Tại vòng loại trực tiếp thứ 5 của Sao Mai 2026 với chủ đề “Giao thoa”, Đỗ Hải Đăng lựa chọn Tháng tư là lời nói dối của em của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. Ca khúc quen thuộc qua giọng hát Hà Anh Tuấn được nam thí sinh làm mới bằng bản phối có nhiều chuyển đoạn, từ màu sắc tự sự ở phần đầu đến những đoạn cao trào phía sau.

Phần trình diễn cho thấy sự tiến bộ trong cách xử lý của giọng ca đến từ Yên Bái. Thay vì tập trung phô diễn kỹ thuật, Hải Đăng chú trọng hơn đến cảm xúc, giữ nhịp và làm chủ sân khấu.

Thí sinh Sao Mai được khen ngợi khi hát "Tháng Tư là lời nói dối của anh" (Video: VTV).

NSND Tấn Minh nhận xét nam thí sinh hát chắc chắn, giữ nhịp phách tốt và tạo được cảm giác của một nghệ sĩ biểu diễn thực thụ. Anh cho biết phần trình diễn khiến mình hài lòng và bày tỏ kỳ vọng Hải Đăng tiếp tục phát triển, trở thành nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho xã hội.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng ghi nhận sự thay đổi trong cách thể hiện của Hải Đăng. Theo anh, thí sinh đã bớt chú trọng phô diễn, thay vào đó là cảm xúc, sự tự nhiên và điềm tĩnh. Anh đánh giá cao cách Hải Đăng xử lý những chuyển biến trong bản phối, từ phần đầu mang màu sắc tự sự đến đoạn cao trào.

PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn cho biết đây là đêm diễn khiến chị hài lòng nhất với Hải Đăng kể từ đầu cuộc thi. Nữ giám khảo đánh giá thí sinh đã chọn được tác phẩm có độ khó, có đất thể hiện kỹ thuật và biết cách nhập cuộc với âm nhạc.

Ở góc nhìn khác, nhạc sĩ Giáng Son cho rằng phần cao trào cuối của nam thí sinh vẫn còn khoảng trống. Khi ban nhạc đẩy cảm xúc lên cao, Hải Đăng cần nhập cuộc mạnh mẽ hơn cả trong giọng hát lẫn hình thể để tạo sự cộng hưởng với âm nhạc.

Đỗ Hải Đăng hát "Tháng tư là lời nói dối của em" trên sân khấu Sao Mai 2026 (Ảnh: Ban tổ chức).

Đỗ Hải Đăng sinh ra và lớn lên tại Yên Bái. Tình yêu âm nhạc của anh được nuôi dưỡng từ nhỏ trong gia đình, với sự khích lệ của ông bà và bố mẹ.

Năm 2019, khi đang học lớp 11, Hải Đăng một mình từ Yên Bái xuống Hà Nội dự thi và trúng tuyển vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đây là bước ngoặt đưa anh đến gần hơn với con đường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp. Dù điều kiện gia đình không quá dư dả, bố mẹ vẫn ủng hộ lựa chọn của con trai.

Liveshow 5 là đêm thi loại trực tiếp thứ năm của Vòng Chung kết Sao Mai 2026, với sự tham gia của 8 thí sinh. Chủ đề “Giao thoa” đặt ra yêu cầu kết hợp chất liệu truyền thống và âm nhạc đương đại, giữa những ca khúc quen thuộc với cách phối khí, xử lý mới.

Ở cụm thi thứ nhất, Nguyễn Mộc An trình bày Lời khèn trong sương núi của nhạc sĩ Phan Bá Sang với phần rap trong bản phối. Mai Thu Hương thể hiện Hồ trên núi của nhạc sĩ Phó Đức Phương. H'Vi Ktla trình bày Ai cần ai của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.

Thí sinh Bảo Anh thể hiện "Làng Quan họ quê tôi" (Ảnh: Ban tổ chức).

Cụm thi thứ hai có nhiều tiết mục khai thác chất liệu dân gian. Hoàng Thu Hà trình bày liên khúc Giận mà thương trên chất liệu dân ca Nghệ Tĩnh, với âm nhạc của Trần Hoàn và lời thơ Phùng Ngọc Hùng. Nguyễn Đỗ Khánh An kết nối Phong nữ của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, lời Trần Khánh Ly, với làn Chầu văn cổ Cô Đôi Thượng Ngàn.

Bùi Nguyễn Bảo Anh tìm về chất liệu Quan họ Bắc Ninh qua Làng Quan họ quê tôi của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, thơ Nguyễn Phan Hách. Nguyễn Xuân Dũng thể hiện Đàn chim Việt của nhạc sĩ Văn Cao.

Tám tiết mục mở ra nhiều cách tiếp cận chủ đề: Kết hợp nhạc cụ dân tộc với nhịp điệu đương đại, nối chất liệu tín ngưỡng với ca khúc mới hoặc làm mới những tác phẩm đã quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả.

Nhận xét về đêm thi, NSND Tấn Minh, Trưởng ban Giám khảo, cho rằng sáng tạo là yêu cầu cần thiết và bày tỏ sự ủng hộ với những thí sinh kiên định tìm kiếm phong cách âm nhạc riêng. Với H'Vi Ktla, anh ghi nhận sự tươi mới, khả năng làm chủ sân khấu, đồng thời lưu ý cô cần tiếp tục hoàn thiện khả năng kiểm soát cao độ.

H'Vi Ktla được đánh giá cao bởi khả năng làm chủ sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá cao lựa chọn bản phối mới của Bùi Nguyễn Bảo Anh, dù cho rằng thí sinh cần tiếp tục cải thiện những quãng cao. PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn nhận xét Nguyễn Đỗ Khánh An phù hợp với tác phẩm và xử lý được bản phối có độ khó. Với Mai Thu Hương, chị ghi nhận sự nhiệt huyết nhưng vẫn biết tiết chế trong cách thể hiện.

Ca sĩ Trọng Tấn đánh giá Nguyễn Xuân Dũng có giọng hát nội lực, cách xử lý đa dạng; đồng thời dành lời khen cho chất giọng ngọt ngào đặc trưng xứ Nghệ của Hoàng Thu Hà. Nhạc sĩ Giáng Son nhận xét giọng hát Nguyễn Mộc An phù hợp với ca khúc lựa chọn và khuyến khích thí sinh mạnh dạn sáng tạo hơn.

Kết thúc Liveshow 5, Bùi Nguyễn Bảo Anh và H'Vi Ktla là hai thí sinh phải dừng bước. Sáu gương mặt tiếp tục tranh tài tại Liveshow 6 gồm Nguyễn Mộc An, Đỗ Hải Đăng, Mai Thu Hương, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Xuân Dũng và Nguyễn Đỗ Khánh An.