trên nền đen cùng những vệt màu cam loang rực rỡ và nổi bật. Chiếc áo mang tinh thần cấp tiến, tràn đầy năng lượng và thể hiện tham vọng chinh phục những đỉnh cao của mỗi thành viên.

Trước khi tạo sự thu hút ở xứ sở chùa vàng, phiên bản giới hạn "The T-Bản Lĩnh" cũng kịp hiện diện trong giới rapper và dancer Việt Nam. Trong đó, chàng rapper 16Typh ưu ái gọi phiên bản giới hạn "The T- Bản Lĩnh" là "vũ khí" để anh có thêm sức mạnh mang tài năng vang danh toàn cầu.

16Typh hào hứng khoe ngay Album"Art cool" đậm chất cá tính trên trang cá nhân (Ảnh: Tiger Beer).

16Typh không ngần ngại chia sẻ sự hào hứng và thích thú với thiết kế đồng sáng tạo giữa Tiger Beer và NTK Công Trí. Nhất là chi tiết mới lạ ở dòng chữ dệt trên bo thun ở cổ áo mang lại sức trẻ và sự năng động cho chiếc áo được anh tinh tế thể hiện trong bộ ảnh.

Sau 16Typh, chủ nhân bản rap "Châu Á vàng" - Lil Wuyn cũng đã cho ra mắt một chiếc flow vinh danh cho những bản lĩnh châu Á đầy tự hào (Ảnh: Tiger Beer).

Việt Max cũng nhanh chóng cập nhật cùng "The T-Bản Lĩnh" (Ảnh: Tiger Beer).

Việt Max cũng nhanh chóng cho ra đời "The T-Bản Lĩnh" by Tiger (+) Công Trí. Vị đạo diễn chia sẻ, thiết kế đã khơi gợi cảm hứng sáng tạo, anh muốn chấm phá chút dấu cá nhân lên món quà ý nghĩ này.

Với thiết kế ấn tượng cùng câu chuyện phía sau 2 hình tượng bản lĩnh Tiger Beer và NTK Công Trí, phiên bản giới hạn "The T- Bản Lĩnh" trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ bản lĩnh Á châu ở nhiều nước trên thế giới. Không còn rào cản về ngôn ngữ, giờ đây, khi các "mãnh hổ" khoác lên mình phiên bản giới hạn "The T- Bản Lĩnh" cũng chính là lúc được tiếp thêm sức mạnh để bùng cháy hơn với đam mê đích thực, phá bỏ giới hạn và can đảm tiến lên phía trước để chinh phục những đỉnh cao mới.

Tiger Beer chinh phục 40 giải thưởng quốc tế, hiện diện tại hơn 60 quốc gia và trở thành thương hiệu bia toàn cầu. Cùng với nhà thiết kế từng chiến tại đấu trường thời trang quốc tế, Tiger (+) Công Trí cho ra đời phiên bản giới hạn "The T-Bản Lĩnh".

Đi cùng thông điệp "Bản lĩnh Á châu, vang danh toàn cầu", phiên bản giới hạn 'The T-Bản Lĩnh' không đơn thuần là một thiết kế thời trang mà còn là một biểu tượng đầy kiêu hãnh, để khi khoác lên mình sẽ tiếp thêm ý chí và bản lĩnh bứt phá cho mãnh hổ tiến về phía trước, chinh phục mọi giới hạn.