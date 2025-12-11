Hà Nhi nhìn lại 10 năm sự nghiệp, lý do không tiếp tục hát về người yêu cũ

Hà Nhi (tên thật là Trần Hà Nhi, SN 1994) được biết đến khi vào top 4 Vietnam Idol 2015. Ca sĩ thừa nhận, cô vào nghề khá trễ. Sau cuộc thi, cô ra mắt một số sản phẩm âm nhạc nhưng không tạo tiếng vang, khủng hoảng vì không có show, nhiều lần định bỏ sân khấu chuyển sang nghề bất động sản.

Vài năm gần đây, Hà Nhi bắt đầu được khán giả yêu thích, trở thành tên tuổi ăn khách sau các sản phẩm triệu lượt xem trên YouTube, đặc biệt là các ca khúc xoay quanh chủ đề người yêu cũ. Nữ ca sĩ không chỉ thu hút bởi chất giọng nội lực mà còn vì cách giao lưu hài hước, dí dỏm.

Nhìn lại một thập kỷ theo nghề, Hà Nhi chia sẻ: “10 năm đối với tôi thật sự là một chặng đường dài. May mắn tôi vẫn ở đây và được khán giả yêu thương nhắc đến, hiện diện trong đời sống của họ”.

Sắc vóc của Hà Nhi ở tuổi 31 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Được khán giả yêu thích khi hát nhạc ballad nhưng ở cột mốc 10 năm, Hà Nhi quyết định thay đổi. Cô cho ra mắt MV “Mình nên là tri kỷ”, một trong những ca khúc mới nằm trong album đầu tay. Sản phẩm được cô miêu tả bằng 3 từ: Trưởng thành, nữ tính và nổi loạn.

Từng trải qua nhiều năm “lăn lộn” trong showbiz và nếm đủ cay đắng ngọt bùi, thành công lẫn thất bại, nữ ca sĩ gốc Nghệ An cho rằng: "Nếu tôi cứ tiếp tục hát ballad để chắc chắn có thêm vài bản hit nữa, thì… cũng được thôi. Nhưng như vậy có khác gì tự đóng khung chính mình. Tôi chọn dòng nhạc lần này vì cần một phiên bản khác của bản thân, kể cả khi phải chấp nhận rủi ro. Nếu khán giả chưa quen, tôi sẵn sàng để họ… quen từ từ".

Hà Nhi nói cô không từ bỏ con đường hay tấm áo nào, mà chỉ "đi thêm và khoác thêm". Không còn xoay quanh chủ đề người yêu cũ, Hà Nhi chọn tri kỷ để kể câu chuyện âm nhạc lần này.

“Tôi nghĩ tri kỷ còn khó hơn người yêu. Người yêu thì có thể đến, có thể đi. Nhưng tri kỷ là người ở lại, dù mình có còn yêu nhau hay không. Có những mối quan hệ không gọi là yêu nữa, nhưng nếu mất đi thì lại đau hơn cả chia tay. Với tôi, tri kỷ không phải là yêu theo cách khác mà là yêu ở một tầng rất khác”, ca sĩ chia sẻ.

Hà Nhi có nhiều thay đổi ở cột mốc 10 năm sự nghiệp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Khán giả từng thấy Hà Nhi da diết với “Chưa quên người yêu cũ”, “Ai rồi cũng sẽ khác”, “Tội cho em”, “Vì em chưa bao giờ khóc”, nhưng cũng chứng kiến một Hà "Nhây" (biệt danh của Hà Nhi) tưng tửng trên sân khấu. Và đây là lúc họ thấy được nét cá tính của tôi cả trên sân khấu lẫn trong âm nhạc", cô nói thêm.

Hà Nhi cho biết sau MV, cô sẽ cho ra mắt album đầu tiên trong sự nghiệp mang tên “Tri kỷ”. Cô hài hước cho biết: “Sau khi làm xong album, tôi có rất nhiều sợi tóc bạc trên đầu. Đây là trải nghiệm lần đầu tiên tôi có trong suốt 10 năm làm nghề. Cảm giác như số tóc bạc đó là của cả 10 năm vậy. Nhưng tôi sẵn sàng bạc đầu với album thập kỷ của đời mình” .