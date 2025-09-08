Gương mặt khác lạ của "búp bê sống" Park Bom trở thành tâm điểm

Sau gần 1 tháng ở ẩn, Park Bom bất ngờ trở lại với loạt ảnh mới đăng trên mạng xã hội. Trong ảnh, nữ ca sĩ khoe làn da trắng, gương mặt được trang điểm cầu kỳ.

Gương mặt có phần khác lạ được xem là tâm điểm của bức ảnh. Một số khán giả thừa nhận, nữ ca sĩ trang điểm quá đậm nên diện mạo trở nên thiếu tự nhiên.

Park Bom khiến nhiều người kinh ngạc khi đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân (Ảnh: Instagram).

Tháng 8 vừa rồi, công ty quản lý D-Nation của Park Bom thông báo: “Park Bom sẽ không thể tham gia các hoạt động sắp tới cùng 2NE1. Bác sĩ khuyên cô ấy cần nghỉ ngơi và ổn định sức khỏe. Sau nhiều cuộc thảo luận, chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định này”.

Park Bom tái hợp với 2NE1 từ cuối năm ngoái và tích cực tham gia các hoạt động của nhóm 2NE1. Một nguồn tin cho biết, lịch trình làm việc dày đặc ảnh hưởng tới sức khỏe của nữ ca sĩ.

Park Bom (SN 1984) là giọng ca chính của nhóm 2NE1. Nhóm có thời gian dài tạm dừng hoạt động trước khi tái hợp vào cuối năm 2024. Ngoài ra, cô còn sự nghiệp ca hát riêng khá thành công với 2 ca khúc: You And I và Don't Cry.

Park Bom từng được xem là "búp bê sống" của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: Naver).

Sự nghiệp của Park Bom bắt đầu có dấu hiệu tụt dốc từ năm 2011 khi cô liên tục dính tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Đáp lại những nghi vấn "dao kéo", Park Bom giải thích, ngoại hình cô thay đổi là do ảnh hưởng của căn bệnh hiếm gặp, sưng hạch bạch huyết.

Gương mặt của Park Bom thay đổi theo chiều hướng xấu đi với hai má sưng phồng, khuôn miệng lệch, nụ cười thiếu tự nhiên. Nhiều cư dân mạng còn miệt thị ngoại hình và khiến nữ ca sĩ tổn thương.

Sự nghiệp của Park Bom tiếp tục bị ảnh hưởng vào năm 2014 khi nữ ca sĩ bị điều tra vì tàng trữ chất cấm (80 viên thuốc chứa amphetamine) thông qua đường bưu điện quốc tế trong quá khứ. Nữ ca sĩ bị điều tra nhưng không bị buộc tội.

Ồn ào này đã ảnh hưởng tới sự nghiệp của Park Bom cũng như hoạt động chung của nhóm 2NE1.

Những năm qua, Park Bom gặp nhiều vấn đề về sức khỏe (Ảnh: Naver).

Sau scandal nghi vấn dùng chất cấm, Park Bom tạm ngừng mọi hoạt động. Năm 2016, nhóm 2NE1 thông báo giải tán và sự nghiệp ca hát của nữ ca sĩ càng thêm khó khăn.

Tình trạng sức khỏe kém, cân nặng và ngoại hình liên tục thay đổi cũng khiến Park Bom thêm căng thẳng.

Năm 2022, cô tái xuất cùng nhóm 2NE1 tại sự kiện âm nhạc đình đám Coachella 2022 ở Mỹ. Đây là sân khấu đầu tiên của 2NE1 có đầy đủ cả 4 thành viên sau 6 năm kể từ khi nhóm tan rã vào năm 2016.

Kể từ đó, Park Bom và 2NE1 liên tiếp có những hoạt động âm nhạc chung và được người hâm mộ đón nhận.